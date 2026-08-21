Die Bandiagara-Felsen in Mali wirken wie eine Landschaft aus einer anderen Welt. Zwischen Sandsteinfelsen, Hochebenen und Ebenen liegen Dörfer, die sich seit Jahrhunderten an die karge Umgebung angepasst haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Bandiagara-Felsen in Mali sind eine UNESCO-Welterbestätte seit 1989

Dogon-Dörfer fügen sich harmonisch in die steilen Felsen der Landschaft ein

Die Region umfasst Hunderte Dörfer und ist kulturell wie historisch bedeutend

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Mitten in Mali liegt eine Landschaft, die beinahe unwirklich wirkt: Die Felsen von Bandiagara ragen steil aus der Ebene empor. Dazwischen liegen die Dörfer der Dogon, deren Häuser, Speicher und Versammlungsplätze eng mit der Landschaft verbunden sind. Hier scheint es, als hätte die Natur zuerst gewaltige Steinmauern errichtet und die Menschen hätten anschliessend ihre Häuser dazwischen gebaut.

Wo Felsen zum Zuhause werden

Bandiagara ist kein einzelnes Monument, sondern eine riesige Kulturlandschaft mit Hunderten Dörfern. Die UNESCO beschreibt das Gebiet als Zusammenspiel aus Sandsteinfelsen, Hochebenen, Ebenen und Siedlungen.

Was die Region besonders macht, ist die Art, wie sich das Leben an die Landschaft angepasst hat. Die steilen Felsen sind nicht bloss eine spektakuläre Kulisse. Sie bieten Schutz, bestimmen die Wege und prägen bis heute das Leben der Menschen. Häuser aus Lehm und Stein, Getreidespeicher mit Strohdächern und schmale Wege fügen sich scheinbar selbstverständlich in die Umgebung ein.

Ein Dach, das zum Ort der Begegnung wird

Typisch für viele Dogon-Dörfer ist die Toguna. Dabei handelt es sich um eine niedrige, überdachte Versammlungsstätte, in der sich die Menschen treffen, diskutieren und gemeinsam Entscheidungen treffen. Das niedrige Dach ist dabei kein Zufall: Unter der Konstruktion sitzt man aufrecht und spricht automatisch ruhiger. Architektur wird so zum Teil des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Auch die Getreidespeicher gehören zum typischen Bild der Dörfer. Sie stehen zwischen den Häusern und bewahren die Vorräte, wichtige Bausteine des täglichen Lebens in einer Region, in der die Bedingungen für Landwirtschaft nicht einfach sind.

Mehr als eine spektakuläre Kulisse

In Berichten über die Dogon wird häufig die vermeintliche «Mystik» ihrer Kultur betont. Doch die Felsen von Bandiagara sind vor allem deshalb faszinierend, weil sie zeigen, wie Menschen über Generationen gelernt haben, mit einer anspruchsvollen Landschaft zu leben. Der Stein wurde dabei zu vielem zugleich: Mauer, Schutz, Weg und Lebensraum.

Wer sich die Landschaft vorstellt, bekommt ein eindrückliches Bild: Morgens wandert der Schatten langsam über die Felsen, während zwischen den Häusern das Leben beginnt. Wege führen von Dorf zu Dorf, die Getreidespeicher stehen zwischen den Lehmhäusern und die Felswände bilden eine natürliche Kulisse.

Ein Ort zwischen Himmel und Erde

Die Bandiagara-Felsen gehören seit 1989 zum UNESCO-Welterbe. Das Gebiet gilt als eines der eindrücklichsten Beispiele dafür, wie Kultur und Natur über Jahrhunderte miteinander verschmelzen können. Hier ist ein Dorf nicht einfach ein Ort, an dem Menschen wohnen. Es ist Teil einer Landschaft, die das Leben seiner Bewohner geprägt hat, und bis heute prägt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.