1/13 Die Insel Koh Samui zählt zu den beliebtesten Beachdestinationen Thailands. Wegen der erfolgreichen Serie White Lotus erwartet man dieses Jahr einen Tourismusboom auf der Insel – ein (weiterer) Grund, Koh Samui zu meiden. Foto: Shutterstock

Darum gehts Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Mehr anzeigen

Christian Bauer Reise-Journalist

1 Koh Samui – die überfüllte Schönheit

Koh Samui scheint verloren. Als eine der schönsten Inseln Thailands leidet Samui schon seit einigen Jahren unter dem Ansturm der Touristen mit all den negativen Effekten: eine Kultur, die nicht mehr thailändisch ist, Zersiedelung, Lärm und eine Flut an Abfall, die abgeschottet von den Augen der Besucher die Umwelt zerstört. Zudem wird das Wasser knapp, was sich zusätzlich negativ auf die Natur auswirkt. Mit dem Erfolg der Serie White Lotus, die im Four Seasons Resort gedreht wurde, erwartet die Insel einen zusätzlichen Ansturm von Touristen, der wohl alles Dagewesene sprengen wird. Spätestens 2025 sollte man also einen grossen Bogen um Koh Samui machen.