1/7 Viele Schweizerinnen und Schweizer verbringen die Feiertage in Thailand am Strand. Foto: Eyepix

Auf einen Blick Reiselust der Schweizer 2024 stärker als zuvor, Badeferien und Winterdestinationen beliebt

Beliebte Ziele: Malediven, Phuket, Dominikanische Republik, Ägypten und Dubai

Schnäppli-Angebote: Eine Woche in Malta ab 718 Franken

Nicola Imfeld Teamlead Wirtschaft-Desk

Noch kurz fürs Weihnachtsshopping nach New York fliegen? Die kitschigen Lichter und die ikonischen Schaufensterdekorationen locken jedes Jahr Tausende Schweizerinnen und Schweizer nach Manhattan. Oder doch lieber einfach nur an die Wärme? Und die ganzen Weihnachtsfeiern sausen lassen und gemütlich am Strand liegen? Das ist für Kurzentschlossene immer noch möglich! Neben dem Big Apple gibts nämlich weitere beliebte Ferienziele für die Feiertage – und teilweise auch noch Schnäppli-Angebote.

Blick hat bei den grossen Reiseanbietern Hotelplan und Kuoni-Mutter DER Touristik nachgefragt, was in diesem Jahr besonders gefragt ist. Dabei zeigt sich: Die Reiselust der Schweizer ist 2024 stärker als zuvor. Sowohl Hotelplan als auch Kuoni berichten von einer höheren Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr. Besonders Badeferien und Winterdestinationen verzeichnen ein starkes Plus, aber auch Kurzreisen ins nahe Ausland sind beliebt.

Kreuzfahrten, Phuket, Finnland

Bei Kuoni nennt Sprecher Markus Flick fünf Destinationen, die über Weihnachten und Neujahr rege gebucht werden: die Malediven, Phuket, die Dominikanische Republik, Ägypten sowie Dubai. Die Schnäppli-Angebote von Kuoni sind in diesem Jahr in Ägypten und auf Malta zu finden.

So gibts in Ägypten eine Woche im Viersternehotel Three Corners Equinox Beach Resort in Marsa Alam für 880 Franken pro Person – mit Meerblick. Im Hotel 1926 Le Soleil (4 Sterne) in Sliema (Malta) kostet die Woche gar nur 716 Franken pro Person (im Doppelzimmer/ab Zürich).

Hotelplan-Sprecherin Muriel Landau streicht Ausflüge in den Europa-Park in Rust (Deutschland) und ins Disneyland in Paris (Frankreich) hervor. «Für Reisen, die länger als drei Tage dauern, stehen Spanien und Ägypten ganz oben auf der Liste der beliebtesten Ziele», sagt sie zu Blick. Und bei Individualreisen liegt Finnland und Thailand im Trend. «Auch Kreuzfahrten sind über Weihnachten und Neujahr sehr beliebt», so Landau.