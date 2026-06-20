Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Sattel-Hochstuckli

Die Sommerferien sind die beste Zeit für Tagesausflüge. Einfach an die frische Luft fahren und einen stressfreien Familienausflug geniessen, lautet der Plan. Die Kinder sind glücklich beschäftigt, die Eltern können wieder einmal durchatmen.

Mitten in der Schweiz gibt es ein Paradies für gemeinsame Erlebnisse unter freiem Himmel: die Region Sattel-Hochstuckli im Kanton Schwyz. Schnell erreicht (ab Zürich zum Beispiel in 45 Minuten) und mit viel Abwechslung.

Los geht das Abenteuer bereits auf dem Weg zum Familienberg. Und zwar mit der Stuckli Rondo, der weltweit ersten Drehgondelbahn. Während der achtminütigen Fahrt drehen sich die Kabinen um die eigene Achse, und so lässt sich schon mal das Panorama bestaunen.

Auf dem Mostelberg angekommen, geht es direkt in Rondos Kinderwelt mit Hüpfburgen, Trampolinen sowie der Rodel- und Tubingbahn. Nicht weit davon entfernt liegt die Hängebrücke «Skywalk». Rund um den Hochstuckli lässt es sich aber auch wunderbar wandern – zum Beispiel auf dem Rätselpfad bei der Suche nach dem Zauberstein oder auf dem Gipfelrundweg. Und zum Schluss? Ab in die Beiz. Hier kommen die Tipps für einen entspannten Ausflugstag auf dem Familienberg Sattel-Hochstuckli.

Stuckli Run & Tubing: Auf den Bahnen gehts rund

Tunnels, Steilwandkurven und ganz viel Tempo: Der 600 Meter lange Stuckli Run gehört zu den bekanntesten Rodelbahnen der Zentralschweiz. Für zusätzlichen Nervenkitzel sorgt die Tubingbahn. Auf einem farbigen Reifen sausen Gross und Klein ungebremst eine 120 Meter lange Rutschbahn hinunter. Am Ziel angekommen, lassen sich die Rodler und Tubingbahn-Flitzer jeweils wieder gemütlich hochziehen. Wer nicht genug bekommt, löst die Tageskarte und startet gleich zur nächsten Runde.

Willkommen auf dem Familienberg Mitten in der Zentralschweiz gelegen, bietet sich die Ferienregion Sattel-Hochstuckli als perfekte Auszeit vom Alltag an – für Gross und Klein. Ob Spannung, Spiel oder Entspannung, für alle ist etwas dabei. Entdecke jetzt den Familienberg! Mitten in der Zentralschweiz gelegen, bietet sich die Ferienregion Sattel-Hochstuckli als perfekte Auszeit vom Alltag an – für Gross und Klein. Ob Spannung, Spiel oder Entspannung, für alle ist etwas dabei. Entdecke jetzt den Familienberg! Mehr erfahren

Hängebrücke «Skywalk»: Schwindelfrei in der Höhe

Die einen schreiten fröhlich voran, die anderen zögern im ersten Moment. Wer sich auf die Hängebrücke «Skywalk» wagt, erlebt aber in jedem Fall einen Adrenalinkick. Auf einer der längsten Fussgängerhängebrücken Europas schweben Abenteuerlustige bis 58 Meter hoch über dem Boden. Dabei geniessen sie den Blick auf das wildromantische Lauitobel und das Ägerital. Und die Nervosität? Ist schnell verflogen. Übrigens: Da Vierbeiner das Bodengitter nicht mögen, leiht die Bergstation Hundefinken für die Hängebrücke aus.

Rondos Rätselpfad: Hilfe für die Hexe

Mit Rondos Rätselpfad begeben sich Familien auf eine besondere Mission: die Suche nach den Zaubersteinen. Die Ausgangslage: Die weise Berghexe hat ihre Zauberkraft verloren. Nun gilt es, ihr zu helfen, indem man die Zaubersteine findet. Auf 1,8 Kilometern kommen die schlauen Füchse in rund 30 Minuten Gehzeit an acht Stationen vorbei, wo es spannende Rätsel zu lösen gibt. Hängebrücke «Skywalk» inklusive. Der Pfad ist gut machbar, auch mit dem Kinderwagen.

Chäs-Rucksack: Für den Genuss unterwegs

Wer geschmolzenen Käse unter freiem Himmel geniessen möchte, mietet den Chäs-Rucksack. Wahlweise packen Wanderfreunde beim Berggasthaus Mostelberg Raclette oder Fondue für zwei Personen ein und ziehen mit dem kulinarischen Gepäck hinaus in die Natur. En Guete!

Sattel-Hochstuckli: Überblick

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Gipfelrundweg: Was für ein Ausblick

In zweieinhalb Stunden über eine Strecke von 6,5 Kilometern gibt es auf dem Gipfelrundweg über das Hochstuckli viel zu sehen. Bei dieser aussichtsreichen Familienwanderung blicken grosse und kleine Ausflügler in den Talkessel von Schwyz, zu den Mythen, der Rigi und ins Alpthal. Auch die Pfade selbst sind abwechslungsreich. Mal geht es durch den Wald, mal über Wiesen.

Berggastronomie: Rigiblick, Spielecke und Geissenglacé

Nach der Action folgt der Hunger. Gleich neben Rondos Kinderwelt hält das Berggasthaus Mostelberg einheimische Spezialitäten wie den Alpkäse von der Laui Alp oder Schwyzer Saucisson bereit. Auf die kleinen Gäste wartet nach einem Teller Pasta oder Schnipo eine Ecke mit Büchern und Spielen. Mit einer Sonnenterrasse, eigener Käserei und Hoflädeli punktet das Engelstockweid Beizli: Ein gemütlicher Ort, um auf dem Engelstockrundweg eine Pause einzulegen – inklusive Blick auf die Rigi. Und wer den Themen- und Erlebnisweg «Geissä Wäg» zum Ziegenhof Blüemlisberg auf sich nimmt, wird mit einem feinen Glacé aus Geissenmilch belohnt.

Ebenfalls eine Einkehr lohnen der Mostler's Q-Hof und das Berggasthaus Herrenboden. Ersterer bietet ein urchig-gemütliches Ambiente mit saisonal ausgewählten Menus und und feiner Buurehofglacé. Und im «Herrenboden» sind Klassiker wie Älplermagronen Trumpf, abends sind die kreativen Speisen vom Feuerring ein Hit. Zudem: Gastgeber Silvan Betschart geht selber auf die Jagd – was sich auch in der Speisekarte niederschlägt.