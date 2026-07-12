Der Sommer ist da und mit ihm die Lust auf Neues. Auf den folgenden Ausflügen geniesst du die Anreise entspannt im ÖV. Von witzigen Pfaden im Appenzell bis zu Wellness im Greyerzerland. Das Beste: du profitierst dabei von attraktiven Sparangeboten.

Bei diesen Ausflügen kannst du die Schweiz entdecken

Bei diesen Ausflügen kannst du die Schweiz entdecken

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mit dem Sommer-Schnupper-GA die schönsten Orte der Schweiz entdecken

Spannende Tagesausflüge für jeden Geschmack in vier Regionen

Highlights: Appenzeller Witzweg, Aussichtsturm Liestal, Alpkäserei im Greyerzerland

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von SBB

Der Sommer in der Schweiz lädt dazu ein, neue Regionen zu entdecken und die Seele baumeln zu lassen. Damit die Erholung schon bei der Anreise beginnt, ist der öffentliche Verkehr (ÖV) die ideale Wahl. Während du dich entspannt zurücklehnst, die Aussicht geniesst und die Zeit aktiv zum Lesen oder Musikhören nutzt, bringt dich der Zug stressfrei – ohne Stau und Parkplatzsuche – an die schönsten Orte der Schweiz.

Hier sind vier inspirierende Ideen für deinen nächsten Tagesausflug, bei dem der Weg genauso lohnenswert ist wie das Ziel.

Appenzellerland: Wo das Wandern die Lachmuskeln trainiert

Deine Reise beginnt am Hafen von Rorschach. Dort wirst du von der Möwe Barbara begrüsst – einfach via Smartphone in der App registrieren und los gehts. Mit der Zahnradbahn fährst du in 27 Minuten nach Heiden AR; bei schönem Wetter sogar im offenen Aussichtswagen. Dort wartet mit dem Appenzeller Witzweg ein Spass für Gross und Klein.

Die Geschichte des Appenzeller Witzes: In der Witzkiste (geöffnet von März bis November) erfährst du, warum der Appenzeller Witz auf der Liste der lebendigen Traditionen der Schweiz steht. Übrigens: Die Wanderung ist auch ohne die Witze im Dialekt unterhaltsam und einmalig schön, da sie mit einer fantastischen Aussicht über den Bodensee besticht.

In der Witzkiste (geöffnet von März bis November) erfährst du, warum der Appenzeller Witz auf der Liste der lebendigen Traditionen der Schweiz steht. Übrigens: Die Wanderung ist auch ohne die Witze im Dialekt unterhaltsam und einmalig schön, da sie mit einer fantastischen Aussicht über den Bodensee besticht. Der Witzweg: Auf der acht Kilometer langen Wanderung von Heiden über Wolfhalden nach Walzenhausen bleibt kein Auge trocken. An zahlreichen Stationen kannst du die Witze lesen oder über Audiostationen anhören. In der App gibts spannende Hintergrundinformationen dazu.

Auf der acht Kilometer langen Wanderung von Heiden über Wolfhalden nach Walzenhausen bleibt kein Auge trocken. An zahlreichen Stationen kannst du die Witze lesen oder über Audiostationen anhören. In der App gibts spannende Hintergrundinformationen dazu. Flexibel unterwegs: Die Wanderung dauert ca. 2 Stunden und 20 Minuten und gilt als leicht. Wer möchte, kann Teilstrecken auch bequem mit dem Postauto zurücklegen.

Die Wanderung dauert ca. 2 Stunden und 20 Minuten und gilt als leicht. Wer möchte, kann Teilstrecken auch bequem mit dem Postauto zurücklegen. Der krönende Abschluss: Von Walzenhausen geht es mit der Zahnradbahn nach Rheineck und anschliessend per Schiff durch das Naturschutzgebiet auf dem Alten Rhein zurück nach Rorschach. Alternativ kann die Rückreise auch per Zug erfolgen.

Baselbiet: Aussichtsturm, «Stedtli» und Genuss

Wer nur durchfährt, verpasst die Vielfalt des Baselbiets. Ein Stopp in der Kantonshauptstadt Liestal lohnt sich für alle, die Weitsicht suchen.

Panoramablick: Der 30 Meter hohe Turm aus dem Jahr 1891 bietet eine grandiose Fernsicht über das Ergolztal bis nach Basel, Deutschland, Frankreich und bei guter Sicht sogar bis in die Alpen. Du erreichst ihn ab Bahnhof Liestal zu Fuss in 80 Minuten (oder verkürzt mit dem Bus 72 bis «Abzw. Hersberg»). An Sonn- und Feiertagen lädt die Turmwirtschaft zur Einkehr ein, zudem gibt es schöne Grillstellen.

Der 30 Meter hohe Turm aus dem Jahr 1891 bietet eine grandiose Fernsicht über das Ergolztal bis nach Basel, Deutschland, Frankreich und bei guter Sicht sogar bis in die Alpen. Du erreichst ihn ab Bahnhof Liestal zu Fuss in 80 Minuten (oder verkürzt mit dem Bus 72 bis «Abzw. Hersberg»). An Sonn- und Feiertagen lädt die Turmwirtschaft zur Einkehr ein, zudem gibt es schöne Grillstellen. Städtischer Charme: Im Anschluss an die Wanderung im Grünen lohnt sich ein Besuch des historischen «Stedtli»: Die Altstadt von Liestal lädt zum Flanieren ein und bietet spannende Museen.



Im Anschluss an die Wanderung im Grünen lohnt sich ein Besuch des historischen «Stedtli»: Die Altstadt von Liestal lädt zum Flanieren ein und bietet spannende Museen. Geheimtipp FoodTrail: Diese genussvolle Schnitzeljagd führt dich zu fünf Stationen, an denen du mit lokalen Köstlichkeiten verwöhnt wirst, während du die 700-jährige Geschichte des «Stedtli mit dem Törli» entdecken kannst. Dafür solltest du drei bis vier Stunden einplanen.

Sommer-Schnupper-GA Tipp: Vom 1. Juni bis 3. August kannst du mit dem Sommer-Schnupper-GA einen Monat lang besonders günstig und flexibel durch die ganze Schweiz reisen. Tipp: Vom 1. Juni bis 3. August kannst du mit dem Sommer-Schnupper-GA einen Monat lang besonders günstig und flexibel durch die ganze Schweiz reisen. Jetzt profitieren

La Gruyère: Von der Alpkäserei direkt ins Thermalbad

Im Herzen von La Gruyère erwartet dich der mit Bergbahnen erreichbare Hausberg Vounetz in Charmey – ein idealer Ort für Naturfreunde und Abenteuerlustige im Kanton Freiburg.

Gipfelstürmer: Den Gipfel erreichst du entweder bequem von Charmey aus in 18 Minuten mit der Seilbahn oder auf einer vier Kilometer langen Wanderung (3,5 Stunden, 745 Höhenmeter) ab Charmey, Télécabine durch Wälder und über Wiesen. Oben warten so oder so eine grandiose Panoramasicht und das Bergrestaurant.



Den Gipfel erreichst du entweder bequem von Charmey aus in 18 Minuten mit der Seilbahn oder auf einer vier Kilometer langen Wanderung (3,5 Stunden, 745 Höhenmeter) ab Charmey, Télécabine durch Wälder und über Wiesen. Oben warten so oder so eine grandiose Panoramasicht und das Bergrestaurant. Käsetradition hautnah: Von Juni bis September kannst du in der Alpkäserei Vounetz der Familie Piller bei der Herstellung des Gruyère d’Alpage AOP zuschauen – und natürlich auch den ausgezeichneten Käse verkosten und kaufen. Hinweis: Für den Besuch der Alpkäserei Vounetz bitte voranmelden. Die Führung ist auf Französisch.

Von Juni bis September kannst du in der Alpkäserei Vounetz der Familie Piller bei der Herstellung des Gruyère d’Alpage AOP zuschauen – und natürlich auch den ausgezeichneten Käse verkosten und kaufen. Hinweis: Für den Besuch der Alpkäserei Vounetz bitte voranmelden. Die Führung ist auf Französisch. Nervenkitzel am Klettersteig: Für eine Extraportion Adrenalin sorgt die Via Ferrata am Vounetz, deren Klettersteige für alle Niveaus Abwechslung und atemberaubende Aussichten bieten.

Für eine Extraportion Adrenalin sorgt die Via Ferrata am Vounetz, deren Klettersteige für alle Niveaus Abwechslung und atemberaubende Aussichten bieten. Entspannung pur: Zum Abschluss gibts Wellness in den Bains de la Gruyère in Charmey. Abtauchen im warmen Wasser, den Blick auf die Greyerzer Berge geniessen und die Anstrengungen des Tages in puren Genuss verwandeln. Die Bäder sind in weniger als 15 Minuten von der Seilbahnstation Charmey aus zu Fuss erreichbar.

Glarnerland: Bergwelt und Urban Golf

Ab Zürich führt die S25 direkt bis Ennenda, wo dich nach einem kurzen Fussweg die Aeugstenbahn ins UNESCO-Welterbe Tektonikarena Sardona und somit in die eindrückliche Glarner Bergwelt bringt.

Naturerlebnisse: Entdecke die Bergwelt auf dem vierstündigen Fessi-Rundweg (9,1 Kilometer, 850 Höhenmeter) oder erkunde das Waldreservat Aeugstenwald mit der App «Glarner Waldperlen» (ca. 1 Stunde und 25 Minuten).

Entdecke die Bergwelt auf dem vierstündigen Fessi-Rundweg (9,1 Kilometer, 850 Höhenmeter) oder erkunde das Waldreservat Aeugstenwald mit der App «Glarner Waldperlen» (ca. 1 Stunde und 25 Minuten). Kulinarik: Die Äugstenhütte serviert dir vor oder nach der Tour regionale Gerichte.

Die Äugstenhütte serviert dir vor oder nach der Tour regionale Gerichte. Urban Golf: Lust auf Stadtluft? In Glarus wird die Stadt zum Spielfeld. Mit dem Schläger in der Hand entdeckst du historische Plätze und grüne Parks auf ganz sportliche Art. Das Material gibt es in der Markthalle Glarus, der Spass dauert etwa zwei Stunden.

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Schweiz à la carte: Ausflüge nach deinem Geschmack Eine Zugstrecke, viele Highlights: Entdecke weitere tolle Ausflugsziele entlang ausgewählter Strecken in der Schweiz und geniesse vielfältige Aktivitäten in deiner Wunschregion. Eine Zugstrecke, viele Highlights: Entdecke weitere tolle Ausflugsziele entlang ausgewählter Strecken in der Schweiz und geniesse vielfältige Aktivitäten in deiner Wunschregion. Weitere Ausflüge entdecken



