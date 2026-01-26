Pascale Brunner

Malta ist schon länger hoch im Kurs, besonders bei Touristen in Feierlaune. Das Land hat aber noch viel mehr zu bieten als nur die Hauptstadt Valletta und den Partyort St. Julian's. Besonders der Norden der Insel hält viele versteckte Schätze bereit und ist noch weitgehend von Touristenmassen verschont. Mit diesen Tipps erlebt ihr Malta wie ein Einheimischer.

1 Kathedrale mit Aussicht

Die Parish Church in der Kleinstadt Mellieħa ist nur zu Randzeiten zugänglich, gewährt mit ihrer Lage auf 150 Metern Höhe aber einen weiten Blick über das Meer und die Bucht von Mellieħa. Auch ein Café auf der Aussichtsplattform bietet Snacks, Fruchtsäfte und Kaffee an. Geheimtipp: Läuft man von der Kirche ans Ende der Nebenstrasse Triq is-Santwarju, gelangt man zu einem kleinen, inoffiziellen Aussichtspunkt, den fast kein Tourist kennt. Von dort aus sieht man bis zur Westküste Maltas, wo im Sommer die Sonne untergeht.

2 Blue Lagoon und Bootsausflug

Zu den wohl beliebtesten Zielen auf Malta gehört die Blaue Lagune, ein Schnorchelparadies für Gross und Klein. Viele Boote bieten Tagesausflüge an. Wer keine Lust auf überfüllte Touristenboote hat, dem wird dieser Tipp gefallen: Kleinere Unternehmen vermieten Privatboote für etwa drei bis acht Personen. Wasser, Schnorchelausrüstung und ein Fahrer sind inbegriffen. Durch die geringe Grösse des Boots kann man ausserdem viele kleinere Buchten ansteuern, teilweise bis kurz vor die Blaue Lagune.

3 Abends in Ghadira Bay

Dieser Strand ist einer der breitesten auf ganz Malta, was ihn bei Touristen sehr beliebt macht. Warum er trotzdem ein Geheimtipp sein kann? Abends werden alle Sonnenliegen und -schirme zusammengeräumt, der Strand ist menschenleer und das Wasser noch angenehm warm. Der Ort eignet sich ideal für ein unkompliziertes Abendessen: In den umliegenden Restaurants kann man Pizzas bestellen und das Eindunkeln am Strand geniessen. Für Aktive eignet sich der Strand dank seiner Breite abends auch gut zum Fussballspielen oder für andere Sportarten.

4 St. Paul’s Bay: Essen, Trinken und Tanzen

St. Paul’s Bay liegt im Norden Maltas und ist vor allem für seine schöne Küste und historischen Orte bekannt. Das Wasser ist klar und ruhig, sodass Schwimmen und Schnorcheln hier besonders angenehm ist. Kulinarisch hat die Gegend einiges zu bieten: Von frischen Fischrestaurants bis zu mediterranen Cafés findet man hier gute Optionen, auch wenn das Angebot nicht so dicht gedrängt ist wie in den grossen Touristenorten. Wer abends ausgehen möchte, findet einige Bars und Pubs, aber St. Paul’s Bay ist eher ruhig und familienfreundlich – eine grosse Partyszene wie in St. Julian’s oder Paceville sucht man hier vergeblich. Wer Entspannung, Meer und gutes Essen sucht, ist hier bestens aufgehoben. Ideal für einen entspannten Urlaubstag am Wasser oder einen Spaziergang entlang der Promenade.

5 Popeye Village Malta

Der Held vieler Kinder ist auf Malta zu Hause – oder zumindest dessen Filmkulisse. Im Jahr 1979 wurde auf der Insel der Film «Popeye – Der Seemann mit dem harten Schlag» gedreht. Heute dient der Ort als Freizeitpark. Für 15 Euro dürfen sich Kinder bei Wasserspielen, Pools, Trampolinen und Animationsshows austoben. Auch Eltern kommen auf ihre Kosten: Minigolf, Sonnenliegen und ein gemütliches Glas Wein sorgen für Entspannung.