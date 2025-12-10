Noch nichts vor an Weihnachten oder Silvester? Dann ab nach Österreich! Unsere acht Tipps für unvergessliche Ferien zwischen den Jahren.

Vanessa Büchel Redaktorin Lifestyle

1 Kärnten – Schlittschuhlaufen auf dem Weissensee

Die alpine Ferienregion Kärnten im Süden Österreichs ist für ihre Alpenseen, Weinberge und malerischen Bauernhöfe bekannt. Der Weissensee in Kärnten ist mit seinen 6,5 Quadratkilometern die grösste Natureisfläche der Welt – ideal, mal wieder die Schlittschuhe auszupacken! Es stehen verschiedene Runden zur Auswahl und wer möchte, kann bis zu 25 Kilometer mit den Schlittschuhen zurücklegen.

Erlebnis-Tipp: Nur das Schnauben der edlen Rösser ist zu hören, während der Pferdeschlitten durch die tief verschneite Landschaft von Kärnten gleitet. Das ist nicht nur eine romantische Tour für Paare, sondern auch ein Abenteuer für die ganze Familie, bei dem die weihnachtliche Landschaft ganz nah ist.

2 Wien – Kunst und Romantik

Wien eignet sich perfekt für einen Kurzurlaub «zwischen den Jahren». Hier bieten die Christkindlmärkte traditionelle Leckereien, gemütliches Ambiente und zudem Geschenkideen für die Familie. Wer sich vom Treiben zwischen den Buden lieber fernhält, findet in den wunderschönen Schlössern und Museen von Wien Zuflucht. Die hier aufgeführte und ausgestellte Kunst ist weltberühmt.

Kultur-Tipp: Wer einmal in Wien ist, muss die Oper zumindest von aussen gesehen haben.

3 Perchtenlauf im Pongau – Altes Brauchtum

Wer in Österreich etwas Ausgefallenes erleben möchte, ist beim Perchtenlauf genau richtig. Die Kostümparade beweist, dass die Weihnachtszeit nicht nur ideal für Gemütlichkeit bei Kerzenlicht ist, sondern auch zum Verkleiden. Zum Beispiel im Pongau – abwechselnd zwischen den Orten Bad Gastein, Bischofshofen, St. Johann und Altenmarkt – finden nach alter Tradition jedes Jahr Perchtenläufe statt. Die als Perchten verkleideten Personen vertreiben mit dem Läuten der umgehängten Glocken den Winter und das alte Jahr.

Tipp: Die Perchtenläufe finden in ganz Österreich statt, aber im Pongau ist das Event besonders sehenswert. Die meisten Umzüge gibt es nach der Weihnachtszeit.

4 Action und Spass in den österreichischen Alpen

Die österreichischen Berge sorgen mit perfektem Pulverschnee und diversen Pisten auf den Dreitausendern jede Wintersaison für Unterhaltung auf Ski und Snowboard, oder auch bei Wanderungen. Hier wird die ganze Familie fündig, denn es gibt Skigebiete für jeden Geschmack. Die schönsten Pisten der österreichischen Alpen finden sich in Tirol, der Steiermark, Vorarlberg und dem Salzburger Land. Auch die Versorgung auf den Hütten und das Après-Ski-Programm sind weltberühmt, ganz besonders in Hotspots wie Mayrhofen, Ischgl und St. Anton.

Tipp: Wer lieber mit den Langlauf-Skiern unterwegs ist, sollte die Olympiaregion Seefeld erkunden. Besonders Ambitionierte können am Gästebiathlon teilnehmen.

5 Salzkammergut – am schönen Wolfgangsee

Die Region Salzkammergut am nördlichen Rand der Alpen vereint drei österreichische Bundesländer und acht landschaftliche Regionen. Sie alle haben ihren ganz individuellen Charakter, aber eines gemeinsam: Den Charme der Berge und Seen, die die Landschaft prägen. Vom Attersee, über das Ausseerland, das elegante Bad Ischl, die Wanderregion Dachstein, die Fuschlseeregion, den Mondsee, das Almtal, bis hin zum Wolfgangsee. Hier kann man tagelang wunderschöne Natur und Kultur erleben.

Tipp: Der Adventsmarkt am Wolfgangsee ist besonders schön. Obwohl dieses Jahr kein Markt stattfinden kann, fahren die Schiffe und die Orte sind weihnachtlich dekoriert.

6 Salzburg – die romantischste Stadt Österreichs

Das malerische Salzburg ist nicht nur der Geburtsort von Mozart und Spot der Salzburger Festspiele, sondern bietet auch in der Adventszeit zahlreiche Highlights. Besonders zu empfehlen sind der Salzburger Christkindlmarkt und der Hellbrunner Adventszauber. Unterlegt sind die Märkte mit atmosphärischer Musik von Musikanten jeden Alters. Auch das Brauchtum kommt bei den Krampus- und Perchtenläufen in der Stadt nicht zu kurz und macht die Stadt in der Weihnachtszeit wunderbar lebendig. Aber auch nach den Festtagen, ist Salzburg – insbesondere wenn Pulverschnee gefallen ist – eine herrliche Destination für ein kurzes Winter-Gateaway.

Tipp: Der offizielle Reiseführer der Stadt Salzburg bietet Insider-Tipps und auch Vorschläge für Touren abseits der Touristenroute.

7 Österreichisches Traditionsessen

Bei einem winterlichen Kurzurlaub in Österreich steht das leibliche Wohl ganz klar an erster Stelle. Überall duftet es würzig nach deftigen Gerichten, Zimt und Glühwein. Dabei hat jede Region am Weihnachtsabend ihre eigene Tradition und Besucher die Qual der Wahl. In Salzburg und Umgebung (Tirol und Vorarlberg) wird am Weihnachtsabend die traditionelle Würstelsuppe verspeist. Im Osten Österreichs, der Steiermark und Oberösterreich isst man zu Weihnachten dagegen lieber Karpfen: Der wird entweder als Sülze oder Filet serviert. Danach gibt es vor dem Weihnachtsbaum dann noch ein paar knusprige Vanillekipferl und Linzer Augen mit Marmeladenkleks.

8 Innsbruck und Tiroler Unterland – Ski und Party

Das Tiroler Unterland umfasst die Regionen von Kitzbühel, das vor allem für seine Skigebiete bekannt ist, Kufstein und Schwaz. Auch die Hauptstadt des Bundeslandes Tirol, Innsbruck, befindet sich in dieser alpinen Region. Neben dem Wintersport bietet Innsbruck auch wunderschöne Gebäude aus der Kaiserzeit, sowie moderne Architektur. Die berühmte Architektin Zaha Hadid entwarf zum Beispiel die Nordkettenbahn, mit der man direkt vom Stadtzentrum auf den Berg gelangt.