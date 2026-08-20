Djerba lockt mit langen Sandstränden, türkisblauem Meer und orientalischen Gassen. Doch die tunesische Insel hat weit mehr zu bieten: historische Stätten, Street-Art, Handwerkskunst und jede Menge Geschichten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Djerba seit 2023 UNESCO-Welterbe mit aussergewöhnlicher Kultur und Geschichte

Djerbahood: Internationale Künstler schufen farbenprächtige Murals in Erriadh

Kilometerlange Sandstrände und türkisblaues Wasser machen Djerba besonders beliebt

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Djerba liegt im Südosten Tunesiens und ist über einen historischen Damm mit dem Festland verbunden. Die Insel gilt als Ort voller Mythen und Legenden. Manche Theorien bringen sie sogar mit Homers «Odyssee» in Verbindung. Die berühmte Geschichte von den Lotophagen, den Lotusessern, soll sich demnach auf Djerba zugetragen haben.

Wer die Insel erkundet, trifft auf eine Mischung aus orientalischem Flair, jahrhundertealter Geschichte und moderner Kunst. Und vor allem wenns in der Schweiz nun bald wieder kühler wird, ist Djerba verlockend: Die Winter sind mild mit Tagestemperaturen zwischen 15 und 20 Grad Celsius.

Durch die Gassen von Houmt Souk

Ein guter Ausgangspunkt ist Houmt Souk, die Hauptstadt und das Zentrum Djerbas. In den verwinkelten Gassen reihen sich kleine Geschäfte, Gewürzstände und Handwerksbetriebe aneinander. Es duftet nach Gewürzen, während Händler ihre Waren anbieten.

Das Keramikdorf Guellala

Im Dorf Guellala dreht sich dagegen vieles um Keramik. Der Ort ist für seine traditionelle Töpferkunst bekannt. Hier lässt sich beobachten, wie lokale Handwerker seit Generationen mit Ton arbeiten.

Freiluftgalerie in Erriadh

Besonders eindrücklich ist Djerbahood im Dorf Erriadh. Das Kunstprojekt hat den Ort in eine riesige Freiluftgalerie verwandelt. Internationale Künstler haben Häuserwände und Fassaden mit farbenprächtigen Murals gestaltet.

Zwischen Ruinen und jahrtausendealter Geschichte

Auch Geschichtsinteressierte kommen auf Djerba auf ihre Kosten. Bei Meninx zeugen Ruinen von einer antiken Stadt, die einst ein bedeutendes Handelszentrum war.

Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten der Insel ist zudem die El-Ghriba-Synagoge. Sie zählt zu den ältesten Synagogen der Welt und ist ein bedeutender Ort für die jüdische Geschichte Nordafrikas.

Ein Besuch von Borj El Kebir, auch Borj El Ghazi Mustafa genannt, lohnt sich besonders für Geschichtsinteressierte. Die «Grosse Burg» ist die grösste und am besten erhaltene Festungsanlage Djerbas. Von den alten Mauern bietet sich zudem ein schöner Blick auf das Meer und die Umgebung.

Von Kamelen bis zur Sahara

Djerba ist nicht nur ein Ziel für Kultur- oder Strandferien. Wer Abenteuer sucht, kann die Insel beim Tauchen, bei Wassersport oder auf dem Rücken eines Kamels erkunden. Auch Quad-Touren gehören zum Angebot. Von Djerba aus lassen sich zudem Ausflüge in die Sahara unternehmen.

Abends wird es auf der Insel ebenfalls nicht langweilig. Musikfestivals, Bars, Clubs und Strandpartys sorgen vor allem in der Hauptsaison für Unterhaltung.

Lange Strände und türkisblaues Meer

Wer vor allem Ruhe sucht, findet auf Djerba kilometerlange Sandstrände und türkisblaues Wasser. Besonders stimmungsvoll sind die Sonnenauf- und -untergänge.

Das Klima ist mediterran: Die Winter sind mild, die Sommer warm und trocken. Damit eignet sich Djerba grundsätzlich zu verschiedenen Jahreszeiten für eine Reise.

Djerba gehört zum UNESCO-Welterbe

Die Kombination aus Stränden, Hotels, kulturellen Sehenswürdigkeiten und der Nähe zu den südlichen Regionen Tunesiens und der Sahara macht Djerba zu einem beliebten Reiseziel.

Seit 2023 gehört Djerba zum UNESCO-Welterbe. Damit ist die Insel nicht nur ein Ferienparadies am Mittelmeer, sondern auch ein Ort mit einer aussergewöhnlich vielfältigen Geschichte und Kultur.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.