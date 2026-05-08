Die schönste Zeitreise der Schweiz

Vom 15. Mai bis 15. September kehrt das aussergewöhnliche 5-Sterne-Erlebnis Legends of Lake Lucerne auf das Dampfschiff Gallia zurück. Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) lädt erneut zur Kombination aus Geschichte, Genuss und Gastfreundschaft ein.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV)

Wenn das historische Dampfschiff Gallia den Hafen von Luzern verlässt und Kurs auf den fjordartigen Urnersee nimmt, öffnet sich ein Panorama, das kaum ikonischer sein könnte: Rechts erhebt sich der mächtige Pilatus, links glänzt die Rigi im Morgenlicht. An Bord geniessen maximal 65 Gäste ein exklusives Erlebnis mit erstklassigem Service, einem 5-Gänge-Menü mit regionaler Note und Erzählungen, die die Schweizer Mythen zum Leben erwecken. Die Schifffahrt «Legends of Lake Lucerne» führt an jenen Orten vorbei, die tief in der Schweizer Gründungslegende verwurzelt sind: an der Tellsplatte und an der Rütliwiese, wo die Eidgenossen einst ihren Schwur leisteten.

Auch mit an Bord: Roger Benz, der diese Route wie kaum ein anderer kennt. «Es ist der schönste Arbeitsplatz der Schweiz», sagt der Kapitän des Schiffes und schwärmt: «Kein Tag ist wie der andere. Das Wetter, der Austausch mit unseren Gästen, die Zusammenarbeit im Team. Es bleibt immer spannend.»

Wenn Geschichte zum Erlebnis wird

Das Belle-Époque-Dampfschiff gleitet vorbei an geschichtsträchtigen Orten, die viele nur als Namen aus dem Schulbuch kennen – vom Wasser aus jedoch entfalten sie ihre ganze Tiefe. Dabei spüren die Gäste den Geist vergangener Zeiten ganz besonders. «Insbesondere bei einem Föhnsturm mit Wind und unruhiger See wird die Vorbeifahrt an der Tellsplatte besonders eindrücklich», erzählt Benz, der seit elf Jahren das Steuer als Kapitän führt.

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An Deck ist es still, wenn das Schiff für den Schmierhalt vor dem Rütli stoppt. Viele Gäste wissen nicht, was sie erwartet, und sind überrascht. «Oftmals glauben die Leute, bei der Vorbeifahrt beim Rütli mehr zu sehen als nur die Wiese, die vom See aus zu sehen ist», sagt Benz. Vielleicht ist es genau diese Schlichtheit, die ihre eigene Wirkung entfaltet. Umso eindrücklicher ist die anschliessende unerwartete Parallelfahrt mit einem weiteren Dampfschiff entlang der hochragenden Felswände im Urnersee – manche der Gäste meinen gar, die grösste Überraschung dieser Fahrt.

Genuss auf höchstem Niveau

Die durchwegs hervorragenden 5-Sterne-Bewertungen sprechen für sich: Gäste zeigen sich begeistert von der Qualität, der Atmosphäre und dem liebevoll gestalteten Gesamterlebnis. Ein raffiniertes 5-Gänge-Menü inklusive Getränke runden den Tag ab. Dank Flying Service geniessen die Gäste drei der Gänge dort, wo der Ausblick vom Schiff am schönsten ist – ganz entspannt und ohne etwas zu verpassen. Die limitierte Gästeanzahl von 65 Gästen pro Fahrt sorgen für persönliche Atmosphäre, stilvolles Ambiente und echte Ruhe an Bord.

Legenden, Landschaft und ein bisschen Luxus

Was die «Legends of Lake Lucerne»-Fahrt besonders macht, ist die Verbindung aus Geschichte, Natur und stilvollem Erlebnis. Zwischen Live-Erzählungen mit Witz, Charme und fundiertem Wissen, einem Menü mit regionaler Note und dem nostalgischen Ambiente an Bord ist der See nicht nur Kulisse, sondern Protagonist. «Die Schifffahrt zu den schönsten Orten am Vierwaldstättersee vereint eindrucksvoll Schweizer Geschichte, lebendige Erzählungen und ein stilvolles Ambiente», fasst Kapitän Benz zusammen.

Die schönste Schifffahrt der Schweiz Steigen Sie an Bord des historischen Dampfschiffs Gallia und erleben Sie eine unvergessliche Reise über den Vierwaldstättersee. Mit einer begrenzten Gästezahl geniessen Sie ein exquisites 5-Gänge-Menü aus besten regionalen Zutaten, begleitet von erstklassigem Service, Getränke inklusive. Auf Sie warten persönliche Gespräche mit der Crew und spannende Erzählungen auf dem Schiff. Datum: Täglich vom 15. Mai bis 15. September 2026, ausser montags. Neu ergänzt eine Abendfahrt am Mittwoch das Angebot. Route: Luzern – Weggis – Rütliwiese – Tellsplatte – Urnersee – Luzern Dauer: 5-stündiges Erlebnis (inkl. Pausen und Menü) Kapazität: Max. 65 Gäste für ein persönliches Erlebnis Schiff: Gallia (Baujahr 1913), restauriert im Stil der Belle Époque Steigen Sie an Bord des historischen Dampfschiffs Gallia und erleben Sie eine unvergessliche Reise über den Vierwaldstättersee. Mit einer begrenzten Gästezahl geniessen Sie ein exquisites 5-Gänge-Menü aus besten regionalen Zutaten, begleitet von erstklassigem Service, Getränke inklusive. Auf Sie warten persönliche Gespräche mit der Crew und spannende Erzählungen auf dem Schiff. Datum: Täglich vom 15. Mai bis 15. September 2026, ausser montags. Neu ergänzt eine Abendfahrt am Mittwoch das Angebot. Route: Luzern – Weggis – Rütliwiese – Tellsplatte – Urnersee – Luzern Dauer: 5-stündiges Erlebnis (inkl. Pausen und Menü) Kapazität: Max. 65 Gäste für ein persönliches Erlebnis Schiff: Gallia (Baujahr 1913), restauriert im Stil der Belle Époque Mehr Infos und Tickets