1/8 Die Romantische Strasse in Bayern führt zu mittelalterlichen Juwelen. Foto: Shutterstock

Christian Bauer Reise-Journalist

1 Die Romantische Strasse, Deutschland

Die Romantische Strasse im Freistaat Bayern trägt ihren Namen zu Recht: Am Wegrand reihen sich mittelalterliche Städtchen und Schlösser aneinander. Los geht es im unterfränkischen Würzburg mit seiner barocken Residenz, die dem Prachtschloss Versailles nachempfunden ist. Die Reise geht bis zum Märchenschloss Neuschwanstein im südlichen Bayern. Dazwischen liegen kleine Landstädtchen, die sich seit dem Mittelalter kaum verändert haben, wie beispielsweise Rothenburg ob der Tauber, das noch von einer intakten Mauer umgeben ist. Für den mehr als 400 Kilometer langen Roadtrip sollte man sich mehrere Tage Zeit nehmen – hier gehts weniger um das Fahrgefühl als um die Schätze, die man entdecken kann.

Verlauf: Würzburg bis Füssen, quer durch Bayern

Länge: 415 Kilometer

Zeitbedarf: mindestens drei Tage

2 Wild Atlantic Way, Irland

Vor ein paar Jahren kamen die Iren auf die Idee, die Strassen an der Westküste zu einem einzigen Roadtrip zu verbinden. Von Kinsale im Süden bis zum Malin Head im Norden sind 2500 Kilometer als Wild Atlantic Way ausgeschildert: die längste Küstenstrasse der Welt. Das jedenfalls behauptet das Marketing. Entlang der Strecke liegen Highlights wie der Ring of Kerry, die mystische Klosterinsel Skellig Michael, die eindrücklichen Klippen von Moher, die Moorlandschaft von Connemara und die Weltklasse-Surfspots von Donegal.

Verlauf: Kinsale bis Malin Head an der Westküste

Länge: 2500 Kilometer

Zeitbedarf: zwei Wochen

3 Ring Road, Island

Island boomt: Die kleine Insel am Polarkreis erlebt seit einigen Jahren einen Touristenansturm sondergleichen. Der Grund ist einfach: Die raue Landschaft mit ihren Vulkanen, heissen Quellen, Geysiren und Gletschern ist gewaltig. Dazu kommen gastfreundliche Menschen und eine Liebe zum Übernatürlichen, die dem Leben eine Würze geben. Wer länger im Norden unterwegs ist, glaubt garantiert auch bald an die Existenz von Feen und Trollen. Alle isländischen Highlights verbindet die Hringvegur, die Nationalstrasse 1, die auf 1300 Kilometer einmal um die Insel führt.

Verlauf: Reykjavík bis Reykjavík, einmal um Island

Länge: 1300 Kilometer

Zeitbedarf: mindestens eine Woche

4 Helgelandskysten, Norwegen

Die berühmteste Strasse Norwegens ist der Trollstigen, die Treppe der Trolle, die sich auf etwa vier Kilometern Länge und elf Haarnadelkurven einen Küstenberg hochschlängelt – tolle Weitblicke auf die spektakulären Fjordlandschaften inklusive. Das zugegebenermassen tolle Erlebnis ist allerdings schnell vorbei (wer sich viel Zeit lässt und bei jedem Ausguck hält, hat die Strasse in zwei Stunden geschafft). Für das wahre Norwegen-Erlebnis sollte man sich daher auf die «Helgelandskysten» aufmachen. Die ausgeschilderte Panoramastrasse führt von Holm nach Godøystraumen, nördlich des Polarkreises. Auf der 430 Kilometer langen Strecke erlebt man die Fjordlandschaft in seiner ganzen Pracht.

Verlauf: Holm nach Godøystraumen , an der Westküste

Länge: 430 Kilometer

Zeitbedarf: drei Tage

5 Ruta de la Plata, Spanien

Die ersten grossen Strassenbauer Europas waren die Römer, die schon vor 2000 Jahren ihr Reich mit gefestigten Strassen überzogen. Nach dem Untergang der Römer wurden die Wege in den nachfolgenden Jahrhunderten weiter benutzt, restauriert und erweitert. Das Krasse: Viele der heutigen Strassen folgen ihrem Verlauf den Wegen, auf denen einst römische Legionäre durch die Lande schritten. Eine solche ehemalige Römerstrasse ist die sogenannte «Ruta de la Plata», der Silberweg, der das gesamte Westspanien durchzieht. Los geht es in Sevilla, in dessen Kathedrale Weltentdecker Christoph Kolumbus begraben liegt, bis an die Atlantikküste in Oviedo. Nebst römischen Ausgrabungsstätten und romanischen Bauwerken ist die Stadt Salamanca ein besonderes Highlight auf der 800 Kilometer langen Route. Und natürlich führt die Strecke auch durch kulinarische Paradiese: verschiedene Weinregionen und die Heimat des Serrano-Schinkens.

Verlauf: Sevilla bis Oviedo, im Westen Spaniens

Länge: 800 Kilometer

Zeitbedarf: eine Woche

6 Grand Tour, Schweiz

Bei den Roadtrips gilt dasselbe, wie sonst auch beim Reisen: Warum in die Ferne schweifen? Denn das Gute liegt so nah! Im Jahr 2015 lancierte die Marketingorganisation «Schweiz Tourismus» die Grand Tour of Switzerland, die über 1600 Kilometer durch die Schweiz führt. Alle Regionen, 44 Sehenswürdigkeiten und alle elf Unesco-Welterbestätten der Schweiz liegen entlang der Strecke. Die Tour wurde hauptsächlich für ausländische Besucher konzipiert, sie bietet sich aber auch für Eidgenossen an, die ihre Heimat neu entdecken wollen.

Verlauf: einmal quer durch die Schweiz

Länge: 1600 Kilometer

Dauer: Wer die gesamte Strecke abfahren möchte, sollte mindestens eine Woche einrechnen.

7 Quer durch die Pyrenäen, Spanien und Frankreich

Die wohl schönste Bergstrecke Europas ist die Nationalstrasse N260 in den spanischen Pyrenäen. Die Fernstrasse beginnt an der spanischen Mittelmeerküste und führt auf etwa 500 Kilometern quer durch das Gebirge nach Jaca. Von dort hat man die Möglichkeit, über den Somport-Pass nach Frankreich zu fahren, von wo aus es wieder zurück zum Ausgangsort geht. Zu entdecken gibt es nebst der grandiosen Landschaft herzige Dörfchen, kulinarische Genüsse und das Museum des wohl exzentrischsten spanischen Künstlers, das Teatre-Museu von Salvador Dalí in Figueres.

Verlauf : Portbou bis Jaca , von Ost nach West

Länge: 450 Kilometer

Zeitbedarf: zwei Tage