Speziell im Herbst zählt die Türkei zu einem der beliebtesten Ferienländer rund ums Mittelmeer. Wir haben die 7 schönsten Orte für Türkei-Ferien herausgesucht.

1 Kappadokien

Die Landschaft Kappadokiens ist so weitläufig und so schön, dass man sie am besten in einem Heissluftballon aus der Luft bewundert. Im Morgenlicht wirkt die bizarre Landschaft aus Felsformationen, die teilweise wie Schornsteine aussehen, besonders magisch. Die schönsten Felsengebilde findet man vor allem im Göreme Nationalpark, nahe der Stadt Nevsehir. Auch sehenswert: Die Höhlenwohnungen, die in den weichen Tuffstein geschlagen wurden und mittlerweile zum Unesco-Welterbe erhoben wurden.

2 Heisse Quellen von Pamukkale

Pamukkale heisst übersetzt so viel wie Baumwoll- oder Watteburg. Passt: Die Kalksteinbecken, die sich an einem Berghang übereinanderstapeln, sehen aus wie Wolkengebilde. Pamukkale ist nicht nur eines der schönsten Fotomotive der Türkei, es ist auch ein toller Ort zum Relaxen: Im mineralstoffreichem Wasser kann man herrlich baden.

Nicht verpassen sollte man die antike Weltkulturerbestadt Hierapolis, die oberhalb der Travertin-Terrassen liegt. Hier findet man beeindruckende Überbleibsel der ehemaligen römischen Kurstadt mit ihren Bädern und Theatern.

3 Istanbul

Die Stadt Istanbul muss man einmal im Leben gesehen haben. Nicht nur den Autor Orhan Pamuk (72) beflügelte sie zum Roman «Istanbul – Erinnerung an eine Stadt» (2003), sondern auch viele weitere Künstler fanden dort ihre Inspiration.

Eines der wichtigsten Denkmäler ist die Sophienkirche, Hagia Sophia. Sie wurde im 6. Jahrhundert im Auftrag von Kaiser Justinian (482 n. Chr. – 565 n. Chr.) so einzigartig erbaut, dass kaum ein anderes Kirchengebäude der Welt an sie heranreicht. Mit ihren prachtvollen Mosaiken und der Kalligrafien versetzt sie Millionen von Besuchern ins Staunen. Nicht fehlen darf natürlich ein Besuch im grossen Markt, in dem es zwar teilweise touristisch zu- und hergeht, in dem man aber auch noch typisch-orientalisches Markttreiben erleben kann.

Istanbul ist die modernste und kreativste Stadt der Türkei, in der ein Grossteil der Bevölkerung einen westlichen Lebensstil pflegt. Tipp: Viele kreative Galerien und tolle Cafés gibt es im Stadtteil Karaköy.

4 Die Ägäisküste

Die türkische Ägäis, an der Südwestküste der Türkei, zwischen den Orten Cesme und Fethiye, bietet wunderschöne Halbinseln und hügeliges Hinterland mit historischen Stätten. Ausserdem herrschen hier im Sommer heisses Strandklima und im Winter angenehme Frühlingstemperaturen. Auch aus diesem Grund hat sich die Halbinsel Bodrum mit ihrem Hafen und den weissen Häusern zu einem der beliebtesten Ferienorte der Türkei entwickelt.

Tipp: Ein weiterer Ort, den man an der Westküste besuchen sollte, ist die antike Hafenstadt Ephesos, die auch für die Entwicklung des frühen Christentums sehr bedeutungsvoll war.

5 Der Strand von Patara

An der südlichen Küste der Türkei liegt der Ort Patara mit seinem zwölf Kilometer langen und bis zu 400 Meter breiten Strand. Die Stadt selbst ist eine Hochburg der ehemaligen Region Lykien, die sich durch wildromantische Hügellandschaften auszeichnet.

Hier warten keine Touristenmassen, wie man an einem so schönen Strand erwarten würde, sondern kleine Hotels und menschenleere Buchten. Patara ist ein Paradies für alle, die Erholung und Ruhe suchen.

Weil am Strand Meeresschildkröten brüten, dürfen keine Touristen-Hochburgen gebaut werden. Dafür kann man hier wunderbar Kitesurfen oder entspannen.

6 Seen rund um Igdir

In der ost-türkischen Region um die Stadt Igdir gibt es schöne Seen in einer unberührten Berglandschaft. Das Besondere an der Provinz ist, dass sie an drei Staaten grenzt: Aserbaidschan (Nachitschewan), Armenien und den Iran – die Kultur ist hier also facettenreich. Die Umgebung ist vom Tal des Flusses Aras und dem Berg Ararat (5137 Meter) geprägt. Der Ararat ist ein nicht aktiver Vulkan, der von manchen Quellen als die Stelle angegeben wird, an der Noah mit der Arche gestrandet sei. Zusammen mit dem kleinen Ararat (3896 Meter) bildet er ein sehenswertes Naturschutzgebiet (Tolles Wanderrevier!).

7 Pontisches Gebirge

Das Pontische Gebirge, auch Pontische Alpen genannt, erstreckt sich über 1000 Kilometer im Hinterland der Küste des Schwarzen Meeres im Nordosten der Türkei. Der höchste Berg ist der Kaçkar Dağı (3931 Meter). Er ist auch bei erfahrenen Wanderern noch ein echter Geheimtipp und lockt mit unberührter Wildnis und vielfältiger Landschaft. Die Wanderung zum Kaçkar Dağı ist nur etwas für erfahrene Bergsteiger. Wer nicht gleich so hoch hinaus möchte, findet auch in der Umgebung weniger anspruchsvolle Touren und Wege.