1/12 Zum Schwimmen ist nicht nur der Strand von Tulum wunderschön, sondern auch die vielen Cenoten. Foto: Getty Images

Christian Bauer Reise-Journalist

1 Tulum, Mexiko

Der Ort Tulum liegt an der Karibikküste auf Mexikos Halbinsel Yucatán. Was einst als Hafenort der Maya diente, ist mit seinen faszinierenden Tempeln heute bei Touristen aus aller Welt beliebt. Sie kommen nicht nur wegen der Maya-Kultur und zum Sonnenbaden nach Tulum, sondern auch, um die mexikanische Esskultur in den vielen Restaurants und Bars hautnah zu erleben. Auch der Nationalpark Tulum, mit seinen Mangroven und Cenoten (Seen in Höhlen), ist ein echtes Highlight. Wer nach dem erlebnisreichen Tag in der Nähe der Maya-Tempel sehr authentisch und rustikal übernachten möchte, kann schlichte Hütten (Cabañas) mieten – oder auch ganz luxuriös in einem 5-Sterne-Resort residieren. Die Bandbreite ist gross.

Tipp: Zum Schwimmen ist nicht nur der Strand von Tulum wunderschön, sondern auch die vielen Cenoten. Das sind Höhlen mit Süsswasser, die manchmal so gross sind, dass man geführte Tauchexpedition darin unternehmen kann.

2 Montreal, Kanada

Montreal ist eine der schönsten Städte Kanadas und die grösste Ortschaft der Provinz Québec, dem französischsprachigen Teil des Landes. Benannt ist die Stadt nach den drei Hügeln des Berges Mont Royal im Zentrum der Stadt. Von hier aus hat sich die wachsende Metropole, die auf einer Insel im Sankt-Lorenz-Strom errichtet wurde, im Laufe der Zeit ausgedehnt. Zu den beliebtesten Zielen zählt heute unter anderem die Altstadt Vieux-Montréal mit ihren Kopfsteingassen, der Basilika Notre-Dame und Gebäuden, die die Geschichte der französischen Kolonialzeit erzählen.

Tipp: Vor allem beliebt bei jungen Besuchern ist das hippe Viertel Plateau. Hier befindet sich die alternative Szene mit vielen Cafés und Künstlern.

3 Singapur

Eine der am schnellsten aufstrebenden Metropolen Asiens ist der Stadtstaat Singapur, mit seinen diversen Kulturen, Luxushotels, weltberühmtem Streetfood und dem geschäftigen Finanzwesen. Während die meisten Einwohner Singapurs chinesische oder malaysische Wurzeln haben, ist die Stadt heute für ihre Multikulti-Gesellschaft bekannt. Der Schmelztiegel vereint neben den chinesischen und malaysischen Einflüssen auch Zugewanderte aus Indien, Europa, Australien und andere Nationen.

Tipp: Im Viertel Little India findet sich köstliches, authentisches und preiswertes Essen und Importware aus allen Regionen Indiens. Fast wie eine Reise auf den Subkontinent!

4 Sihanoukville, Kambodscha

Kambodscha hat viel hinter sich: In der Vergangenheit wurde es von der Terrorherrschaft der Roten Khmer sowie von Bürgerkriegen gebeutelt. Heute ist Kambodscha mit seinen Tempeln, unter anderem der riesigen Anlage von Angkor Wat, ein beliebtes Reiseziel. Praktisch gelegen neben Laos, Vietnam und Thailand, ist diese südostasiatische Schönheit ein fester Bestandteil von ausgedehnten (Backpacker-)Reisen in der Region. Die vielfältige Landschaft bietet Strände, tropische Berglandschaft, den riesigen Tonle-Sap-See und wunderschöne Tempelanlagen. Noch unbekannt ist der Ort Sihanoukville. Zu Ehren des Königs Sihanouk benannt, bietet der Ort am Golf von Siam türkisfarbenes Wasser und schöne Strände, unter anderem auf der vorgelagerten Insel Koh Rong.

5 Kyoto, Japan

Man muss mindestens einmal im Leben in Japan und auch in Kyoto gewesen sein. Die Metropole befindet sich im Herzen des Landes und ist für die historischen Holzfassaden, die malerischen Gassen und Gärten bekannt. Überall sorgen buddhistische Tempelanlagen und Kaiserpaläste für eine königliche, zauberhafte Atmosphäre. Die ehemalige Hauptstadt und Kaiserresidenz hat die japanische Kultur über 1000 Jahre geprägt. Aus diesem Grund ist Kyoto bis heute das Bildungszentrum mit mehreren Universitäten, deren Studierende für ein lebendiges Stadtbild sorgen.

Tipp: Ein Tempel mit besonders schönem Panaromablick über die Umgebung ist der Kiyomizu-Dera. Die vor über 1200 Jahren etablierte Tempelanlage befindet sich östlich von Kyoto, am Hang von Mount Otowa.

6 Taipeh, Taiwan

Der Inselstaat Taiwan befindet sich 180 Kilometer vor der Ostküste Chinas. Die Bewohner sind sehr darauf bedacht, sich von China abzugrenzen. Fest steht allerdings, dass eine Reise nach Taiwan, zum Beispiel in die riesige Hauptstadt Taipeh mit ihren Wolkenkratzern, ein unvergessliches Erlebnis ist. Einen traditionellen Ausgleich bilden die Gassen, die an die japanische Kolonialzeit erinnern. Neben modernen Städten und Hightech bietet Taiwan aber auch dramatische Berglandschaft, Nationalparks und schöne Strände, an denen man unter anderem Wellenreiten kann.

7 Patagonien, Chile

Die Landschaft von Patagonien liegt an der Südspitze des südamerikanischen Kontinents. Sie ist für ihre eisblauen Gletscher, Seen und die Weiten des Torres-del-Paine-Nationalparks bekannt. Aber diese Landschaft hat noch viel mehr zu bieten und dehnt sich über weite Teile der Länder Chile und Argentinien aus. Wer Einsamkeit und Stille in der wilden Natur sucht, ist hier genau richtig. Zu sehen gibt es Berge und Fjorde voller Eisberge, aber auch besondere Tierarten wie den Kondor oder Puma.

Die ursprüngliche Wildnis Argentiniens Die Vielfältigkeit von Argentinien macht sprachlos: Während im Norden bei Iguazú tosende Wassermassen über die Klippen stürzen, zeigen sich im Süden in der öden Landschaft Patagoniens ewiges Eis und spitze Berge. Vanessa Büchel Die Vielfältigkeit von Argentinien macht sprachlos: Während im Norden bei Iguazú tosende Wassermassen über die Klippen stürzen, zeigen sich im Süden in der öden Landschaft Patagoniens ewiges Eis und spitze Berge. Hier weiterlesen Mehr

Tipp: Die Reserva Nacional Magallanes ist der südlichste Regenwald der Welt. Wer sich auf den verwunschenen Pfaden durch den Wald bewegt, erhascht mit sehr viel Glück einen Blick auf einen seltenen Puma.

8 Madagaskar

Der grosse Inselstaat Madagaskar liegt vor der südöstlichen Küste Afrikas, über 1000 Kilometer von Mosambik entfernt. Auf der viertgrössten Insel der Welt findet man keine Strandbars und Massentourismus, sondern vielfältige Landschaft mit Reisbauern, weitläufiger Prärie und tropischer Bergwelt. Obwohl die Einwohner oft unter sehr armen Bedingungen leben, ist ihre Gastfreundschaft bemerkenswert. Bei einer Reise zu den weltberühmten Lemuren und Baobab- oder Affenbrotbäumen darf man sich also auf einen unvergesslichen Aufenthalt freuen. Diese Landschaft mit ihren Farben und Düften vergisst man so schnell nicht.