Carrapateira – vom verschlafenen Fischerdorf zum Hotspot der Surfergemeinde. Im kleinen Paradies an der Atlantikküste leben die Wellenreiter ihren Traum.

Das 250-Seelen-Dorf Carrapateira in der Westalgarve ist der Hotspot für Surfer. Foto: DPA / Picture Alliance

Cilgia Grass

Das Dorf Carrapateira wurde im 12. Jahrhundert an der Algarve im Südwesten Portugals gegründet. Ganz in der Nähe liegt Sagres, der westlichste Punkt des europäischen Festlandes. Von Carrapateira aus jagten Walfänger früher ihre Beute. Die Surfer heute interessieren ­diese Geschichten kaum mehr. Sie sind allein wegen der Wellen hier.

Von Carrapateira aus lassen sich aber auch kilometerlange Strandspaziergänge unternehmen.

Carrapateira - Surfer-Paradiese in Algarve

Bei Sonnenaufgang mit dem Brett ins Wasser, zum Frühstück Milchkaffee und Croissants in einem Café, dann der erholsame Mittagsschlaf. Vor ein paar Jahren, als Wellenreiten zum Trend wurde und immer mehr Surfer die Küsten Europas nach idealen Stränden abklapperten, trafen die ersten Touristen in dem abgeschiedenen Küstendorf ein. Das Klima sowie der Strand von Amado bieten optimale Voraussetzungen für das Wellenreiten, besonders von April bis Oktober, wenn der offene Atlantik einer Wellenfabrik gleicht. Unter die knapp 250 Einwohner hat sich seither ein bunter Mix von Surfbegeisterten gemischt. Die Einheimischen rüsteten auf, putzten ihre Gästezimmer heraus und vermieten sie nun als Bed & Breakfast.

Was mach dieses Dorf so besonders?

Obwohl Carrapateira als Ferienort immer beliebter wird, baut man hier keine Hotelkomplexe. Touristen logieren in Gästezimmern und Appartements oder parkieren ihre Camper auf dem Strandparkplatz. Tagsüber wird gesurft oder auch mal eine Runde Backgammon gespielt. Abends trifft man sich im charmanten Dorf in einem der gemütlichen Cafés und sitzt entspannt bei Musik und einem Glas Wein bis in die Morgenstunden zusammen.

