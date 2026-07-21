Du sitzt im Flieger und bist happy. Doch was, wenn der Traumtrip im Spital endet? Was viele nicht wissen: Die obligatorische Grundversicherung kann ausserhalb der EU, UK und den EFTA-Staaten Lücken lassen – und die können teuer werden. Du brauchst also Extraschutz.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Sympany

Der Schlussspurt bei der Arbeit war streng, das Kofferpacken eine Last-Minute-Aktion. Dann bist du endlich unterwegs zu deiner Traumdestination. Du spürst förmlich schon den Sand zwischen den Zehen, der Schirmli-Drink scheint zum Greifen nah.

Aus heiterem Himmel dann die kalte Dusche: Die Grippe erwischt dich schon nach dem ersten Pool-Plausch mit voller Wucht, und du musst notfallmässig zum Arzt. Vielleicht schlagen dir aber auch die vermeintlich feinen Häppchen aus der exotischen Strassenküche auf den Magen, weil sie nicht mehr ganz frisch sind. Oder du holst dir trotz Vorkehrungen eine Tropenkrankheit und musst im Spital behandelt werden. Auch bei einem Jetski-Ausflug* kann etwas schiefgehen, etwa wenn du eine Welle zu steil erwischst und dich beim Sturz verletzt.

Kurz: Deine Ferien können anders kommen als gedacht und durch einen medizinischen Notfall getrübt werden. In solchen Momenten beruhigen sich viele mit dem Gedanken: «Wenigstens bin ich krankenversichert.»

Doch ein Blick in die Informationen auf der Website des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zeigt: Reist du ausserhalb der EU, Grossbritannien und den EFTA-Staaten, also der Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein, kommt die obligatorische Grundversicherung nicht für alles auf. Das kann im Ernstfall hohe Kosten verursachen. Dagegen kannst du dich aber mit wenigen Klicks absichern – dank der kurzfristigen Reisekrankenversicherung «tourist subito» von Sympany.

Schütz dich mit «tourist subito» – 1000 Franken winken Du möchtest dich oder deine ganze Familie gegen hohe Kosten durch Krankheit, Unfall, Transport, Suche oder Rettung während Ferienreisen im Ausland absichern? Es braucht nur wenige Klicks und die Reisekrankenversicherung «tourist subito» tritt in Kraft – sofort oder zu einem anderen gewünschten Zeitpunkt. Sie ist schon ab 10 Franken zu haben. Schliess sie ab und nimm automatisch an der Verlosung von 1 x 1000 Franken für deine Reisekasse teil. Du kannst aber auch ohne Abschluss einer Versicherung am Wettbewerb mitmachen und hier klicken. Du möchtest dich oder deine ganze Familie gegen hohe Kosten durch Krankheit, Unfall, Transport, Suche oder Rettung während Ferienreisen im Ausland absichern? Es braucht nur wenige Klicks und die Reisekrankenversicherung «tourist subito» tritt in Kraft – sofort oder zu einem anderen gewünschten Zeitpunkt. Sie ist schon ab 10 Franken zu haben. Schliess sie ab und nimm automatisch an der Verlosung von 1 x 1000 Franken für deine Reisekasse teil. Du kannst aber auch ohne Abschluss einer Versicherung am Wettbewerb mitmachen und hier klicken. Jetzt abschliessen

Du willst wissen, in welchen Fällen die obligatorische Grundversicherung die Kosten konkret nicht trägt? Die wichtigsten:

Rückführungen

Die Grundversicherung übernimmt keine Kosten für die Repatriierung. Wer einen medizinisch begleiteten Rücktransport in die Schweiz braucht, zahlt selbst, sofern keine entsprechende Zusatzversicherung vorhanden ist. Ein Ambulanzflug aus den USA oder Asien kostet schnell mal über 100'000 Franken.





Die Grundversicherung übernimmt keine Kosten für die Repatriierung. Wer einen medizinisch begleiteten Rücktransport in die Schweiz braucht, zahlt selbst, sofern keine entsprechende Zusatzversicherung vorhanden ist. Ein Ambulanzflug aus den USA oder Asien kostet schnell mal über 100'000 Franken. Kosten-Obergrenze bei Übersee-Trips

Bei medizinischen Notfällen ausserhalb der EU, UK und der EFTA-Staaten übernimmt die Krankenkasse maximal den doppelten Betrag dessen, was sie für dieselbe Behandlung in der Schweiz im Wohnkanton bezahlen würde. In Hochpreisländern wie den USA, Kanada oder Japan reicht das bei weitem nicht aus. Ein einziger Tag auf einer amerikanischen Intensivstation sprengt dieses Budget.

Rettungen

Musst du im Ausland gesucht, geborgen oder gerettet werden, zahlt die Grundversicherung oft nichts oder nur einen Bruchteil.

Via Handy den Sofortschutz aktivieren

Willst du teure Folgekosten von Krankheiten oder Unfällen in den Auslandsferien vermeiden, schliesst du also «tourist subito» von Sympany ergänzend zu deiner Krankenkassen-Grundversicherung ab. Das geht schnell und bequem am Smartphone.

Gerade auch für kurzentschlossene Reisende ist das ideal. Denn du aktivierst den Schutz in weniger als fünf Minuten am Handy – ganz entspannt, während du am Gate auf das Boarding wartest oder im Bus zum Flieger gebracht wirst.

Massgeschneiderte Lösung schon für wenig Geld

Du kannst dabei eine Laufzeit wählen, die deinen Bedürfnissen entspricht. Ob du zehn Tage weg bist, einen Monat oder gleich ein ganzes Jahr: Mit einem Klick wählst du das Passende aus und bist geschützt – ob bei Kurzferien oder auf deiner Weltreise. Auch wenn du geschäftlich verreist, kannst du dich auf diese Weise versichern. Erkundest du mit der ganzen Familie die Welt, lässt sich die kurzfristige Reisekrankenversicherung für das Kollektiv abschliessen.

Was die Versicherungssumme angeht, hast du als Einzelperson die Wahl zwischen einer Deckung von 50’000 oder 250’000 Franken. Pro Familie gelten Obergrenzen von maximal 100'000 beziehungsweise 500'000 Franken. Schon ab einer Prämie von 10 Franken bist du gut geschützt.

Versicherung mit grossen Vorteilen

Im Gegensatz zu anderen Anbietern übernimmt «tourist subito» von Sympany ambulante und stationäre Notfallbehandlungen weltweit, im Rahmen der von dir gewählten Deckungssumme. Musst du ins Spital, ist der Nottransport finanziert, und Sympany kann bei Bedarf einen Kostenvorschuss an ein Spital leisten – bis zu 20’000 Franken, in allen Ländern. So musst du dieses Geld nicht privat vorstrecken.

Sind Rettungs-, Such- und Bergungsaktionen nötig, greift der Versicherungsschutz ebenfalls. Bei medizinischer Notwendigkeit organisiert Sympany den Rücktransport in die Schweiz und unterstützt dich finanziell dabei. Auch für die Rückreise von mitreisenden Angehörigen ist gesorgt.

Hilfe rund um die Uhr

Mit der kurzfristigen Reisekrankenversicherung schützt du dich und deine Liebsten aber nicht nur vor hohen Kosten bei medizinischen Notfällen im Ausland: Du erhältst in belastenden Situationen auch viel Unterstützung. Über die 24-Stunden-Notfallnummer (+41 41 480 44 22) findest du zu jeder Tages- und Nachtzeit Hilfe.

Sympany kommt zudem bei einem längeren Spitalaufenthalt im Ausland für eine Besuchsreise einer nahestehenden Person auf. Auch sorgt sie dafür, dass Angehörige jederzeit gut über den Zustand des Patienten oder der Patientin informiert sind, bietet eine Übersetzungshilfe und vermittelt Behandlungsadressen.

Mit «tourist subito» verreist du also entspannt. Und du hast den Kopf frei für das, was in den Ferien wirklich zählt: Erholung.

Ferienschutz in 5 Minuten aktivieren Schliess «tourist subito» mit ein paar wenigen Klicks ab und nimm dadurch automatisch an der Verlosung von 1 x 1000 Franken teil. Du kannst aber auch ohne Abschluss einer Versicherung am Wettbewerb mitmachen und hier klicken. Schliess «tourist subito» mit ein paar wenigen Klicks ab und nimm dadurch automatisch an der Verlosung von 1 x 1000 Franken teil. Du kannst aber auch ohne Abschluss einer Versicherung am Wettbewerb mitmachen und hier klicken. Versicherung jetzt abschliessen

* Fährst du mit dem Jetski jemanden an oder beschädigst das Gerät des Vermieters, kommt «tourist subito» nicht zum Tragen. Dann brauchst du eine Zusatzversicherung für motorisierte Wasserfahrzeuge, weil die Deckung bei fast allen Schweizer Privathaftpflichtversicherungen standardmässig ausgeschlossen ist. Lass dich beraten.