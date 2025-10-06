Die Branche boomt, die Community wächst – und das mobile Reisen wird immer vielfältiger. Der Suisse Caravan Salon holt diese Leidenschaft auf die grosse Bühne – mit Trends, Technik und Abenteuern. Und erstmals ist die neue Festhalle wichtiger Bestandteil der Messe.

Längst mehr als ein Krisen-Phänomen

Früher ein Freizeitvergnügen für eingefleischte Fans – heute ein Lebensstil für eine ganze Generation. Die Pandemie war ein Katalysator, doch der Camping-Boom hält an. Immer mehr Menschen suchen Unabhängigkeit, Natur, Freiheit. Und entdecken neue Arten des Reisens.

Fünf Tage Freiheit auf dem BERNEXPO-Areal

Der Suisse Caravan Salon 2025 bringt diese Begeisterung auf den Punkt. Vom 23. bis 27. Oktober wird Bern zum Zentrum der Schweizer Campingwelt. Über 350 Ausstellende zeigen auf 45’000 m2, was Camping und Caravaning heute bedeutet: Technik, Inspiration und Emotion.

Die neue Festhalle – Bühne für Trends und Geschichten

Erstmals ist auch die neue Festhalle Teil der Messe. Und mit ihr der CUBE – ein Veranstaltungsraum mit modernster Eventtechnik, die Vortragserlebnisse auf ein neues Level hebt. Breite LED-Wall, starker Sound und Inszenierungen sorgen dafür, dass Reiseberichte, Technik-Talks und Tourismus-Highlights nicht nur gehört, sondern erlebt werden.

Mehr als Show: hier wird ausprobiert

In der STAGE glänzen die neuesten Fahrzeugmodelle - vom kompakten Van bis zum Offroad-tauglichen Wohnmobil ist alles dabei. Wer nicht nur schauen, sondern fühlen will, kann auf dem Fahrparcours im Freigelände gleich selbst ans Steuer.

Vanlife-Community & Foodzone

Im Vanlife-Bereich teilen Selbstausbauer:innen, Langzeitreisende und Neugierige ihre Erfahrungen. Zwischen den Hallen verbinden neue Zelthallen das Gelände – und schaffen mehr Platz zum Staunen. Für alle, die zwischendurch auftanken wollen, wartet die grosse Foodzone mit vielen Leckereien.

Camping bleibt – weil es passt

In einer Welt, die immer schneller wird, bietet Camping genau das Gegenteil: Entschleunigung, Verbindung und Freiheit. Messeleiter Mario Kovacevic sagt: „Der Suisse Caravan Salon zeigt, wie vielfältig, nachhaltig und modern Camping heute ist. Es ist mehr als ein Trend – es ist eine Bewegung.“

Was Camping auslöst, lässt sich schwer in Worte fassen – am Suisse Caravan Salon kannst du es selbst erleben.

📍 23.–27. Oktober 2025, BERNEXPO-Areal, Bern

Mehr über den Suisse Caravan Salon 2025 erfahren

