Warum Japans Lifestyle gerade so boomt

Pop-up: AKA – The Essence of Japan powered by Toyota

Vom 5. bis 27. Juni verwandelt sich der City Store am Utoquai 55 in Zürich in ein japanisches Pop-up-Erlebnis: AKA – The Essence of Japan by Toyota. Besucherinnen und Besucher tauchen in die facettenreiche Kultur Japans ein – von kulinarischen Highlights in Kooperation mit Ooki Zürich über Beauty-Produkte von Ipsum Alii bis hin zu spannenden Workshops von Haraiso und Sake-Tastings durch Charly Iten. Alle Infos zur Eventagenda und Workshop-Anmeldung gibts unter akalive.ch