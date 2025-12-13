So richtig gemütlich wirds im Schlafsack ja erst, wenn das Quecksilber unter null sinkt. In diesem Sinne: Statt Badekleid und Flipflops einfach eine warme Decke und die Thermoskanne einpacken! Wir haben sieben perfekte Wintercampingorte ausfindig gemacht.

Darum gehts Auch im Winter kann man draussen campen

Die schönsten Winter-Campingplätze der Schweiz bieten einzigartige Erlebnisse

Christian Bauer

1 Camping Eigernordwand, Grindelwald

Dieser Campingplatz ist dank seiner Lage am Fusse der berühmten Eigernordwand besonders attraktiv. Er liegt inmitten eindrücklicher Alpengipfel und nur wenige Autominuten vom Grindelwalder Dorfzentrum entfernt. Besonders praktisch ist, dass Skipisten, Schlittelwege und Langlaufloipen direkt zum Campingplatz bzw. an diesem vorbeiführen. An der Quicky-Bar beim Campingplatz kann man sich mit einem heissen Getränk stärken und der Kiosk bietet auch allerlei feine Snacks. Gut zu wissen: Die heisse Dusche ist im Campingpreis inbegriffen!

2 Camping Morteratsch, Pontresina

Der Campingplatz Morteratsch wird in verschiedenen Camping-Rankings als einer der schönsten Campingplätze der Schweiz bezeichnet – und dies zu Recht. Die Kulisse der Anlage hat etwas Märchenhaftes: der zugefrorene See, der Lärchen- und Arvenwald rundherum, die eindrückliche Kulisse des Berninamassivs und des Morteratschgletschers – hier sieht es aus wie auf einer Postkarte. Es handelt sich zudem um den höchstgelegenen Campingplatz Europas auf 1860 Meter über Meer. Die Langlaufloipen führen direkt am Campingplatz vorbei und der zugefrorene See lädt zum Eislaufen ein. Zudem fährt ein Skibus zu verschiedenen Skigebieten des Oberengadins.

3 Camping Gravatscha, Samedan

Der Campingplatz Gravatscha liegt auf 1707 Metern nur wenige Kilometer von St. Moritz entfernt am Ufer des Inns und unweit des Gravatschasees. Wer nicht zu den hartgesottenen Zelt-Campern gehört, dem stehen verschiedene Stellplätze für Wohnmobile sowie neun hübsche, rustikale Holzbungalows zur Verfügung, die jeweils vier Personen einen gemütlichen Unterschlupf bieten. Ein modernes Sanitärgebäude mit einer geheizten Lounge und WLAN-Zugang sorgt für einen entspannten Aufenthalt auf dem Campingplatz. Bungalow-Gäste haben von Januar bis Ende März die Möglichkeit, ein Loipen-Package zu buchen, um an der Engadiner Sonne mit Gleichgesinnten die Freuden des Langlaufs zu entdecken und zu vertiefen.

4 Camping Madulain, Engadin

Der Madulainer Campingplatz nennt sich selbst eine «Perle der Engadiner Freilufthotellerie»: Hier campt man in familiärer Atmosphäre im kleinenm, aber feinen Rahmen mitten in Madulain – auf der Oberengadiner Sonnenterrasse. Zum Campingplatz gehört eine moderne Sanitäranlage mit Bodenheizung, Waschmaschine und Wäschetrockner, der bei Wintercampern besonders gut ankommt. Neben den klassischen Stellplätzen bietet das Camping Madulain auch spezielle Unterkünfte für das etwas andere Campingerlebnis: Holziglus (sogenannte PODHouses) und bewohnbare Weinfässer.

5 Luxuriöses Winterglamping in Monthey, Wallis

Wem die Kombination von Winter und Camping zu extrem ist, der reist am besten ins Wallis: Hier gönnt man sich etwas Exklusives, und zwar in den luxuriösen «Pods», den Kuppelzelten auf hölzernen Plattformen des «Whitepod Exo Luxury Hotel». Die 20 Quadratmeter grossen glamourösen «Camping»-Unterkünfte empfangen Sie mit bequemen Doppelbetten und einem Holzofen für die Wohlfühl-Pluspunkte. Natürlich darf auch ein gemütlicher Sessel vor dem Panoramafenster des Pods nicht fehlen. Wer ganz vergessen will, dass er hier theoretisch am «Campen» ist, der macht einen Abstecher in die Sauna im Whitepod-Chalet, wo ein einladendes Kaminfeuer vor sich hin prasselt. Campen im Winter? In Monthey noch so gerne!

6 Fischers Fritz, Zürich

Für einmal direkt am Zürichsee wohnen? Der Campingplatz Fischers Fritz in Zürich machts möglich. Wem normale Zelt- oder Stellplätze zu alltäglich – oder zu kühl – sind, kann ganz lässig im hier ansässigen silbrigen Airstream einchecken, der Stilikone unter den Wohnwagen. Alternativ steht ein hübsches Chalet-Chic-Cottage inklusive Veranda zur Verfügung. Proviant bekommt man im Tante-Emma-Laden, der frische Produkte aus der Region führt. Oder man setzt sich gleich an einen Tisch des Fischers-Fritz-Restaurants, Dreh- und Angelpunkt des Campingplatzes. So oder so: Campingferien in Zürich lassen einen die Stadt von einer ganz anderen, entspannteren Seite erleben.

7 Camping Miralago, Tessin

Auf dem Campingplatz Miralago in Tenero, direkt am Ufer des Lago Maggiore, ist das Campen auch während der kalten Jahreszeit ein entspanntes Vergnügen. Wer kein eigenes Wohnmobil hat, kommt wahlweise in einem winterfesten Wohnwagen oder einem Bungalow unter. Der Pool bleibt zwar im Winter geschlossen und die Wassertemperatur des Sees wirkt auch nur für Hartgesottene einladend – dafür geniesst man im Winter hier die Ruhe und hat freie Sicht auf den See. Ein weiterer Pluspunkt: Wer hier übernachtet, hat Anspruch auf das «Ticino Ticket» und somit freie Fahrt mit dem ÖV sowie Vergünstigungen für Bergbahnen und Schiffe.

