Von der Besteigung des Kilimandscharos über eine Safari in den vielen Nationalparks bis zu Badeferien auf Sansibar: Tansania ist eines der abwechslungsreichsten Länder Afrikas. Reiseredaktor Christian Bauer verrät alles Wissenswerte für eine Reise in den Osten des Kontinents.

Alles, was du für eine Reise nach Tansania wissen musst

Alles, was du für eine Reise nach Tansania wissen musst

Darum gehts Schweizer brauchen Visum, für Sansibar zusätzlich eine obligatorische Reiseversicherung für 44 USD

Safaris sind teuer und werden meist von Lodges organisiert, Selbstfahrten sind nicht empfohlen

Beste Reisezeit ist Juni bis Oktober, landesweit sind Malariaprophylaxe und Mückenschutz nötig

Christian Bauer Reise-Journalist

Anreise: Wie komme ich nach Tansania?

Edelweiss fliegt mehrmals wöchentlich (ausser im April und Mai) von Zürich zum Kilimanjaro International Airport (JRO) und weiter zur Insel Sansibar. JRO ist der perfekte Ausgangspunkt für die berühmten Nationalparks Serengeti, Ngorongoro und Tarangire sowie für die Besteigung des Kilimandscharos.

Alternativ gibt es Verbindungen mit einmaligem Umsteigen über Doha, Amsterdam, Istanbul oder Paris nach Kilimanjaro, in die Hauptstadt Daressalam oder nach Sansibar.

Einreise: Welche Bestimmungen gelten?

Schweizer und EU-Staatsangehörige benötigen für Tansania ein Visum. Für Ferien reicht das gewöhnliche Single-Entry-Visum, das bis zu 90 Tage gültig ist und offiziell 50 USD kostet. Ein eVisa kann vor der Abreise online über die tansanische Einwanderungsbehörde beantragt werden (eservices.immigration.go.tz). Die Bestätigung sollte man ausdrucken und bei der Einreise bereithalten. Alternativ gibt es die Möglichkeit für ein «Visa on Arrival» am Flughafen. Allerdings kann es dabei zu langen Wartezeiten kommen.

Der Reisepass muss bei der Einreise noch mindestens sechs Monate gültig sein. Zudem empfiehlt es sich, eine Hotelreservierung und ein Ticket zur Rück- oder Weiterreise vorlegen zu können. In der Regel läuft die Einreise unkompliziert ab.

Wichtig: Für Sansibar muss zusätzlich eine obligatorische Reiseversicherung der Zanzibar Insurance Corporation abgeschlossen werden – auch wenn bereits eine Schweizer Reiseversicherung besteht. Sie kostet aktuell 44 USD pro Erwachsenen (inbound.visitzanzibar.go.tz). Ja, es ist Geldmacherei.

Auch für das Festland soll ab Herbst 2026 eine obligatorische Reiseversicherung nötig sein (inbound.nicinsurance.co.tz). Bei Redaktionsschluss waren die genauen Details noch unklar.

Unterwegssein: Wie bewege ich mich vor Ort?

Nach Tansania reist man, um den Kilimandscharo zu besteigen oder auf Safari zu gehen. In beiden Fällen ist ein individuell organisierter Transport in der Regel nicht nötig, da der Bergsteiganbieter oder die Safari-Lodge die An- und Weiterreise organisiert.

Vom Kilimanjaro Airport oder vom Safari-Hub Arusha geht es meist mit Safarifliegern zu den Nationalparks, da der Landweg mehrere Stunden dauert. Die kleinen Maschinen landen häufig auf einfachen Airstrips mitten in der Wildnis, wo man von der Lodge abgeholt wird.

Bucht man seine Reise über einen Schweizer Veranstalter, ist der Transport im Package inkludiert. Bucht man direkt bei einer Lodge, hilft diese bei der Reservierung des Zubringerflugs und kann so die Anreise nahtlos organisieren. Die Flüge in die Safariregion selbst zu koordinieren, ist meist etwas kompliziert.

Die Touren in den Nationalparks oder Game Reserves werden ebenfalls von den Lodges angeboten. Meist sind zwei Ausfahrten mit einem Safarijeep und einem professionellen Guide pro Tag vorgesehen. Selbstfahrsafaris sind möglich, aber nicht empfehlenswert. Als Laie weiss man schlicht nicht, wo sich die Löwen, Elefanten und Co. aufhalten, zudem können die Pisten in einem schlechten Zustand sein. Wer es nicht gewohnt ist, mit einem 4x4 in schwierigem Gelände unterwegs zu sein, kommt schnell an seine fahrerischen Grenzen. Ein professioneller Guide entdeckt zudem Tiere, die man als Laie leicht übersieht.

Wer doch individuell durchs Land reisen möchte: Fernbusse verbinden alle Landesteile miteinander. Allerdings muss man bei Reisen über Land viel Zeit mitbringen. Alternativ verbinden verschiedene Airlines die grösseren Orte und die Nationalparks.

Für Taxifahrten in den Städten empfiehlt sich die App Bolt.

Kosten: Wie teuer ist Tansania?

Tansania ist ausserhalb der Nationalparks für Individualreisende sehr preiswert. Safaris hingegen gehören wegen Parkgebühren, Flugtransfers und hochpreisigen Lodges zu den teuersten Reiseerlebnissen Afrikas.

Budget : etwa 60–100 Franken pro Tag bei einfachen Unterkünften und lokalem Essen. Eine einfache Gruppensafari schlägt zusätzlich mit rund 180–300 Franken pro Tag zu Buche.

: etwa 60–100 Franken pro Tag bei einfachen Unterkünften und lokalem Essen. Eine einfache Gruppensafari schlägt zusätzlich mit rund 180–300 Franken pro Tag zu Buche. Mittelklasse : etwa 300–500 Franken pro Tag während einer Safari mit guten Lodges, Vollpension, Guide und Pirschfahrten

: etwa 300–500 Franken pro Tag während einer Safari mit guten Lodges, Vollpension, Guide und Pirschfahrten Luxus: etwa 500–1200+ Franken pro Tag für hochwertige Safari-Lodges, kleine Camps und Fly-in-Safaris

Wichtig: Bei der direkten Buchung einer Safari kontrollieren, ob Nationalparkgebühren, Transfers, Vollpension und Pirschfahrten bereits enthalten sind. Sonst schnellt der Preis in die Höhe.

Stay connected: Wie surfe ich im Internet?

Für die klassische, organisierte Safarireise reicht das WLAN der Hotels und Lodges – auch wenn die Geschwindigkeit mitten im Busch oft zu wünschen übrig lässt.

Wer individuell das Land bereist, sollte sich eine lokale SIM-Karte zulegen – Schweizer Roaming ist sehr teuer. Lokale Anbieter sind Vodacom, Airtel oder Yas, die an den Flughäfen kleine Shops betreiben. Dort hilft man auch bei der Installation.

Ist Tansania ein sicheres Reiseland?

Die touristischen Regionen und Safarispots sind sicher. Allerdings kann es in den Touristen-Hubs wie Arusha oder Daressalam zu Diebstählen oder Betrügereien kommen. Mit den üblichen Vorsichtsmassnahmen lässt sich das Risiko deutlich reduzieren: grössere Bargeldbeträge und Wertsachen nicht offen zeigen, nachts keine einsamen Wege zu Fuss nehmen und Taxis über das Hotel oder eine App wie Bolt organisieren. Wertsachen im Hotelsafe einschliessen.

Nach den Wahlen im Jahr 2025 kam es zu Unruhen, die mittlerweile wieder abgeklungen sind. Grössere Menschenansammlungen und Demonstrationen sollten immer gemieden werden.

Gesundheit: Worauf muss man achten?

Die afrikanischen Tropen weisen eine hohe Dichte an unangenehmen und gefährlichen Krankheiten auf. Die meisten davon betreffen Touristen allerdings selten. Den grössten Risikofaktor stellen Moskitos dar, die mehrere Krankheiten übertragen können. Ein konsequenter Mückenschutz ist wichtig. Nebst einem Repellent empfiehlt es sich, den ganzen Tag lange Kleidung zu tragen, idealerweise mit integriertem Mückenschutz. Zusätzlich kann Kleidung vor der Reise mit einem Insektenschutzmittel imprägniert werden.

Im gesamten Land und auf der Insel Sansibar tritt Malaria auf. Eine medikamentöse Prophylaxe ist daher zwingend notwendig.

Alle Standardimpfungen sollten aktuell sein, zudem werden Hepatitis A und B empfohlen. Je nach Reiseart und -dauer können weitere Impfungen nötig sein. Eine Gelbfieberimpfung wird bei direkter Einreise aus der Schweiz normalerweise nicht verlangt.

Etwa vier Wochen vor einer Reise nach Tansania sollte man seinen Hausarzt oder einen Reisemediziner konsultieren. Eine gute erste Übersicht bietet osir.ch.

Niemals Leitungswasser trinken und ausserhalb der Resorts auf rohe Speisen und Salate verzichten.

Kauderwelsch: Wie verständige ich mich in Tansania?

Die Landessprache ist Swahili, daneben ist Englisch insbesondere im Tourismus weit verbreitet.

Wann ist die beste Reisezeit für Tansania?

Die beste Reisezeit ist die Trockenzeit von Juni bis Oktober, sowohl für Badeferien auf Sansibar als auch für Safaris. Dann sammeln sich die Tiere an den Wasserlöchern und sind besonders gut zu sehen. In dieser Zeit lässt sich zudem die Great Migration mit den spektakulären Flussüberquerungen im Norden der Serengeti beobachten.

Ebenfalls gut: Januar und Februar, wenn im Süden der Serengeti Hunderttausende Gnu-Kälber zur Welt kommen – und sich die Löwen, Geparde und Hyänen vollfressen.

Während der Regenzeit von März bis Mai und im November sind Strassen teilweise unpassierbar und manche Lodges legen eine Pause ein.

Für den Kilimandscharo eignen sich besonders die Monate Januar bis März sowie Juni bis Oktober.

Sightseeing: Was sollte man erlebt haben?

Kilimandscharo – aufs Dach Afrikas

Mit 5895 Metern ist der Kilimandscharo der höchste Berg Afrikas. Technische Kletterkenntnisse sind auf den üblichen Routen nicht nötig – das Problem ist die Höhe. Der Aufstieg ist nur mit einem zertifizierten Unternehmen möglich, das für ausreichend Akklimatisation über mehrere Tage sorgt.

Tipp: Je länger die Tour, desto höher sind die Chancen, dass sich der Körper an die Höhe gewöhnt.

Serengeti-Nationalpark – Safari-Klassiker Nummer eins

Endlose Savanne, riesige Tierherden und eine aussergewöhnlich hohe Dichte an Raubtieren machen die Serengeti zum berühmtesten Safarigebiet Tansanias, wenn nicht gar Afrikas. Berühmt ist die Serengeti zudem für die Great Migration, wenn Hunderttausende Tiere dem Regen und der Nahrung hinterherziehen.

Wichtig: Wegen der Migration ist die Wahl der Lodge besonders wichtig. Wer zur falschen Zeit am falschen Ort ist, hat eventuell kaum Tiersichtungen.

Ngorongoro-Krater – Tierwelt im Vulkan

Im gigantischen Vulkankrater leben unter anderem Löwen, Elefanten, Büffel, Flusspferde und mit etwas Glück Spitzmaulnashörner. Der Krater bietet deshalb intensive Tierbeobachtungen.

Tarangire-Nationalpark – grosse Elefantenherden

Der Tarangire ist für seine grossen Elefantenherden bekannt. Zusammen mit Serengeti und Ngorongoro bildet der Park das klassische Safaridreieck im Norden Tansanias.

Nyerere-Nationalpark – Safari mit dem Boot

Der Nyerere-Nationalpark im Süden ist mit über 30'000 Quadratkilometern der grösste Nationalpark Tansanias. Eine Besonderheit sind die Safaritouren mit dem Boot.

Ruaha-Nationalpark – Afrika ohne Menschenmassen

Ruaha ist mit über 20'000 Quadratkilometern etwa halb so gross wie die Schweiz. Wer ein Safarierlebnis abseits der grossen Besucherströme sucht, ist hier genau richtig.

Katavi-Nationalpark – für Safari-Puristen

Katavi liegt tief im Westen und ist entsprechend wenig besucht. Dank seines Mixes aus Grasflächen, Sümpfen und Wald können viele verschiedene Tierarten beobachtet werden.

Gombe Stream National Park – auf den Spuren von Jane Goodall

Ganz im Westen Tansanias, am Ufer des Tanganjikasees, liegt der kleine Gombe Stream National Park – bekannt durch Jane Goodall, die hier Schimpansen beobachtete. Heute werden Schimpansen-Trekkings angeboten. Allerdings ist die Anreise zum Park eher schwierig.

Sansibar – Strandfinale im Indischen Ozean

Die meisten Besucher schliessen ihre Safarireise mit ein paar Strandtagen auf Sansibar ab. Unbedingt besuchen sollte man die Altstadt von Sansibar Town mit ihrer arabisch-afrikanischen Architektur.

Für Schleckmäuler: Was sollte man probieren?

Ugali

Der feste Maisbrei ist wichtigstes Grundnahrungsmittel und Beilage zu allerlei Sossen und Fleischgerichten.

Nyama Choma

Über Holzkohle gegrilltes Fleisch – meist Ziege oder Rind. Rauchig, genossen mit einem scharfen Tomatensalat.

Pilau

Aromatischer Gewürzreis mit Kardamom, Zimt, Nelken und häufig Fleisch. Besonders an Festtagen gegessen.

Mishkaki

Typisches Streetfood: kleine Fleischspiesse vom Grill, würzig mariniert.

Chipsi Mayai

Streetfood-Klassiker und Nationalgericht: ein Omelett mit Pommes frites. Klingt komisch, schmeckt aber lecker.

Zanzibar Pizza

Dünner Teig wird mit Fleisch, Gemüse, Käse oder süss mit Banane und Schokolade gefüllt und auf einer heissen Platte gebraten.