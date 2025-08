Für wundervolle Badeferien musst du nicht unbedingt in den Süden fliegen. Hier findet ihr zehn Hotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die ihren Infinity Pool mit der Natur verschmelzen und einen traumhaften Panoramablick bieten.

1. Parkhotel, Vitznau – Schweiz

Foto: Parkhotel Vitznau

Am Ufer des Vierwaldstättersees liegt das Parkhotel Vitznau. Aus dem überdachten Pool-Bereich, in dem ein Deckenspiegel das Wasser wiederspiegelt, schwimmen die Gäste direkt in den Outdoor Pool, der nahtlos in den See überzugehen scheint.

Adresse: Seestrasse 18, 6354 Vitznau

2. Hotel Mawell Resort, Langenburg – Deutschland

Foto: Hotel Mawell Resort

Inmitten des Hohenloher Landes in Baden-Württemberg fügt sich das Mawell Resort in die Naturstein Landschaft der Region ein. 200 Meter über dem Tal schwimmen die Gäste im Rooftop Pool nahezu auf den blauen Himmel mit Blick auf Schloss Langenburg zu.

Adresse: Roseneck 5, 74595 Langenburg

3. Alpinhotel Pacheiner, Treffen am Ossiacher See – Österreich

Foto: Alpinhotel Pacheiner

1900 Meter über der Seehöhe schnuppern Gäste auf der Gerlitzen im Alpinhotel Pacheiner Höhenluft. Im ganzjährig geöffneten Infinity Pool scheint das 32 Grad warme Wasser mit den Skigebieten Kärntens zu verschmelzen.

Adresse: Pölling 20, 9521 Treffen am Ossiacher See, Österreich

4. The Cambrian Hotel, Adelboden – Schweiz

Foto: The Cambrian Hotel Adelboden

In der Nähe der Skipisten des Berner Oberlands steht das The Cambrian Hotel Adelboden. Die grünen Wiesen werden beim Blick aus dem 32 Grad warmen Infinity Pool mit dem Wasser eins.

Adresse: Dorfstrasse 7, 3715 Adelboden

5. Panoramahotel Oberjoch, Bad Hindelang - Deutschland

Foto: Panoramahotel Oberjoch

In Deutschlands höchstgelegenem Bergdorf mit 1200 Metern ist das Panoramahotel Oberjoch zu finden. Im 3000 Quadratmeter grossen Alpin Spa geht der Indoor Pool in den Outdoor Panorama Pool über, wo die Aussicht auf die Täler fällt.

Adresse: Passstrasse 41, 87541 Bad Hindelang, Deutschland

6. Hotel Erika, Neustift – Österreich

Foto: Hotel Erika

Das Hotel Erika befindet sich in der drittgrössten Gemeinde Tirols in Neustift im Stubaital. Das mit Holz verkleidete Haus beheizt seinen Infinity Pool mit Sonnenlicht. Er ist nachts beleuchtet und im ruhigen Wasser spiegelt sich die Bergwelt.

Adresse: Elferweg 22, 6167 Neustift im Stubaital, Österreich

7. Hotel Villa Honegg, Ennetbürgen – Schweiz

Foto: Hotel Villa Honegg

Auf dem Bürgenstock auf 847 Metern Höhe steht seit 1905 das Hotel Villa Honegg. Im 34 Grad warmen Outdoor Pool geniessen die Badegäste auf einer Sprudelbank einen ungetrübten Blick auf das grünblaue Wasser des Vierwaldstättersees.

Adresse: Honegg, 6373 Ennetbürgen

8. Hotel Schloss Elmau, Krün – Deutschland

Foto: Hotel Schloss Elmau/Ulrike Myrzig

Im Hotel Schloss Elmau warten direkt zwei Hotels auf die Gäste Krüns im Landkreis Garmisch-Partenkirchen, in dem im Juni der G7 Gipfel stattfand. Auf dem Dach wartet der Infinity Pool mit freier Sicht auf die umliegenden Wälder und Steinwände.

Adresse: In Elmau 2, 82493 Krün, Deutschland

9. Hotel Tauern Spa Zell am See, Kaprun - Österreich

Foto: Hotel Tauern Spa Zell am See

Am Fusse des Hohen Tauerns und des Kitzsteinhorns liegt das Hotel Tauern Spa Zell am See in Kaprun. Die weite Natur geniessen die Gäste im gläsernen Skylinepool, von dem aus die grünen Wiesen und umliegenden Berghütten eins zu werden scheinen.

Adresse: Tauern Spa Str. 1, 5710 Kaprun, Österreich

10. Hotel Panorama Resort & Spa, Feusisberg - Schweiz

Foto: Hotel Panorama Resort & Spa

Das Stammhotel unserer Fussball-Nati, das Panorama Resort & Spa Feusisberg, liegt auf der Höhenterrasse des Etzels. Mit Blick über den Zürichsee und die Dächer Zürichs sprudelt 36 Grad warmes Wasser durch die Düsen im Infinity Pool.

Adresse: Schönfelsstrasse 1, 8835 Feusisberg

Dieser Artikel wurde erstmals 2019 veröffentlicht.