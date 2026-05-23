Die deutsche Ostsee boomt seit Jahren. Doch nun könnte eine neue Ferienregion viele Touristen anlocken: In der Lausitz entsteht Europas grösste künstliche Seenlandschaft – mit Stränden, Jachthäfen und schwimmenden Ferienhäusern.

Dieses Feriengebiet könnte zum «neuen Ostsee-Hotspot» werden

Dieses Feriengebiet könnte zum «neuen Ostsee-Hotspot» werden

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lausitz wird durch 23 geplante Seen zum Tourismus-Hotspot in Deutschland

Deutschlands grösster künstlicher See (1900 Hektaren) kürzlich eröffnet

2024: Jeder zehnte Deutsche verbrachte Ferien an der Ostsee

Blick Lifestyle

Immer mehr Schweizer zieht es nach Deutschland in die Ferien und auch die Deutschen selber verbringen ihre Ferien vermehrt wieder im eigenen Land. Statt Fernreisen stehen Natur, kurze Anreisewege und ruhigere Regionen hoch im Kurs. Davon könnte nun besonders die Lausitz profitieren.

Aus ehemaligen Kohlegruben werden Ferienseen

Dort entsteht seit Jahren eines der grössten Tourismusprojekte Deutschlands: eine riesige Seenlandschaft auf dem Gelände ehemaliger Braunkohle-Tagebaue.

Geplant sind insgesamt 23 miteinander verbundene Seen mit schiffbaren Kanälen. Bereits heute sind viele davon geflutet und teilweise für Besucher geöffnet.

Touristen können dort:

Baden

Segeln

Boot fahren

Rad fahren

Kitesurfen

In schwimmenden Häusern übernachten

Die Region liegt im Süden Brandenburgs und im Osten Sachsens – unweit der polnischen Grenze.

Grösster künstlicher See Deutschlands eröffnet

Erst kürzlich wurde dort auch Deutschlands grösster künstlicher See offiziell eröffnet. Der See umfasst rund 1900 Hektaren und bietet bereits eine Marina, Aussichtstürme und erste Freizeitangebote.

Künftig sollen zusätzlich Sandstrände, Wanderwege, Velorouten, Wasserski-Anlagen und zahlreiche Badebereiche entstehen.

Viele Deutsche kennen die Region bislang kaum – genau das macht sie laut Tourismusexperten besonders attraktiv.

Ostsee bleibt trotzdem extrem beliebt

Trotz neuer Konkurrenz bleibt die deutsche Ostseeküste weiterhin das Lieblingsziel vieler Feriengäste. Laut Umfragen verbrachte 2024 jeder zehnte deutsche Urlauber Ferien an der Ostsee.

Besonders beliebt sind Orte zwischen Flensburg und Usedom.

Hinzu kommt: Die Ostsee ist derzeit ungewöhnlich warm. Laut dem deutschen Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie war das Frühjahr 2025 eines der wärmsten seit Beginn der Messungen.

Teilweise lagen die Wassertemperaturen mehr als zwei Grad über dem langjährigen Durchschnitt.

Wie komme ich von der Schweiz nach Lausitz?

Die Lausitz im Osten Deutschlands ist von der Schweiz aus gut erreichbar. Am bequemsten reist du mit der Bahn über Basel und Dresden; die Fahrt nach Bautzen oder Görlitz dauert rund 9 bis 10 Stunden, inklusive Umstieg in den Regionalverkehr. Mit dem Auto bist du ähnlich lange unterwegs (ca. 8 bis 9 Stunden ab Zürich) und besonders flexibel für Ausflüge ins Lausitzer Seenland oder ins Zittauer Gebirge. Alternativ kannst du nach Dresden fliegen und von dort mit Zug oder Mietwagen weiterreisen.

Ferien ohne Flugreise werden beliebter

Tourismusforscher beobachten seit einiger Zeit einen Trend zu näheren Reisezielen. Viele Menschen möchten weniger Stress bei der Anreise, tiefere Kosten, mehr Natur, beziehungsweise nachhaltiger reisen.

Davon profitieren Regionen, die früher kaum als klassische Ferienorte galten – wie nun offenbar auch die Lausitz.

Dieser Artikel erschien erstmals auf Onet Kobieta, die Frauen- und Lifestyle-Rubrik des polnischen Nachrichtenportals Onet, welches zu Ringier Medien gehört.