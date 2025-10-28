Mittelalterliche Schlösser und malerische Ortschaften: Eine Reise entlang der Romantischen Strasse führt von Würzburg in Nordbayern bis nach Füssen im Süden. Welche Stopps du unbedingt einlegen solltest.

1/12 In Würzburg ist besonders die barocke Residenz ein Must-see. Aber auch sonst hat die Stadt viele Sehenswürdigkeiten zu bieten. Foto: Getty Images

Darum gehts Die Romantische Strasse erstreckt sich von Würzburg bis Füssen

Höhepunkte: Schloss Neuschwanstein, barocke Residenz Würzburg, Rothenburg ob der Tauber

Die Strasse ist rund 413 Kilometer lang Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Vanessa Büchel

Sie ist die beliebteste Ferienstrasse Deutschlands: Die Romantische Strasse lockt jährlich Unmengen von Touristen an. Dabei lässt sie sich auf dem Velo, mit dem Töff oder gar zu Fuss erkunden. Wer es lieber gemütlich nehmen will, fährt sie mit dem Auto ab.

Die Strasse erstreckt sich auf rund 413 Kilometer von Würzburg bis nach Füssen. Unterwegs erwarten dich malerische Ortschaften mit kopfsteingepflasterten Altstädtchen und abwechslungsreiche Naturlandschaften. Die Route führt dich vorbei an romantischen Schlössern und alten Stadtmauern.

1 Würzburg

Los gehts im unterfränkischen Würzburg mit seiner barocken Residenz, die dem Prachtschloss Versailles nachempfunden ist. Der Bau ist eines der bedeutendsten Schlösser Europas und zählt zum Unesco-Weltkulturerbe. Auch die bekannte Festung Marienburg lohnt einen Besuch. Sie erhebt sich auf einem Hügel über der Stadt und ist eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten Würzburgs.

2 Weikersheim

Mit Sicherheit eines der grossen Highlights auf der Route ist das Schloss Weikersheim im Main-Tauber-Kreis. Der barocke Schlossgarten des Renaissancebaus lädt zu ausgedehnten Spaziergängen ein. Er wurde nach dem Vorbild von Versailles bei Paris angelegt.

3 Rothenburg ob der Tauber

Eine weitere Attraktion entlang der Romantischen Strasse ist das verträumte Rothenburg. Das Stadtbild wird von mittelalterlichen Bauten und farbenfrohen Fachwerkhäusern geprägt. Im Reichsstadtmuseum erfährt man mehr über die Geschichte der Stadt in Mittelfranken.

4 Dinkelsbühl

Die kleine Stadt mit rund 12'000 Einwohnern hat ein besonderes Highlight zu bieten: Die Altstadt gilt als eine der besterhaltenen mittelalterlichen Altstädte Deutschlands und ist seit dem 14. Jahrhundert von einer geschlossenen Festungsanlage umgeben. Auf rund zweieinhalb Kilometern schlängelt sich die Mauer um das Örtchen. Mit ihren 18 Türmen und grossen Toren ist sie ein echter Hingucker. Unbedingt anschauen: das Münster St. Georg, das Wahrzeichen der Stadt.

5 Nördlingen

Auf dem Weg von Nördlingen nach Donauwörth kannst du einen Halt beim Schloss Harburg einplanen. Der beeindruckende Bau zählt zu den ältesten und grössten Schlössern Deutschlands und stammt aus dem 11./12. Jahrhundert.

In Nördlingen angekommen, gibt es viel zu entdecken. Die Altstadt ist von einer komplett erhaltenen Stadtmauer mit begehbarem Wehrgang und 16 Türmen, zwei Bastionen und fünf Toren umgeben. Weiteres Highlight: Vom Kirchturm Daniel der St.-Georg-Kirche, den man über 360 Stufen erklimmt, hat man einen guten Ausblick auf das Nördlinger Ries. Der Naturraum entstand durch einen Meteoriteneinschlag vor über 14 Millionen Jahren.

6 Donauwörth

Die in Donauwörth gelegene Reichsstrasse bildet die Mitte der Romantischen Strasse. Sie ist eine der schönsten Strassenzüge Bayerns. Was du in der überschaubaren Ortschaft unbedingt anschauen solltest: die Klosteranlage Heilig Kreuz, das Liebfrauenmünster und das Käthe-Kruse-Museum.

7 Augsburg

Aufgrund der Grösse der Stadt solltest du in Augsburg unbedingt etwas mehr Zeit einplanen. Die schwäbische Metropole ist eine der ältesten Städte Deutschlands und wurde vor rund 2000 Jahren vom römischen Kaiser Augustus gegründet. Auf der prachtvollen Maximilianstrasse lässt sich die glanzvolle Zeit von damals nachempfinden. Auch das Rathaus mit seinem Goldenen Saal lockt mit Protz. Ein Abstecher in den Perlachturm des imposanten Mariendoms solltest du auch einbetten. Ausserdem blickt die Stadt auf eine lange Biertradition bis weit ins Mittelalter zurück. Noch heute gibt es in der Altstadt viele Brauereien, die es zu besuchen lohnt.

8 Landsberg am Lech

Romantisch am Fluss Lech gelegen, lockt Landsberg mit einer 850-jährigen Geschichte in die wunderschöne Altstadt, die von etlichen prachtvollen Bauten geziert wird. Die gut erhaltene Stadtmauer schlängelt sich darum herum. Ein Highlight: das Bayertor! Es ist eines der schönsten Toranlagen in Süddeutschland.

9 Schwangau

Das mit Abstand berühmteste Ausflugsziel an der Romantischen Strasse: Schloss Neuschwanstein bei Schwangau. Ein Prachtschloss, das nach den Plänen von König Ludwig II. erbaut wurde. Täglich wird die Attraktion von Tausenden Touristen aus aller Welt besucht. Wenn du also durch die Gemächer des mittelalterlichen Baus gehen willst, musst du viel Zeit mitbringen. Aber auch von aussen ist der Anblick von Neuschwanstein beeindruckend.

10 Füssen

Zum Schluss kommt Füssen im Süden Bayerns. Das Städtchen bietet eine romantische Altstadt mit verwinkelten Gassen zum Schlendern. Imposante Kirchen reihen sich an bunte Häuser. Und wer noch Lust und Zeit für einen Abstecher in die Natur hat, für den bietet Füssen den perfekten Ausgangspunkt für zahlreiche Wanderungen in den Alpen.