Man munkelt, Georgien sei das schönste Land der Welt. Einen Spitzenplatz nimmt das Land mit seinen dramatischen Bergen, der Schwarzmeerküste und ursprünglichen Traditionen garantiert ein. Eine Reise zur Grenze von Europa und Asien.

Sieht etwas aus wie eine Modell-Stadt: die malerische Hauptstadt Tiflis.

1 Tiflis: Hauptstadt mit Charme

Georgiens Hauptstadt Tiflis liegt an der Grenze von Europa und Asien - dementsprechend aufregend ist hier der Kulturen- und Architekturmix. Die Lage an der historischen Seidenstrasse würzt zudem mit kosmopolitischem Flair. Die Altstadt wurde in den letzten Jahren fleissig auf Vordermann gebracht. Hier begeistern vor allem die Burg, uralte Kirchen und historische Holzhäuser (manche biegen sich immer noch fotogen zur Seite). In der Neustadt sind ehrgeizige Architekturprojekte entstanden – und rauscht das wildeste Nightlife der Region.

2 Stinkend zur Gesundheit

Seit 700 Jahren steigen die Bewohner von Tiflis in die unterirdischen Schwefelquellen im Bäderviertel «Abanotubani». Das warme Thermalwasser riecht streng, soll aber bei Gelenk- und Hautbeschwerden wahre Wunder wirken. Zu einer Badesession (Männer und Frauen getrennt) gehören eine kräftige Massage und ein (rabiates) Hautpeeling. Übrigens: Der georgische Name der Hauptstadt «Tbilisi» bedeutet «warm» und bezieht sich auf die heissen Quellen.

3 Swanetien: Hier türmen sich nicht nur die Berge auf

Das landschaftliche Aushängeschild Georgiens sind die Ausläufer des Grossen Kaukasus, die Höhen über 5000 Meter erreichen. Inmitten dieser Bergketten liegt die wohl schönste Region des Landes: das Hochtal «Swanetien». Highlight sind die mittelalterlichen Wehrtürme, mit denen die Bewohner ihr Gehöfte schützten. Die Unesco hat die Region zum Weltkulturerbe erklärt.

4 Legendenhafter Prometheus

Im Kaukasus steht nicht nur der höchste Berg Europas, die Gebirgskette spielt zudem eine wichtige Rolle in der Geschichte der Menschheit - wenn man den alten Griechen Glauben schenkt. Der Titan Prometheus stahl dem Göttervater Zeus das Feuer und schenkte es den Menschen. Ein Frevel! Aus Strafe wurde der Verräter an den georgische Berg Kazbek gekettet, wo ihm täglich ein Adler die Leber herauspickte (Die Leber wuchs immer wieder nach). Wer den 5047 Meter hohen Ex-Vulkan besteigen möchte, braucht hochalpine Erfahrung.

5 Dawit Garedscha: Leben im Fels

Das Christentum wurde schon im Jahr 327 zur Staatsreligion, dementsprechend vielfältig sind die christlich-historischen Kulturschätze. Ein Anwärter zum Unesco Weltkulturerbe ist der Klosterkomplex «Dawit Garedscha». Das Besondere: Grosse Teile der Anlage aus dem 6. Jahrhundert wurden als Höhlen in den Fels gemeisselt.

6 Auf den Spuren der Dinos

Das Sataplia Naturreservat im Westen des Landes gilt auch in Georgien noch als Geheimtipp. Unverständlich, denn hier gibt es eine aussergewöhnliche Attraktion zu bewundern: versteinerte Dinosaurierspuren.

7 Gori: Bei Genosse Stalin

UdSSR-Boss Joseph Stalin (1878 – 1953) ging als einer der schlimmsten Diktatoren des 20. Jahrhunderts in die Geschichte ein (Mehrere Millionen Menschen starben unter seinem Befehl). Geboren wurde der Tyrann als «Iosif Vissarionovich Dzhugashvili» im kleinen georgischen Städtchen Gori. Das örtliche Stalin-Museum aus den 50er Jahren gleicht auch heute noch einer Verehrungsstätte und ist eine Zeitreise in das untergegangenen Russland.

8 7000 Jahre Weinbau

Vor etwa 7000 Jahren wurde in Georgien die Weinherstellung erfunden. Nebst moderner Keltermethoden wird auch heute noch der Wein wie anno dazumal hergestellt: In Tonkrügen wird das Gemisch aus Maische, Schale und den Stilen vergoren. Das Ergebnis ist ein honigfarbener, tanninhaltiger Wein – nichts für alltägliche Geschmäcker. Das bekannteste Weinbaugebiet ist die Region um Kakheti, wo man viele Winzer besuchen kann.

9 Beach-Party am Schwarzen Meer

Mit seinen Hochhäusern, Palmen und Stadtstrand erinnert die Stadt Batumi am Schwarzen Meer ein bisschen an Los Angeles. AA-Promis verirren sich zwar kaum hierher, dem besten Strandleben Georgiens und dem heissen Nightlife tut dies keinen Abbruch. Lets Party!

