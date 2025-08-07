Ein Fjord am Mittelmeer. Das ist der Hauptanziehungspunkt von Montenegro. Das kleine Land mausert sich zum Touristenmagneten.

Am schwarzen Berg gibt es viel Meer

Am schwarzen Berg gibt es viel Meer

1/8 Der Sveti Stefan Strand eignet sich für alle. Foto: Getty Images

Thomas Rickenbach

Der Ursprung des Namens Montenegro ist offensichtlich: «Schwarzer Berg». ­Damit gemeint ist das Lovcen-Gebirge, bis zu 1749 Meter hoch, eigentlich eher grau als schwarz – so oder so aber das Herz Montenegros.

Bucht von Kotor entdecken

Montenegro punktet vor allem mit Meer. Ganz im Norden, an der Grenze zu Kroatien, liegt die Bucht von Kotor. Besucht unbedingt das alte Örtchen Perast, mit 16 Kirchen und 17 Palästen gegenüber der Einfahrt in die Bucht, die «Boka». Zwischen den Mauern frisst eine der unzähligen montenegrinischen Katzen ihr Futter, dahinter zwängt sich ein Kreuzfahrtschiff durch die Meerenge. Die Passagiere verfolgen die Einfahrt an Deck, blicken zu den nahen Bergen. Die Bucht ist ein Fjord, nur nicht in Norwegen, sondern an der Adria.

Kotor - Unesco-Weltkulturerbe

Der namensgebende Ort Kotor liegt 20 Kilometer entfernt, ist Teil des Unesco-Weltkulturerbes. Ein Tunnel führt von dort aus unter dem «schwarzen Berg» hindurch nach Budva. Selbes Land, andere Welt: Budva liegt an der offenen Adria. Mittelmeer-Feeling mit Restaurant-Tischen im Sand.

Die 12 schönsten Strände in Montenegro

Roter Strand hinter Sutomore – Naturspiel mit extrem rotem Kiesel und tiefblauem Wasser. Kamenovo Strand bei Budva – Der Badeort wird den ganzen Sommer über von jüngerem Publikum besucht. Velika Plaža bei Ulcinj – Der 13 Kilometer lange feinsandige «Long Beach». Strand Lučice in Petrovac – Stadtstrand mit einem einzigartigen rötlichen Sand. Insel Sveti Stefan bei Budva – Sveti Stefan hat einen privaten und einen öffentlich zugänglichen Strand. Mogren Strand in Budva – Der beliebteste Strand in Budva. Bečići Strand bei Budva – Ein Super-Strand für alle, die Lust auf die Attraktionen der Stadt haben. Slovenska Plaža in Budva – City-Strand mit steinigen und sandigen Plätzen. Jaz Strand – Die Bucht von Jaz besteht aus einer Mischung von Kies und Sand, optimal für Leute, die gern schnorcheln. Plavi Horizonti bei Kotor – Idyllischer Strand mit goldgelbem Sand. Luštica Strand auf der Halbinsel Luštica – Hier gibt es Olivenhaine, Fischerdörfer und Buchten mit goldgelbem Sand. Dobrota Plaža mit einer endlos langen Strandpromenade.

Praktische Infos für Montenegro-Reise

Anreise: Flugplätze gibt es in der Hauptstadt Podgo­rica und in Tivat. Empfehlenswert ist auch ein Flug ins kroatische Dubrovnik (30 km von der Grenze entfernt).

Flugplätze gibt es in der Hauptstadt Podgo­rica und in Tivat. Empfehlenswert ist auch ein Flug ins kroatische Dubrovnik (30 km von der Grenze entfernt). Klima: In Montengero ist das Klima mediterran mit heissen, trockenen Sommern und relativ kühlen und regnerischen Wintermonaten. Höchsttemperaturen im Sommer sind zwischen 25 und 30 Grad, im Winter schwanken Temperaturen zwischen 4 und 11 Grad.

In Montengero ist das Klima mediterran mit heissen, trockenen Sommern und relativ kühlen und regnerischen Wintermonaten. Höchsttemperaturen im Sommer sind zwischen 25 und 30 Grad, im Winter schwanken Temperaturen zwischen 4 und 11 Grad. Währung: In Montenegro ist der Euro alleiniges offizielles Zahlungsmittel.

Dieser Artikel wurde erstmals 2019 veröffentlicht.