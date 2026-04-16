8 Highlights im Piemont rund um Alba

Sanfte Hügel, grosse Weine und eine der besten Küchen Italiens: Das Piemont rund um Alba ist ein Paradies für Geniesser. Historische Dörfer und kulinarische Entdeckungen verleihen der Region ihren Charme – und machen jede Reise aufs Neue besonders.

Christian Bauer Reise-Journalist

Er ist unscheinbar, duftet intensiv nach Waldboden, Käse und Knoblauch – und gilt dennoch als einer der grössten Schätze der Gourmetwelt: der weisse Albatrüffel. Die kostbare Delikatesse stammt aus der Region rund um Alba im norditalienischen Piemont und zieht Feinschmecker aus aller Welt an.

Doch das Piemont hat weit mehr zu bieten als nur Trüffel. Sanfte Hügel, historische Städte und einige der besten Weine Italiens machen die Region zu einem vielseitigen Reiseziel – ideal für alle, die Genuss, Kultur und Natur verbinden möchten. Besonders rund um Alba und die nahegelegene Metropole Turin eröffnet sich eine Landschaft, in der Kulinarik und Lebensart im Mittelpunkt stehen.

Wer das Piemont besucht, sollte sich Zeit nehmen, die Region in Ruhe zu entdecken – sei es bei einer Degustation in einem Weingut, einem Spaziergang durch mittelalterliche Dörfer oder einem langen Abendessen in einer traditionellen Trattoria.



1. Kulinarische Entdeckungen in Cherasco

Das charmante Städtchen Cherasco begeistert mit historischem Flair, kleinen Boutiquen und kulinarischen Spezialitäten. Neben traditionellen Schneckengerichten sind vor allem die „Baci di Cherasco“ beliebt – Haselnüsse, umhüllt von dunkler Schokolade.

2. Übernachten im Agriturismo

Eine besonders authentische Erfahrung ist ein Aufenthalt auf einem Landgut. Viele Agriturismi bieten hausgemachte Produkte, regionale Küche und oft auch eigenen Wein – ideal, um die piemontesische Lebensart hautnah zu erleben.

3. Handwerkskunst in Alessandria

Die Region ist bekannt für ihre traditionsreiche Handwerkskunst. In Alessandria etwa werden seit Generationen hochwertige Hüte gefertigt, die bis heute international geschätzt werden.

4. Weissweine aus dem Roero

Neben den berühmten Rotweinen lohnt sich ein Blick auf die weniger bekannten Weissweine der Region. Besonders der Roero Arneis überzeugt mit seiner frischen, fruchtigen Note und passt hervorragend zur lokalen Küche.

5. Genusskultur in Pollenzo

Die Region ist eng mit der Slow-Food-Bewegung verbunden, die für bewussten Genuss und regionale Produkte steht. In Pollenzo lässt sich diese Philosophie besonders gut erleben – etwa bei Degustationen oder kulinarischen Erlebnissen.

6. Ruhige Seen abseits der Massen

Wer Natur und Entspannung sucht, findet rund um das Piemont mehrere idyllische Seen. Neben bekannten Orten gibt es auch ruhigere Alternativen mit malerischen Dörfern und klaren Gewässern – perfekt für eine Auszeit.

7. Kultur und Geschichte in Asti

Die Stadt Asti vereint historische Architektur, lebendige Plätze und eine lange Tradition im Weinbau. Besonders sehenswert sind die eindrucksvollen Kirchen und die gut erhaltene Altstadt.

8. Essen wie bei der Nonna

Ein echtes Highlight jeder Reise ist die piemontesische Küche. In traditionellen Trattorien wird oft ohne Menü serviert – stattdessen kommen mehrere Gänge auf den Tisch, frisch zubereitet und mit viel Liebe gekocht.

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