Weine direkt auf dem Weingut degustieren, fein Essen und die Natur geniessen ist ein Traum für viele Weinliebhaber. Die schönsten Weinregionen der Welt findet ihr hier.

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Der Artikel nennt fünf Weinregionen: Lavaux, Stellenbosch, Bordeaux, Piemont und Napa Valley

Lavaux ist Unesco-Kulturerbe mit Terrassenreben, Chasselas und einer kurzen Wanderung nach Lutry

Stellenbosch, Bordeaux, Piemont und Napa Valley bieten Pinotage, Schlösser, Barolo und Degustationen

An einem heissen Sommertag im kühlen Kellergewölbe eines Weingutes die lokalen Weine probieren und am Abend bei einem leckeren Essen die wunderschöne Landschaft geniessen ist für Weinliebhaber etwas ganz Besonderes. Weltweit gibt es Tausende Weinregionen, aber nicht alle eignen sich für eine Weinreise. Neben einer wunderschönen Landschaft, feinem Essen und natürlich hervorragenden Weinen steht auch Gastfreundschaft an oberster Stelle. Im ersten Teil der Blick-Serie stelle ich dir fünf weltbekannte Weinregionen am Genfersee, in Südafrika, Frankreich, Italien und den USA vor.

Lavaux am Genfersee

Seit 2007 ist das Weinbaugebiet am Genfersee offizielles Unesco-Kulturerbe. Von Zisterzienser-Mönchen im zwölften Jahrhundert gebaute Steinmäuerchen bilden einzelne Terrassen, auf welchen die Rebstöcke wachsen. Neben Chasselas findest du im Lavaux rund 30 verschiedenen Rebsorten mit ebenso vielfältigen Weinen. Eine schöne Einsteigerwanderung von Grandvaux nach Lutry inmitten der malerischen Weinberge dauert rund zwei Stunden.

Stellenbosch in Südafrika

Südafrika wird von vielen Weinliebhabern als das schönste Weinland der Welt bezeichnet. Die Kombination aus Gastfreundschaft sowie atemberaubend schöner Natur ist einzigartig. Nach Constantia ist die Region Stellenbosch die älteste Weinregion Südafrikas.

Brillante Weine werden aus international bekannten Rebsorten gekeltert, wobei die lokale Rebsorte Pinotage oftmals die spannendsten Weine hervorbringt. Noten von Rauch, Teer, Leder und schwarzem Pfeffer verleihen Pinotage Weinen ihren ganz eigenständigen Charakter.

Bordeaux in Frankreich

Mindestens so elegant wie die Weine selbst sind die zahlreichen Bordeaux-Schlösser, umgeben von dicht bepflanzten Rebbergen, soweit das Auge reicht. Ebenfalls in der Nähe von Bordeaux sind die beeindruckenden Sanddünen von Arcachon.

Die wohl berühmteste Weinregion der Welt liegt in der Nähe der Atlantikküste und erstreckt sich über knapp 200 Kilometer. Wer einen Termin auf Château Margaux hat und den nächsten auf Château d'Yquem, sollte für die Fahrt dazwischen mindestens eineinhalb Stunden einplanen.

Piemont in Italien

Zwischen Turin und Genua eingebettet, punktet die berühmte Weinregion Piemont durch ihre sanft geschwungenen Hügellandschaften, Spitzengastronomie und die weltberühmten Barolo-Weine. Diese werden aus der Nebbiolo-Traube gekeltert und entwickeln im Alter oft intensive Aromen von Leder, Tabak, Waldboden und Pilzen.

Neben Nebbiolo sind die meist angebauten Rebsorten im Piemont Barbera, Moscato bianco, Dolcetto, Cortese und Brachetto. Zwischen Oktober und Dezember ist in Piemont übrigens Trüffelsaison. Zu dieser Zeit riecht man die Edelpilze praktisch überall.

Napa Valley in Kalifornien

Rund eine Fahrstunde nördlich von San Francisco befindet sich das mit Abstand berühmteste Weingebiet der USA: das Napa Valley. Rund 50 Kilometer lang und nur fünf Kilometer breit profitiert insbesondere der Süden des Tals von kühlendem Nebel, welcher sich jeweils früh morgens von der San Pablo Bucht kommend im Tal ausbreitet und sich meistens erst nach Mittag wieder auflöst.

Viele Weingüter im Napa Valley sind ohne Termin besuchbar und bieten meist gegen eine kleine Gebühr eine Vielzahl an Weinen vor Ort zur Degustation an. Blick-Tipp: Im nostalgischen Zug Napa Valley Wine Train durch das Napa Valley fahren und verschiedene Weingüter besuchen.