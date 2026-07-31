Ob Rafting, Klettersteig oder Bootstour: Outdoor-Aktivitäten lassen sich jetzt genau so einfach buchen wie ein Hotelzimmer. Die Plattform checkyeti bündelt über 16’000 Erlebnisse auf einem Portal. Darunter zahlreiche in der Schweiz. Hier sind einige Tipps.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von checkyeti

Wer für die Familie oder die Freundesgruppe einen Tag auf dem Wasser, einen Klettersteig oder einen Tandemflug organisieren will, kennt das Problem: Dutzende offene Browser-Tabs, unübersichtliche Preise, unklare Stornobedingungen und die Ungewissheit, ob der Anbieter vor Ort auch wirklich professionell arbeitet.

Genau hier wird checkyeti zum verlässlichen Partner. Die Plattform funktioniert wie ein digitaler Concierge, bei dem Vergleichen und Buchen zentral auf einem einzigen Portal erledigt werden. Egal ob für die Ferien in der Schweiz oder im Ausland: Statt Zeit mit unzähligen Einzelanfragen zu verlieren, sichert man sich zertifizierte Erlebnisse transparent und risikofrei.

Dank praktischer Filter sind Region, Aktivität und verfügbare Termine sofort sichtbar. Dazu liefert das Portal alle wichtigen Eckdaten wie Mindestalter, Zeitbedarf und Anreise auf einen Blick. Die Freizeitplanung war noch nie so entspannt.

Ob in der Heimat oder im Auslandurlaub: Sämtliche Erlebnisse lassen sich mit wenigen Klicks buchen und bei Bedarf flexibel anpassen. Wie einfach das geht, zeigt das folgende Schweizer Hotspot-Listicle:

1 Rafting auf der Lütschine: Wildwasserkick vor der Eiger-Nordwand

Wer Action sucht, wird im Berner Oberland fündig. Das Rafting auf der Lütschine gehört zu den beliebtesten Wildwasser-Erlebnissen der Schweiz und bietet eine spektakuläre Kulisse. Diese Tour eignet sich hervorragend für Familien mit Kindern ab acht Jahren, die gemeinsam über kleinere Stromschnellen paddeln und die Natur geniessen möchten. Die Tour endet mit einem erfrischenden Sprung in den Brienzersee.

Wo: Interlaken BE mit Transfer zurück zum Startpunkt

Interlaken BE mit Transfer zurück zum Startpunkt Mindestalter: Ab 8 Jahren (in Begleitung)

Sicherheit: Schwierigkeitsgrad leicht. Nur mit nach ISO zertifizierten Wildwasser-Guides und inklusive kompletter Ausrüstung.

Ab 8 Jahren (in Begleitung) Schwierigkeitsgrad leicht. Nur mit nach ISO zertifizierten Wildwasser-Guides und inklusive kompletter Ausrüstung. Preis und Dauer: Kinder unter 16 Jahren 79 Franken, Erwachsene 109 Franken / Dauer ca. 2,5 Stunden

Kinder unter 16 Jahren 79 Franken, Erwachsene 109 Franken / Dauer ca. 2,5 Stunden User-Feedback: «Sehr schönes Familienerlebnis, super freundlicher Guide. Möglichkeit zum Rafting mit einem achtjährigen Kind, was nicht häufig vorkommt.»

2 Via ferrata Mürrenfluh: Klettern mit Postkarten-Panorama

Gesichert an einer steilen Felswand entlang wandern, den Blick über das Lauterbrunnental geniessen und zum Abschluss auf einer Hängebrücke 400 Meter über der Mürrenbachschlucht zum Ziel balancieren: Der Klettersteig von Mürren nach Gimmelwald ist das ultimative Familien-Highlight für Schwindelfreie.

Wo: Mürren BE mit Seilbahntransfer zum Ausgangspunkt

Mürren BE mit Seilbahntransfer zum Ausgangspunkt Mindestalter: Ab 12 Jahren (Mindestgrösse 140 cm)

Ab 12 Jahren (Mindestgrösse 140 cm) Sicherheit : Schwierigkeitsgrad Mittel. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind Voraussetzung. Ausführliches Briefing vor dem Start, Betreuung durch erfahrene Bergführer.

: Schwierigkeitsgrad Mittel. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit sind Voraussetzung. Ausführliches Briefing vor dem Start, Betreuung durch erfahrene Bergführer. Preis und Dauer: Ab 179 Franken pro Person/Dauer ca. 4 Stunden

Ab 179 Franken pro Person/Dauer ca. 4 Stunden User-Feedback: «Gut organisiert, ausgezeichneter Führer. Der beste Klettersteig, den ich je gemacht habe.»

3 Bungee-Jumping im Tessin: Der 220-Meter-Sprung

Hier sprang schon James Bond in «Golden Eye» in die Tiefe: Der Sprung von der 220 Meter hohen Verzasca-Staumauer erfordert Mut. Doch die Belohnung ist purer Nervenkitzel an einem der spektakulärsten Bungee-Hotspots der Welt.

Wo: Gordola im Verzascatal TI

Gordola im Verzascatal TI Mindestalter: Ab 13 Jahren (mit schriftlicher Einverständniserklärung der Eltern)

Ab 13 Jahren (mit schriftlicher Einverständniserklärung der Eltern) Sicherheit: Gute körperliche Fitness erforderlich (Personen ab 65 Jahren benötigen ein ärztliches Attest). Es gelten höchste Schweizer Sicherheitsstandards mit redundant abgesicherten Seilsystemen.

Gute körperliche Fitness erforderlich (Personen ab 65 Jahren benötigen ein ärztliches Attest). Es gelten höchste Schweizer Sicherheitsstandards mit redundant abgesicherten Seilsystemen. Preis und Dauer: Jugendliche (13 bis 19 Jahre) 195 Franken, Erwachsene 255 Franken/Dauer ca. 45 Minuten.

Jugendliche (13 bis 19 Jahre) 195 Franken, Erwachsene 255 Franken/Dauer ca. 45 Minuten. User-Feedback: «Ein tolles Erlebnis mit Adrenalin und wunderbarer Aussicht. Die Guides waren super freundlich und es war absolut perfekt!»

4 Canyoning in der Grimselschlucht: Abseilen in tiefen Schluchten

Dieses Abenteuer ist nichts für schwache Nerven: Am Anfang muss – gut gesichert – 50 Meter tief abgeseilt werden. Danach warten mehrere Highlights auf mutige Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Sprünge in smaragdgrüne Pools, Rutschen über geschliffene Felsen und eine Tyrolienne, von der du direkt ins Wasser springen kannst.

Wo: Grimselpass/Berner Oberland. Treffpunkt: Interlaken

Grimselpass/Berner Oberland. Treffpunkt: Interlaken Mindestalter: Ab 14 Jahren

Ab 14 Jahren Sicherheit: Schwierigkeit mittel. Sprünge bis 8 Meter in die Tiefe. Abseilen: 50 Meter in die Tiefe. Staatlich zertifizierte Canyoning-Guides führen die Gruppe sicher durch die Schlucht.

Schwierigkeit mittel. Sprünge bis 8 Meter in die Tiefe. Abseilen: 50 Meter in die Tiefe. Staatlich zertifizierte Canyoning-Guides führen die Gruppe sicher durch die Schlucht. Preis und Dauer: 179 Franken pro Person. Dauer rund 5 h 30 min.

179 Franken pro Person. Dauer rund 5 h 30 min. User-Feedback: «Tolles Abenteuer. Man kann die wunderschöne Natur noch aus einer ganz anderen Perspektive geniessen.»

Suchen, buchen, erleben: Das ist checkyeti Outdoor-Abenteuer genauso einfach buchen wie einen Flug oder ein Hotelzimmer: Mit dieser Vision gestartet, ist checkyeti heute Europas grösste Plattform für Naturerlebnisse. Egal ob Rafting in den Schweizer Alpen, Klettern im Berner Oberland oder Bootstouren am Mittelmeer – das Portal bündelt über 16'000 Aktivitäten von rund 4000 zertifizierten Anbietern an mehr als 1500 Reisezielen in ganz Europa. Die entscheidenden Vorteile auf einen Blick: Alles auf einer Plattform: Über 16'000 Aktivitäten in 25 Ländern Europas – von den Schweizer Alpen bis zu beliebten Urlaubsdestinationen im Ausland.

Über 16'000 Aktivitäten in 25 Ländern Europas – von den Schweizer Alpen bis zu beliebten Urlaubsdestinationen im Ausland. Maximale Preistransparenz: Preise, Verfügbarkeiten, Altersgrenzen sowie Gruppen- oder Privattouren sieht man sofort auf einen Blick.

Preise, Verfügbarkeiten, Altersgrenzen sowie Gruppen- oder Privattouren sieht man sofort auf einen Blick. Geprüfte Sicherheit: Transparente Angaben zu physischen Anforderungen. Gelistet werden ausschliesslich zertifizierte Guides, Bergschulen und etablierte Profis (wie etwa die Outdoor Interlaken AG). Das Vertrauen stützen Tausende verifizierte Kundenbewertungen (4.5 von 5 Sternen auf Google).

Transparente Angaben zu physischen Anforderungen. Gelistet werden ausschliesslich zertifizierte Guides, Bergschulen und etablierte Profis (wie etwa die Outdoor Interlaken AG). Das Vertrauen stützen Tausende verifizierte Kundenbewertungen (4.5 von 5 Sternen auf Google). Sorgenfrei buchen: Dank flexibler Stornierungsbedingungen bucht man vollkommen risikofrei, falls das Sommerwetter einmal umschlägt. Outdoor-Abenteuer genauso einfach buchen wie einen Flug oder ein Hotelzimmer: Mit dieser Vision gestartet, ist checkyeti heute Europas grösste Plattform für Naturerlebnisse. Egal ob Rafting in den Schweizer Alpen, Klettern im Berner Oberland oder Bootstouren am Mittelmeer – das Portal bündelt über 16'000 Aktivitäten von rund 4000 zertifizierten Anbietern an mehr als 1500 Reisezielen in ganz Europa. Die entscheidenden Vorteile auf einen Blick: Alles auf einer Plattform: Über 16'000 Aktivitäten in 25 Ländern Europas – von den Schweizer Alpen bis zu beliebten Urlaubsdestinationen im Ausland.

Über 16'000 Aktivitäten in 25 Ländern Europas – von den Schweizer Alpen bis zu beliebten Urlaubsdestinationen im Ausland. Maximale Preistransparenz: Preise, Verfügbarkeiten, Altersgrenzen sowie Gruppen- oder Privattouren sieht man sofort auf einen Blick.

Preise, Verfügbarkeiten, Altersgrenzen sowie Gruppen- oder Privattouren sieht man sofort auf einen Blick. Geprüfte Sicherheit: Transparente Angaben zu physischen Anforderungen. Gelistet werden ausschliesslich zertifizierte Guides, Bergschulen und etablierte Profis (wie etwa die Outdoor Interlaken AG). Das Vertrauen stützen Tausende verifizierte Kundenbewertungen (4.5 von 5 Sternen auf Google).

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