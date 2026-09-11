1 Zypern

Zypern gehört zu den wärmsten Reisezielen Europas und ist auch im Herbst eine gute Adresse für Sonnenhungrige. Besonders an der Südküste rund um Paphos, Ayia Napa, Larnaka und Limassol herrschen oft noch sommerliche Temperaturen. Das Meer bleibt lange angenehm warm und lädt zum Baden ein.

«Zypern eignet sich im Herbst hervorragend für Badeferien», sagt Reise-Expertin Karin Markwalder. Gleichzeitig lässt sich die Insel gut mit Ausflügen, Wanderungen und kulturellen Entdeckungen verbinden.





2 Kos und Kreta in Griechenland

Auch die griechischen Inseln Kos und Kreta bieten im Herbst noch viel Sonne und angenehme Temperaturen. Das Meer ist nach dem Sommer vielerorts noch warm genug zum Baden. Für kühlere Tage gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Wanderungen, Velotouren und Ausflüge.

Griechenland eignet sich zudem bestens für alle, die Strandferien mit Kultur verbinden möchten. Auf Kreta etwa lässt sich der berühmte Palast von Knossos entdecken. Auch malerische Dörfer, antike Stätten und die vielfältige griechische Küche machen die Insel zu einem abwechslungsreichen Herbstferienziel.

3 Südtürkei

Die türkische Südküste rund um Antalya und Side gehört ebenfalls zu den beliebten Zielen für warme Herbstferien. Das Klima ist mild, das Meer noch angenehm warm und die Auswahl an Hotels gross. Wer All-inclusive-Ferien mag, findet hier zahlreiche Möglichkeiten.

Die Region bietet aber weit mehr als Strand und Pool. Golfplätze, Wassersport und Ausflüge sorgen für Abwechslung. Wanderfans können sich auf den lykischen Weg begeben, der entlang der Küste durch abwechslungsreiche Landschaften und vorbei an antiken Stätten führt.

Expertin für Ferienziele in und um Europa Karin Markwalder (53) ist General Manager und somit hauptverantwortlich für das Angebot von Kuoni Reisen und Helvetic Tours. Da sie mehrere Jahre auf Zypern, Kos, in Spanien und in der Türkei gelebt hat und unter anderem auch für Ägypten Ferien entwickelt, ist sie eine Expertin, was Badeferienziele angeht. zVg Karin Markwalder (53) ist General Manager und somit hauptverantwortlich für das Angebot von Kuoni Reisen und Helvetic Tours. Da sie mehrere Jahre auf Zypern, Kos, in Spanien und in der Türkei gelebt hat und unter anderem auch für Ägypten Ferien entwickelt, ist sie eine Expertin, was Badeferienziele angeht. Mehr

4 Ägypten

Wer auch im Herbst möglichst viel Sonne möchte, findet am Roten Meer besonders zuverlässige Bedingungen. Ferienorte wie Hurghada, El Gouna oder Marsa Alam bieten warme Temperaturen, lange Sandstrände und ideale Voraussetzungen für Badeferien.

Ägypten eignet sich zudem hervorragend zum Schnorcheln und Tauchen. Wer neben dem Hotel auch Land und Leute kennenlernen möchte, findet in El Gouna eine gute Auswahl an Restaurants und Freizeitangeboten. Für Ausflüge zu kulturellen Sehenswürdigkeiten bietet sich beispielsweise das Landesinnere an.

5 Andalusien

Auch im Süden Spaniens lässt sich der Herbst bei angenehmen Temperaturen verlängern. Andalusien bietet dabei die perfekte Mischung aus mildem Klima, mediterraner Küche, abwechslungsreicher Landschaft und faszinierenden Städten.

Statt ausschliesslich am Strand zu liegen, lohnt sich eine Rundreise durch die Region. Sevilla, Córdoba, Ronda und Granada bieten zahlreiche Sehenswürdigkeiten und eignen sich besonders gut für Erkundungstouren. In Granada wartet mit der Alhambra eines der bekanntesten Wahrzeichen Spaniens.

6 Kanarische Inseln

«Das Besondere an den Kanaren ist, dass es das ganze Jahr über sehr gleichmässig warm ist», sagt Markwalder. Auch im Sommer steigen die Temperaturen nicht über 25 Grad. Es kann sehr windig sein, was sich wiederum für Surfer anbietet, und der Atlantik ist grundsätzlich kühler als das Mittelmeer. Zu den Kanarischen Inseln zählen Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera und El Hierro. Gemäss Expertin eignen sie sich aufgrund der angenehmen Temperaturen für sportliche Ferien. Es gibt zahlreiche Wanderwege, wie zum Beispiel im Teide Nationalpark auf Teneriffa, wo sich der gleichnamige Berg befindet. Er ist mit 3715 Metern über Meer der höchste Berg in Spanien. «Ein beliebtes Ziel für Wanderer ist auch der Roque Nublo auf Gran Canaria, da man eine spektakuläre Aussicht über die ganze Insel hat», sagt Markwalder.

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