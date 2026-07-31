Wer für die Familie oder die Freundesgruppe einen Tag auf dem Wasser, einen Klettersteig oder einen Tandemflug organisieren will, kennt das Problem: Dutzende offene Browser-Tabs, unübersichtliche Preise, unklare Stornobedingungen und die Ungewissheit, ob der Anbieter vor Ort auch wirklich professionell arbeitet.
Genau hier wird checkyeti zum verlässlichen Partner. Die Plattform funktioniert wie ein digitaler Concierge, bei dem Vergleichen und Buchen zentral auf einem einzigen Portal erledigt werden. Egal ob für die Ferien in der Schweiz oder im Ausland: Statt Zeit mit unzähligen Einzelanfragen zu verlieren, sichert man sich zertifizierte Erlebnisse transparent und risikofrei.
Dank praktischer Filter sind Region, Aktivität und verfügbare Termine sofort sichtbar. Dazu liefert das Portal alle wichtigen Eckdaten wie Mindestalter, Zeitbedarf und Anreise auf einen Blick. Die Freizeitplanung war noch nie so entspannt.
Ob in der Heimat oder im Auslandurlaub: Sämtliche Erlebnisse lassen sich mit wenigen Klicks buchen und bei Bedarf flexibel anpassen. Wie einfach das geht, zeigt das folgende Schweizer Hotspot-Listicle:
Rafting auf der Lütschine: Wildwasserkick vor der Eiger-Nordwand
Wer Action sucht, wird im Berner Oberland fündig. Das Rafting auf der Lütschine gehört zu den beliebtesten Wildwasser-Erlebnissen der Schweiz und bietet eine spektakuläre Kulisse. Diese Tour eignet sich hervorragend für Familien mit Kindern ab acht Jahren, die gemeinsam über kleinere Stromschnellen paddeln und die Natur geniessen möchten. Die Tour endet mit einem erfrischenden Sprung in den Brienzersee.
- Wo: Interlaken BE mit Transfer zurück zum Startpunkt
- Mindestalter: Ab 8 Jahren (in Begleitung)
Sicherheit: Schwierigkeitsgrad leicht. Nur mit nach ISO zertifizierten Wildwasser-Guides und inklusive kompletter Ausrüstung.
- Preis und Dauer: Kinder unter 16 Jahren 79 Franken, Erwachsene 109 Franken / Dauer ca. 2,5 Stunden
- User-Feedback: «Sehr schönes Familienerlebnis, super freundlicher Guide. Möglichkeit zum Rafting mit einem achtjährigen Kind, was nicht häufig vorkommt.»
Familien-Rafting auf der Lütschine buchen
Via ferrata Mürrenfluh: Klettern mit Postkarten-Panorama
Gesichert an einer steilen Felswand entlang wandern, den Blick über das Lauterbrunnental geniessen und zum Abschluss auf einer Hängebrücke 400 Meter über der Mürrenbachschlucht zum Ziel balancieren: Der Klettersteig von Mürren nach Gimmelwald ist das ultimative Familien-Highlight für Schwindelfreie.
- Wo: Mürren BE mit Seilbahntransfer zum Ausgangspunkt
- Mindestalter: Ab 12 Jahren (Mindestgrösse 140 cm)
- Sicherheit: Schwierigkeitsgrad Mittel. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind Voraussetzung. Ausführliches Briefing vor dem Start, Betreuung durch erfahrene Bergführer.
- Preis und Dauer: Ab 179 Franken pro Person/Dauer ca. 4 Stunden
- User-Feedback: «Gut organisiert, ausgezeichneter Führer. Der beste Klettersteig, den ich je gemacht habe.»
Klettersteig-Tour in Mürren buchen
Bungee-Jumping im Tessin: Der 220-Meter-Sprung
Hier sprang schon James Bond in «Golden Eye» in die Tiefe: Der Sprung von der 220 Meter hohen Verzasca-Staumauer erfordert Mut. Doch die Belohnung ist purer Nervenkitzel an einem der spektakulärsten Bungee-Hotspots der Welt.
- Wo: Gordola im Verzascatal TI
- Mindestalter: Ab 13 Jahren (mit schriftlicher Einverständniserklärung der Eltern)
- Sicherheit: Gute körperliche Fitness erforderlich (Personen ab 65 Jahren benötigen ein ärztliches Attest). Es gelten höchste Schweizer Sicherheitsstandards mit redundant abgesicherten Seilsystemen.
- Preis und Dauer: Jugendliche (13 bis 19 Jahre) 195 Franken, Erwachsene 255 Franken/Dauer ca. 45 Minuten.
- User-Feedback: «Ein tolles Erlebnis mit Adrenalin und wunderbarer Aussicht. Die Guides waren super freundlich und es war absolut perfekt!»
Mutprobe an der Verzasca-Staumauer buchen
Canyoning in der Grimselschlucht: Abseilen in tiefen Schluchten
Dieses Abenteuer ist nichts für schwache Nerven: Am Anfang muss – gut gesichert – 50 Meter tief abgeseilt werden. Danach warten mehrere Highlights auf mutige Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sprünge in smaragdgrüne Pools, Rutschen über geschliffene Felsen und eine Tyrolienne, von der du direkt ins Wasser springen kannst.
- Wo: Grimselpass/Berner Oberland. Treffpunkt: Interlaken
- Mindestalter: Ab 14 Jahren
- Sicherheit: Schwierigkeit mittel. Sprünge bis 8 Meter in die Tiefe. Abseilen: 50 Meter in die Tiefe. Staatlich zertifizierte Canyoning-Guides führen die Gruppe sicher durch die Schlucht.
- Preis und Dauer: 179 Franken pro Person. Dauer rund 5 h 30 min.
- User-Feedback: «Tolles Abenteuer. Man kann die wunderschöne Natur noch aus einer ganz anderen Perspektive geniessen.»
Canyoning-Abenteuer sichern
Outdoor-Abenteuer genauso einfach buchen wie einen Flug oder ein Hotelzimmer: Mit dieser Vision gestartet, ist checkyeti heute Europas grösste Plattform für Naturerlebnisse. Egal ob Rafting in den Schweizer Alpen, Klettern im Berner Oberland oder Bootstouren am Mittelmeer – das Portal bündelt über 16'000 Aktivitäten von rund 4000 zertifizierten Anbietern an mehr als 1500 Reisezielen in ganz Europa.
Die entscheidenden Vorteile auf einen Blick:
- Alles auf einer Plattform: Über 16'000 Aktivitäten in 25 Ländern Europas – von den Schweizer Alpen bis zu beliebten Urlaubsdestinationen im Ausland.
- Maximale Preistransparenz: Preise, Verfügbarkeiten, Altersgrenzen sowie Gruppen- oder Privattouren sieht man sofort auf einen Blick.
- Geprüfte Sicherheit: Transparente Angaben zu physischen Anforderungen. Gelistet werden ausschliesslich zertifizierte Guides, Bergschulen und etablierte Profis (wie etwa die Outdoor Interlaken AG). Das Vertrauen stützen Tausende verifizierte Kundenbewertungen (4.5 von 5 Sternen auf Google).
- Sorgenfrei buchen: Dank flexibler Stornierungsbedingungen bucht man vollkommen risikofrei, falls das Sommerwetter einmal umschlägt.
Outdoor-Abenteuer genauso einfach buchen wie einen Flug oder ein Hotelzimmer: Mit dieser Vision gestartet, ist checkyeti heute Europas grösste Plattform für Naturerlebnisse. Egal ob Rafting in den Schweizer Alpen, Klettern im Berner Oberland oder Bootstouren am Mittelmeer – das Portal bündelt über 16'000 Aktivitäten von rund 4000 zertifizierten Anbietern an mehr als 1500 Reisezielen in ganz Europa.
Die entscheidenden Vorteile auf einen Blick:
- Alles auf einer Plattform: Über 16'000 Aktivitäten in 25 Ländern Europas – von den Schweizer Alpen bis zu beliebten Urlaubsdestinationen im Ausland.
- Maximale Preistransparenz: Preise, Verfügbarkeiten, Altersgrenzen sowie Gruppen- oder Privattouren sieht man sofort auf einen Blick.
- Geprüfte Sicherheit: Transparente Angaben zu physischen Anforderungen. Gelistet werden ausschliesslich zertifizierte Guides, Bergschulen und etablierte Profis (wie etwa die Outdoor Interlaken AG). Das Vertrauen stützen Tausende verifizierte Kundenbewertungen (4.5 von 5 Sternen auf Google).
- Sorgenfrei buchen: Dank flexibler Stornierungsbedingungen bucht man vollkommen risikofrei, falls das Sommerwetter einmal umschlägt.
Dieser Beitrag wurde vom Ringier Brand Studio im Auftrag eines Kunden erstellt. Die Inhalte sind redaktionell aufbereitet und entsprechen den Qualitätsanforderungen von Ringier.
Kontakt: E-Mail an Brand Studio
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