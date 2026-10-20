Die älteste Wüste der Welt ist eines der Highlights in Namibia. Hier warten Big Daddy, die «Little Five», wundersames Leben und Fotosujets der Stille. Höchste Zeit also, nach Windhoek zu fliegen, um diese Naturschönheiten zu entdecken.

Darum gehts Namib, mit 80 Millionen Jahren die älteste Wüste weltweit mit Dünen bis 400 Meter

Namib-Naukluft-Park: Highlights wie Big Daddy und Deadvlei

Nonstop mit Edelweiss von Zürich nach Windhoek in Namibia

Bettina Bono Redaktorin

Die Wüste ist das Land, das Gott geschaffen hat, als er wütend war. So lautet ein namibisches Sprichwort, und gemeint ist damit die Namib, die älteste Wüste der Welt. Trotz ihrer Kargheit und Unbarmherzigkeit gilt sie als Highlight eines jeden Namibia-Abenteuers.

Nach dem Flug von Zürich nach Windhoek (Edelweiss fliegt nonstop hin) steht uns also noch eine letzte Reise-Etappe bevor: der Buschflug ins Wilderness-Camp Little Kulala – inmitten der Wüste. Pilot Johan fliegt seit 13 Jahren, schwingt unser Gepäck mühelos in die einmotorige Cessna 210 Centurion und bietet mir den Co-Piloten-Platz an. «Ach, nicht besonders viel», lautet seine Antwort auf meine Frage, was ich denn jetzt zu sehen bekäme.

Mit einem Lachen fügt er an: «Langweilig wirds trotzdem nicht» und warnt, dass der Flug heute wegen der Winde etwas turbulent werden könne. Wenige Minuten später in der Luft stellt sich heraus, dass er mit der Landschaft recht hatte: Auf das spärliche Grün um Windhoek folgen – trockene Hügel, die in ebenso trockene Ebenen übergehen – eine schier unfassbare Weite.

Namibia ist 20-mal so gross wie die Schweiz und zählt zu den am dünnsten besiedelten Ländern der Welt. Die Namib, Namensgeberin des Landes, misst 81'0

000 Quadratkilometer. Ihr Alter wird auf 80 Millionen Jahre geschätzt – als die Menschheit aufrecht zu gehen begann, war sie bereits uralt. Kurz vor der Landung verändert sich die Landschaft erneut. Trockene Graslandschaften weichen Steinwüsten, und in der Ferne sind sie erstmals zu sehen: die berühmten riesigen roten Sanddünen. Einer Skyline gleich wölben sie sich am Horizont.

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Wieder am Boden, gehts im gigantischen Land Cruiser über Schotterstrassen in die Lodge. Unser Ankommen wird über Funk angekündigt, etwas, das wir nach all unseren bevorstehenden Pirschfahrten immer wieder erleben und vor allem schätzen werden. Denn was Assistent Manager Llewellyn im «Little Kulala» den Ankömmlingen jeweils anbietet, ist mehr als willkommen: kalte, feuchte, duftende Frotteetüechli und eisgekühlte Drinks wie Passionsfruchtsaft mit Gingerale.

Abends stellt sich dann einzig noch die Frage: Nächtige ich drinnen oder draussen – im dafür aufgedeckten Daybed unter dem Sternenhimmel der Milchstrasse? Ich entscheide mich für Outdoor. In einer bislang nie erlebten Stille zähle ich die Schritte einer einzelnen Oryxantilope unterwegs zum Wasserloch, fühle mich wie Karen Blixen im Film «Out of Africa» und schlafe selig ein.

Am frühen Morgen gehts per Geländewagen auf zur Hauptattraktion des 50'000 Quadratkilometer grossen Namib-Naukluft-Nationalparks – den roten Dünen, die das Sossusvlei, eine Salztonebene, umschliessen. Big Daddy und Düne 7 gelten mit ihren knapp 400 Metern als die höchsten weltweit. Mit einer Sonne, die noch tief am Himmel steht, teilen Dünenkämme die Sandgebilde in ziegelrote und schwarze Flächen. Über allem liegt ein zarter Nebelschleier.

«Kleine Lebewesen wie Käfer, Skorpione, Echsen und Spinnen nehmen diese Kondensation über ihre Körper auf, während grössere Tiere die paar feuchten Gräser fressen», erklärt Guide Emmanuel die Wasseraufnahme dieser Wüstenbewohner. Fasziniert beobachten wir Oryxe, Springböcke, Bergzebras und Strausse. Einer der Laufvögel überrascht mit Beinen und Lippen in Pink – ein Männchen auf Brautschau.

Als Aufstiegsweg zur Sterndüne Big Daddy wählen wir den näher gelegenen zweiten Parkplatz. Sonnencreme, Hut und Wasser sind jetzt unabdingbar. Wer Big Daddy erklimmen will, geht bis zu zwei Stunden in der prallen Sonne. Frühzeitiges Loslaufen lohnt sich, um der grössten Hitze zuvorzukommen. Und egal was andere sagen: Der Marsch durch den losen Sand ist furchtbar anstrengend!

Auf dem Gipfel angekommen, kann man sein Glück kaum fassen. Der Ausblick ist fantastisch – und das zweite Ziel zum Greifen nah: das schneeweisse Deadvlei. Schon seit geraumer Zeit durch eine grosse Düne von jeglicher Wasserzufuhr abgeschlossen, stehen dort seit Hunderten von Jahren zahlreiche tote Kameldornbäume.

Die extreme Trockenheit hat ihren Verwesungsprozess gestoppt und sie quasi konserviert. Jetzt heisst es, sich todesmutig dem «Baumfriedhof» entgegenstürzen. Denn Big Daddy runterzurennen und sich dabei einmal in Slo-Mo filmen zu lassen, ist ein Muss! Unten angekommen, wirst du staunen, wie viel Sand in deine Schuhe passt.

Kulala heisst übrigens Schlaf, und davon gibt es, wie es der Name unserer Lodge verspricht, little. Leben nach Desert-Time heisst: Früh aufstehen. Besonders lohnen tut sich das für einen Heissluftballonflug mit Namib Sky Balloon Safaris, dem ältesten Ballonfahrtunternehmen Namibias.

Noch vor Sonnenaufgang klettern wir in den Korb und gleiten kurz darauf im ersten Licht des Morgens lautlos über ein Farbenmeer aus zartem Rosa, sanftem Braun und wässrigem Mintgrün. Für einen Moment scheint es, als würde die Zeit selbst den Atem anhalten.

Beim anschliessenden Champagnerfrühstück mitten in der Wüste bei den braunen Dünen, die nur auf dem Luftweg zu erreichen sind, findet Ballonfahrer Ivo für die Magie der Namib äusserst treffende Worte. «Es ist eben nicht nur, was du siehst, es ist, was du fühlst.»