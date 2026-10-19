Sonne statt Kälte, Strand statt Winterjacke: Wer in der kalten Jahreszeit verreisen möchte, muss dafür nicht unbedingt tief in die Tasche greifen. Eine aktuelle Untersuchung des britischen Postdienstleisters Royal Mail zeigt, in welchen beliebten Feriendestinationen das Geld besonders weit reicht. Darunter ist auch ein überraschendes Reiseziel in Asien.

Blick Lifestyle

Wenn in Europa die Temperaturen sinken, wächst die Sehnsucht nach Sonne und Wärme. Doch wer dem Winter entfliehen möchte, muss nicht automatisch ein Vermögen ausgeben. Eine aktuelle Untersuchung des britischen Postdienstleisters Royal Mail zeigt, in welchen beliebten Feriendestinationen das Geld besonders weit reicht.

Der jährliche Post Office Travel Money Winter Sun Report vergleicht die Preise für acht typische Ferienausgaben. Dazu gehören Kaffee, Bier, ein Softdrink, Wein, Wasser, Sonnencreme, Insektenschutzmittel und ein Drei-Gänge-Menü. Flugtickets und Übernachtungen sind in der Berechnung allerdings nicht enthalten.

Besonders günstig sind laut der Untersuchung Reiseziele in Afrika. Doch auch Asien und Europa sind vertreten. Eine japanische Metropole schafft es überraschend weit nach vorne.

1. Kapstadt: Zum zweiten Mal an der Spitze

Kapstadt in Südafrika belegt zum zweiten Mal in Folge den ersten Platz. Die Stadt lockt mit eindrücklichen Landschaften, Weingütern und zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Dazu kommen angenehme Temperaturen, wenn in Europa der Winter Einzug hält.

Laut der Untersuchung sind die Preise seit März um 9,7 Prozent gesunken. Ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen inklusive Wein kostet umgerechnet rund 43 Franken. Auch einzelne Restaurants bieten günstige Mahlzeiten an. Bei Borruso's an der Kenilworth Main Road gibt es die Pizza Dillon Special mit Speck, Schinken und Poulet für rund 9 Franken.

Im beliebten Viertel Woodstock befindet sich der Pot Luck Club. Dort stehen unter anderem Fischhäppchen im Teigmantel und Tacos mit Ceviche auf der Karte. Die Preise für solche Gerichte beginnen bei rund 8 Franken.

Auch Kaffee und Bier sind vergleichsweise günstig: Eine Tasse Kaffee kostet durchschnittlich rund 2 Franken, eine Flasche Bier etwa 2 Franken.

2. Mombasa: Strandferien in Kenia

Auf dem zweiten Platz landet Mombasa an der kenianischen Küste. Die älteste Stadt des Landes ist ein beliebtes Ziel für alle, die am Strand entspannen und gleichzeitig auf ihr Ferienbudget achten möchten.

Eine wichtige Rolle spielen auch hier die Restaurantpreise. Ein Glas Wein kostet laut der Untersuchung rund 4 Franken. Für ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen inklusive Wein werden ungefähr 47 Franken fällig.

Ein beliebter Treffpunkt ist die Strandbar Char-Choma, die für ihre Meeresfrüchte und ihre lebhafte Atmosphäre bekannt ist.

Wer sich möglichst wenig um die Organisation kümmern möchte, findet zudem Pauschalangebote.

3. Tokio: Die überraschend günstige Metropole

Tokio dürfte viele überraschen. Die japanische Hauptstadt gilt als aufregendes, aber nicht unbedingt günstiges Reiseziel. In der Untersuchung schafft sie es dennoch auf den dritten Platz.

Zwar ist Tokio kein klassisches Ziel für Badeferien in der Wintersonne. Während der kälteren Monate soll die Stadt jedoch auf rund 520 Sonnenstunden kommen. Das bietet Gelegenheit, die zahlreichen Sehenswürdigkeiten und Stadtviertel bei Tageslicht zu erkunden.

Auch beim Essen lässt sich sparen. Ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen kostet laut dem Bericht rund 53 Franken. Selbst in Restaurants mit ausgezeichneter Küche sind günstige Mahlzeiten möglich.

Ein Beispiel ist Nakiryu im Viertel Otsuka. Das Restaurant ist für seine Michelin-Auszeichnung bekannt. Eine Schüssel Ramen gibt es dort bereits für rund 7 Franken.

Auch Kaffee und Matcha sind erschwingliche Preise beginnen bei ungefähr 3 Franken. Als Adressen für Kaffeeliebhaberinnen und Kaffeeliebhaber nennt der Bericht Onibus Coffee im schicken Viertel Nakameguro und Fuglen in Shibuya.

4. Colombo: Günstige Ferien in Sri Lanka

Auf dem vierten Platz folgt Colombo, die Hauptstadt Sri Lankas. Das Reiseziel eignet sich für alle, die tropische Temperaturen und die Nähe zum Meer suchen.

Die acht untersuchten Ferienausgaben kosten zusammen rund 82 Franken. Eine Flasche Bier schlägt mit ungefähr 2.50 Franken zu Buche, eine Flasche Wasser kostet gerade einmal 70 Rappen.

Auch bei der Unterkunft gibt es Angebote für unterschiedliche Budgets. Im Fünf-Sterne-Hotel beginnen die Preise für eine Übernachtung bei rund 70 Franken. Hinzu kommen allerdings die Flugkosten: Hin- und Rückflüge nach Colombo bekommst du ab 1000 Franken, je nach Flugstrecke und Datum.

5. Phuket: Thailand lockt mit Stränden und gutem Essen

Auch Phuket in Thailand gehört zu den fünf günstigsten Destinationen der Untersuchung. Das beliebte Ferienziel bietet tropische Strände, eine vielfältige Küche und ein lebhaftes Nachtleben.

Eine Flasche Bier kostet durchschnittlich rund 2.30 Franken. Für ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen inklusive Hauswein werden etwa 56 Franken fällig.

Auch die Übernachtung muss nicht teuer sein. Die Preise für ein Doppelzimmer beginnen laut dem Bericht bei ungefähr 40 Franken.

Wie hoch die gesamten Ferienkosten ausfallen, hängt allerdings stark von der Reisezeit, der Lage der Unterkunft und den individuellen Ansprüchen ab. Gerade in der Hochsaison können die Preise deutlich variieren.

6. Algarve: Sonne in Europa

Nicht alle, die im Winter Wärme suchen, möchten dafür ans andere Ende der Welt reisen. Auch innerhalb Europas gibt es interessante Alternativen.

Die portugiesische Algarve belegt den sechsten Platz. Die acht untersuchten Ferienausgaben summieren sich dort auf rund 90 Franken.

Ebenfalls unter den günstigeren europäischen Destinationen liegt die spanische Costa del Sol. Eine Tasse Kaffee kostet dort durchschnittlich rund 2 Franken.

Wer auf den Kanarischen Inseln Sonne tanken möchte, findet auch Teneriffa in der Rangliste. Dort belaufen sich die verglichenen Ausgaben auf rund 96 Franken.

Diese Reiseziele schaffen es ebenfalls in die Top Ten

Abgerundet wird die Liste der zehn günstigsten Wintersonnenziele durch Penang in Malaysia und Punta Cana in der Dominikanischen Republik.

Die Rangliste zeigt: Wer im Winter Sonne sucht, hat mehr Auswahl als nur die klassischen Badeferienziele. Ob afrikanische Küste, asiatische Grossstadt oder südeuropäische Ferienregion: Entscheidend für das tatsächliche Budget sind neben den Preisen vor Ort auch Flug, Unterkunft und Reisezeit.

Wichtig: Die Untersuchung vergleicht ausschliesslich acht typische Ferienausgaben. Sie zeigt deshalb, wo Essen und ausgewählte Produkte günstig sind, sagt aber nicht automatisch aus, wo die gesamten Winterferien gesamthaft am wenigsten kosten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.