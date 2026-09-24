Es ist wieder Wanderzeit! Sonnige Tage, frische Bergluft und eindrucksvolle Landschaften machen Lust, die Wanderschuhe zu schnüren und loszuziehen. Blick zeigt dir, wohin deine Füsse dich dieses Jahr führen können – das sind einige der schönsten Wanderwege der Schweiz.

Christian Bauer Reise-Journalist





1 Wanderweg zum Gemmipass Kandersteg, Kanton Bern

Vielleicht eine der schönsten Wanderungen der Schweiz: der Wanderklassiker von Sunnbüel oberhalb von Kandersteg BE hinauf zum Gemmipass – freier Blick auf die Walliser Alpen inklusive. Von der Passhöhe (2350 Meter) gehts per Seilbahn direkt nach Leukerbad VS – fast bis ins Thermalbad, wo die Tour beim Wellness ausklingt. Länge der Wanderung etwa vier Stunden.

2 Rundwanderung Gadmertal, Kanton Bern

Die spektakuläre Triftbrücke im Berner Gadmertal verdankt ihre Entstehung einem traurigen Umstand: der Klimaerwärmung. Weil der Weg zur Trifthütte des Schweizer Alpenclubs über den Gletscher nicht mehr möglich war, baute man kurzerhand die längste und höchste Fussgängerhängeseilbrücke der Welt. Wer traut sich, 100 Meter in die Tiefe zu blicken? Die Rundwanderung von der Gondelbahnstation zur Brücke dauert etwa zwei Stunden.

3 Höhenwanderung in Lugano, Kanton Tessin

Weitblick, Künstlerflair und Genuss: Die Höhenwanderung vom Luganer Hausberg San Salvatore bis ins romantische Küstenstädtchen Morcote TI führt direkt hinein ins Herz des Tessin. Auf dem Weg liegt das Dörfchen Carona TI mit seinem Azaleen-Park «Parco San Grato». Und natürlich dürfen Kastanienwälder und rustikale Grotti auf der dreistündigen Wanderung nicht fehlen.

4 Wanderung zum Berggasthaus Äscher, Kanton Appenzell Innerrhoden

Das Berggasthaus Äscher im Appenzellerland ist der schönste Ort der Welt – das behauptet zumindest der renommierte Reiseverlag «National Geographic». Auf deren Buch «Destinations of a Lifetime» (2015) prangt das Gasthaus, das sich an einen Felsüberhang schmiegt, auf der Titelseite. Wandernd erreicht man das Äscher ab Wasserauen AI (drei Stunden) oder bequemer ab der Bahnstation Ebenalp (15 Minuten).

5 Der Rhein-Wanderweg, Kanton Schaffhausen

Eine gewissermassen berauschende Wanderung: vom Rheinfall in Schaffhausen, dem grössten Wasserfall Europas, geht es entlang des Rhein-Wanderweges «Via Rhenana» (Kreuzlingen TG – Basel) in etwa vier Stunden bis zum Kloster Rheinau. Highlights am Wegesrand sind nebst Wasserrauschen die schöne Schaffhauser Altstadt und die barocke Pracht des Klosters auf der Rheininsel.

6 Wanderwege im Maderanertal, Kanton Uri

Das Maderanertal im Kanton Uri liegt im Schatten der Gotthardautobahn Richtung Süden. Was die Wenigsten wissen: In dem beschaulichen Seitental lässt sich herrlich wandern. Beliebt ist die Höhenwanderung, die bei der Bergstation Golzernbahn startet und hinauf zum Golzernsee führt – Badesachen einpacken nicht vergessen. Stärkung gibt es auf der Sonnenterrasse des Berghotels Maderanertal. Wanderzeit: circa fünf Stunden.

7 Wanderung am Genfersee, Kanton Waadt

Die Wanderung für absolute Geniesser: Wer durch das Unesco-geehrte Weinbaugebiet Lavaux am Genfersee wandert, wird mit Grand-Cru-Weinen und Gaumenfreuden belohnt (viele Weinkeller bieten Degustationen an). Zu einer der schönsten Wanderungen der Region zählt der Weg von Saint-Saphorin VD durch die Weinbergterrassen bis Lutry VD. Die reine Laufzeit beträgt etwa dreieinhalb Stunden.

8 Rigi-Wanderung,Kanton Luzern

Die Superlative: Eine Wanderung auf der Rigi vom Kurort Rigi-Kaltbad über die Scheidegg bis zum Urmiberg bietet eine der schönsten Aussichten der Schweiz. Vom Säntis bis zu den Berner Alpen und zu teilweise fünf Seen gleichzeitig reicht hier der Blick. Tipp: Auf der nahegelegenen Chäserenholz Alp kann man nach telefonischer Voranmeldung im Molkebad oder der Sauna entspannen.

9 5-Seen-Wanderung im Pizolgebiet, Kanton St. Gallen

Bei dieser Tour heissen die Perlen Wangser-, Wild-, Schotten-, Schwarz- und Baschalvasee. Die 5-Seen-Wanderung im Pizolgebiet zählt zu den Evergreens der Ostschweiz. Die Wanderung in alpinen Höhen von der Pizolhütte nach Gaffia ist mit etwas Fitness für jedermann und -frau machbar. Sie dauert etwa fünf Stunden.