Die Schweiz ist in Sachen Outdoor-Ferien ein Eldorado. Hier kommen die besten Tipps für Offroadfahrten, Adrenalinkicks, Zeltromantik und Familienabenteuer.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Toyota

Die Schweiz mag klein sein, doch die Fülle an Outdoor-Erlebnissen zwischen Viertausendern, Bergseen und Jurahöhen ist gross. Ob sportlich, actionreich, romantisch oder familientauglich – wer hierzulande ein paar Tage in freier Natur verbringen möchte, hat buchstäblich die Qual der Wahl. Als Inspiration für deinen nächsten Outdoor-Ausflug kommen hier 4×4 ereignisreiche Tipps für jeden Typ!

Für Romantiker

Einfach mal ins Blaue fahren, auf dem Mini-Grill eine Wurst braten und vor dem Schlafengehen im Zelt den Nachthimmel geniessen: Wer ein Outdoor-Abenteuer mit «Lagerfeuer»-Romantik verbindet, findet in der Schweiz zahlreiche malerische Orte. Eine einheitliche Regelung gibt es für das Wildcampieren hierzulande zwar nicht, in der Regel ist es aber für eine Nacht gestattet, wenn es oberhalb der Baumgrenze, ausserhalb von Wald- und Schutzgebieten oder mit ausdrücklicher Erlaubnis des Eigentümers auf einem privaten Grundstück stattfindet. Als liberalster Kanton gilt diesbezüglich Obwalden, liberal bzw. tolerant sind auch Nidwalden, Schwyz, Uri, Aargau, Thurgau, Luzern, St. Gallen, beide Basel und Zürich. Wer den Ausflug im Toyota bZ4X Touring unter die Räder nimmt, hat zudem die Gewissheit, fürs gesamte Camping-Equipment mehr als genug Platz zu haben – vom Zelt über Luftmatratzen und Kuscheldecken bis hin zum prall gefüllten Picknickkorb lässt sich im 669 Liter grossen Kofferraum alles verstauen, was das Outdoor-Herz begehrt.

Sarnersee (Obwalden)

Im liberalen Kanton Obwalden gilt die Gegend rund um den Sarnersee als Geheimtipp fürs Campieren in der Natur. An den sanften Hängen von Giswil tut sich ein verträumter Blick auf das mal türkis-, mal tiefblaue Wasser und die Zentralschweizer Voralpen auf – Sonnenuntergang über den Bergen inklusive.

Arnisee (Uri)

Schroff abfallende Urner Bergmassive, saftige Alpwiesen und kühle, kristallklare Bergseen: Ein Stück oberhalb des Arnisees (Bild oben) eröffnet sich eine gigantische Aussicht über das Reusstal. Als romantisches Plus gibt es einen Sternenhimmel praktisch ohne Lichtverschmutzung. Magisch!

Jurapark (Aargau)

Wer Wiesen und plätscherndes Wasser den rauen Felsen vorzieht, findet an den naturbelassenen Abschnitten der Aare oder Reuss manch schönes Plätzchen. Abends ist es am rauschenden Wasser besonders idyllisch.

Hohe Winde (Baselland)

Der Jura-Kamm rund um die Hohe Winde (1204 m ü. M.) eröffnet ein 360-Grad-Panorama: Auf der einen Seite blickt man weit über das Schweizer Mittelland bis hin zur Alpenkette des Säntis, auf der anderen bilden die tief bewaldeten Täler des Jura einen eindrücklichen Kontrast.

Vier Outdoor-Abenteuer, ein Elektro-SUV: Der Toyota bZ4X Touring Natur erleben ohne Kompromisse bei Komfort und Flexibilität? Der vollelektrische Toyota bZ4X macht’s möglich: Romantik : Lautlos zu den schönsten Aussichtspounten gleiten, dazu reichlich Platz für Zelt, Decken und Picknickkorb.

: Lautlos zu den schönsten Aussichtspounten gleiten, dazu reichlich Platz für Zelt, Decken und Picknickkorb. Sport : Viel Stauraum für jegliches Equipment und bis zu 600 km Reichweite.

: Viel Stauraum für jegliches Equipment und bis zu 600 km Reichweite. Abenteuer : Souveräner Allradantrieb für Schotterpässe und steile Güterwege.

: Souveräner Allradantrieb für Schotterpässe und steile Güterwege. Familie: Maximaler Platz im Fond und grosses Ladevolumen für stressfreie Ausflüge. Natur erleben ohne Kompromisse bei Komfort und Flexibilität? Der vollelektrische Toyota bZ4X macht’s möglich: Romantik : Lautlos zu den schönsten Aussichtspounten gleiten, dazu reichlich Platz für Zelt, Decken und Picknickkorb.

: Lautlos zu den schönsten Aussichtspounten gleiten, dazu reichlich Platz für Zelt, Decken und Picknickkorb. Sport : Viel Stauraum für jegliches Equipment und bis zu 600 km Reichweite.

: Viel Stauraum für jegliches Equipment und bis zu 600 km Reichweite. Abenteuer : Souveräner Allradantrieb für Schotterpässe und steile Güterwege.

: Souveräner Allradantrieb für Schotterpässe und steile Güterwege. Familie: Maximaler Platz im Fond und grosses Ladevolumen für stressfreie Ausflüge. Toyota bZ4X Touring probe fahren

Für Sportler

Ob Wandern, Biken, Klettern oder Stand-up-Paddeln: Die Schweiz bietet auch sportlichen Outdoor-Fans Möglichkeiten in Hülle und Fülle. Alles Aktivitäten, die aufgrund von Velos, Kletter-Equipment oder grossen Wanderrucksäcken aber auch viel Raum einnehmen. Hier leistet der Toyota bZ4X Touring beste Dienste. Der Elektro-SUV ermöglicht dank der intelligenten Raumaufteilung nach einem langen Tag aber auch genug Beinfreiheit für eine komfortable Heimfahrt.

Gratwandern: Hardergrat (Bern)

Der Hardergrat gilt unter erfahrenen Alpinwanderern als eine der Toptouren. Es handelt sich dabei um einen kilometerlangen Gras- und Felsgrat hoch über dem Brienzersee, der auf beiden Seiten Hunderte Meter steil abfällt. Fehlerfreie Trittsicherheit, 100 Prozent Schwindelfreiheit und trockenes Wetter sind deshalb Musts!

Klettern: Gemmi-Daubenhorn-Klettersteig (Wallis)

Er gilt als der längste und extremste seiner Art der Schweiz: Der Gemmi-Daubenhorn-Klettersteig oberhalb von Leukerbad VS (Bild oben) führt über 216 Meter Leitern, steile Felswände und mehr als 2000 Meter Stahlseil hinauf zum Gipfel des Daubenhorns (2941 m ü. M.). Wer hier einsteigt, braucht eiserne Kondition (6 bis 8 Stunden Kletterzeit) und absolute Schwindelfreiheit.

Biken: Anspruchsvolle Trails in Graubünden

Wer die Schweizer Alpen auf zwei Rädern im High-End-Bereich erleben will, sucht steile, felsige Singletrails mit Tausenden von Höhenmetern. Spots wie die Rothorn-Trails in Lenzerheide oder der Bernina-Trail in St. Moritz gehören in diese Kategorie. Sie erfordern Fahrtechnik auf hohem Niveau!

Packrafting: Klöntalersee (Glarus)

Ein besonderes Vergnügen ist das Paddeln mit dem Packraft. Dabei handelt es sich um ein Mini-Kajak, das zusammengefaltet in jeden Wanderrucksack packst. Ideal ist das Packraft für Erkundungen auf kleineren Bergseen. Ein Naturspektakel bietet zum Beispiel der tiefblaue Klöntalersee: Er erinnert an ein norwegisches Fjord.

Für Abenteurer

Einmal vom «richtigen» Weg à la Autobahn oder Hauptstrasse abkommen und einen Hauch Abenteuer erleben – das lässt sich für Auto-Outdoorfans auf einigen Offroadstrecken der Schweiz erleben. Hier ist der Weg das Ziel; auch für den geländetauglichen Toyota bZ4X Touring. Schotter, Matsch und steile Routen meistert er souverän. Weiterer Vorteil: Dank des rein elektrischen Motors erkundet man entlegene Berglandschaften quasi flüsterleise – ohne die Tiere des Waldes zu stören oder die alpine Idylle mit Abgasen zu belasten. Wichtig zu wissen: Manche der Offroad-Strecken sind frei befahrbar, manche erfordern eine kostenpflichtige Bewilligung.

Lago di Luzzone (Tessin)

Der Weg zum und um den Stausee im Valle di Blenio (Bild oben) ist frei befahrbar und führt durch spektakuläre, in den Fels gehauene Tunnels. Die Strasse zum Staudamm ist asphaltiert, doch rund um den See und weiter Richtung Alp Garzott geht es auf engen, unbefestigten Schotterabschnitten weiter.

Umbrailpass und Val Mora (Graubünden)

Der höchste Schweizer Passweg führt ab Chur und Zernez via Santa Maria Val Müstair über den Umbrailpass – zum Profil gehören teils einsame, ungeteerte Abschnitte an der Grenze zu Italien.

Col de Tronc und Les Établons (Wallis)

Die Strecke verbindet die Region rund um den Col du Lein mit Vollèges/La Tzoumaz und führt über alpine Wald- und Forstwege hoch über dem Rhonetal. Spektakuläre Ausblicke ins Unterwallis sind hier garantiert! Der Untergrund wechselt von grobem Schotter zu Erdkompaktwegen. Zu beachten sind hier die Mautregeln.

Kunkelspass (Graubünden/St. Gallen)

Die Etappe über den Kunkelspass verbindet das Bündner Rheintal mit dem St. Galler Taminatal. Die rund 13 Kilometer bestehen aus schmalem Asphalt, Schotter, Split und einem unbeleuchteten Tunnel. Hinweis: Es braucht eine kostenpflichtige Fahrbewilligung, die bei der Gemeinde Tamins bezogen werden kann.

Für Familien

Wer mit Kind und Kegel zum Outdoor-Abenteuer aufbricht, braucht vor allem Platz, sowohl im Fahrgast- als auch im Kofferraum. Beides erfüllt der Toyota bZ4X Touring spielend – und sorgt dank bis zu 600 Kilometern Reichweite zudem dafür, dass für Hin- und (je nach Destination) sogar Rückfahrt nicht einmal ein Ladehalt nötig ist.

Erlebnispark Sattel-Hochstuckli (Schwyz)

Der Erlebnispark Sattel-Hochstuckli SZ gilt als eines der beliebtesten Familienreiseziele in der Zentralschweiz. Auf Gross und Klein warten hier die 374 Meter lange Hängebrücke Skywalk (Bild oben), die Sommerrodelbahn Stuckli Run sowie ein Themenrundweg mit viel Aussicht und zahlreichen Picknickmöglichkeiten für den mitgebrachten Proviant.

Aareschlucht (Bern)

Ein imposantes Naturschauspiel eröffnet die Aareschlucht im Berner Oberland auf gesicherten Holzstegen und via kleine Felsentunnels. Die Familie wandert direkt an den steilen Felswänden entlang, während unten das gletscherblaue Wasser der Aare tost. Kombiniert werden kann dieser Ausflug mit dem spektakulären Reichenbachfall, der über eine historische Standseilbahn erreicht werden kann. Gut zu wissen: Der Weg kann auch mit Kinderwagen befahren werden.

Mooraculum (Luzern)

Das grösste Moor-Erlebnisgelände der Alpen befindet sich in Sörenberg LU. Mit der Gondelbahn geht es hoch auf die Rossweid, wo ein riesiger Natur- und Wasserspielplatz mit Holzstegen, Teichen, Wasserrädern, Geschicklichkeits-Parcours und Bumper-Booten wartet, damit sich die Kids beim Forschen, Bauen und Experimentieren austoben können.

Murmeliwanderung (Wallis)

Oberhalb von Zermatt haben besonders viele Murmeltierfamilien ihre unterirdischen Bauten gegraben. Die Tiere lassen sich auf der rund 1,5-stündigen Murmeliwanderung von Blauherd nach Sunnegga beobachten: Entlang der Strecke gibt es spezielle Beobachtungspunkte mit Holzskulpturen, Infotafeln zur Lebensweise der Murmeli sowie Ferngläsern, um auch weit entfernte Höhleneingänge abzusuchen.