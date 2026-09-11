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Herbstferien 2026
Hier kannst du noch Sonne und Meer geniessen

Wer in den Herbstferien noch einmal Sonne tanken möchte, muss nicht zwingend weit reisen. In einigen Destinationen rund ums Mittelmeer und auf den Kanarischen Inseln sind die Temperaturen auch im Herbst noch angenehm warm.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Aktualisiert: vor 28 Minuten
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Rhodos: Feiner Sand und das glitzernde Wasser des Mittelmeers.
Foto: Getty Images
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Jana GigerRedaktorin Service
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Zypern

Der Lighthouse Beach in Paphos auf Zypern.
Foto: Getty Images

Zypern gehört zu den wärmsten Reisezielen Europas und ist auch im Herbst eine gute Adresse für Sonnenhungrige. Besonders an der Südküste rund um Paphos, Ayia Napa, Larnaka und Limassol herrschen oft noch sommerliche Temperaturen. Das Meer bleibt lange angenehm warm und lädt zum Baden ein.

«Zypern eignet sich im Herbst hervorragend für Badeferien», sagt Reise-Expertin Karin Markwalder. Gleichzeitig lässt sich die Insel gut mit Ausflügen, Wanderungen und kulturellen Entdeckungen verbinden.


2

Kos und Kreta in Griechenland

Eine beliebte Sehenswürdigkeit auf Kreta: der Knossos-Palast.
Foto: Getty Images/Collection Mix: Subjects RF

Auch die griechischen Inseln Kos und Kreta bieten im Herbst noch viel Sonne und angenehme Temperaturen. Das Meer ist nach dem Sommer vielerorts noch warm genug zum Baden. Für kühlere Tage gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Wanderungen, Velotouren und Ausflüge.

Griechenland eignet sich zudem bestens für alle, die Strandferien mit Kultur verbinden möchten. Auf Kreta etwa lässt sich der berühmte Palast von Knossos entdecken. Auch malerische Dörfer, antike Stätten und die vielfältige griechische Küche machen die Insel zu einem abwechslungsreichen Herbstferienziel.

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3

Südtürkei

Der lykische Weg im Süden der Türkei. Er verläuft mehrheitlich der Küste entlang.
Foto: Getty Images

Die türkische Südküste rund um Antalya und Side gehört ebenfalls zu den beliebten Zielen für warme Herbstferien. Das Klima ist mild, das Meer noch angenehm warm und die Auswahl an Hotels gross. Wer All-inclusive-Ferien mag, findet hier zahlreiche Möglichkeiten.

Die Region bietet aber weit mehr als Strand und Pool. Golfplätze, Wassersport und Ausflüge sorgen für Abwechslung. Wanderfans können sich auf den lykischen Weg begeben, der entlang der Küste durch abwechslungsreiche Landschaften und vorbei an antiken Stätten führt.

Expertin für Ferienziele in und um Europa

Karin Markwalder (53) ist General Manager und somit hauptverantwortlich für das Angebot von Kuoni Reisen und Helvetic Tours. Da sie mehrere Jahre auf Zypern, Kos, in Spanien und in der Türkei gelebt hat und unter anderem auch für Ägypten Ferien entwickelt, ist sie eine Expertin, was Badeferienziele angeht.

zVg

Karin Markwalder (53) ist General Manager und somit hauptverantwortlich für das Angebot von Kuoni Reisen und Helvetic Tours. Da sie mehrere Jahre auf Zypern, Kos, in Spanien und in der Türkei gelebt hat und unter anderem auch für Ägypten Ferien entwickelt, ist sie eine Expertin, was Badeferienziele angeht.

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Ägypten

Der moderne Ferienort El Gouna am Roten Meer in Ägypten.
Foto: Bloomberg via Getty Images

Wer auch im Herbst möglichst viel Sonne möchte, findet am Roten Meer besonders zuverlässige Bedingungen. Ferienorte wie Hurghada, El Gouna oder Marsa Alam bieten warme Temperaturen, lange Sandstrände und ideale Voraussetzungen für Badeferien.

Ägypten eignet sich zudem hervorragend zum Schnorcheln und Tauchen. Wer neben dem Hotel auch Land und Leute kennenlernen möchte, findet in El Gouna eine gute Auswahl an Restaurants und Freizeitangeboten. Für Ausflüge zu kulturellen Sehenswürdigkeiten bietet sich beispielsweise das Landesinnere an.

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Andalusien

Die maurische Stadtburg Alhambra in Granada im Süden von Spanien.
Foto: Getty Images

Auch im Süden Spaniens lässt sich der Herbst bei angenehmen Temperaturen verlängern. Andalusien bietet dabei die perfekte Mischung aus mildem Klima, mediterraner Küche, abwechslungsreicher Landschaft und faszinierenden Städten.

Statt ausschliesslich am Strand zu liegen, lohnt sich eine Rundreise durch die Region. Sevilla, Córdoba, Ronda und Granada bieten zahlreiche Sehenswürdigkeiten und eignen sich besonders gut für Erkundungstouren. In Granada wartet mit der Alhambra eines der bekanntesten Wahrzeichen Spaniens.

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Kanarische Inseln

Eine Touristin auf Teneriffa im Teide Nationalpark; im Hintergrund ist der gleichnamige Berg zu sehen. Er ist der höchste von Spanien.
Foto: Getty Images

«Das Besondere an den Kanaren ist, dass es das ganze Jahr über sehr gleichmässig warm ist», sagt Markwalder. Auch im Sommer steigen die Temperaturen nicht über 25 Grad. Es kann sehr windig sein, was sich wiederum für Surfer anbietet, und der Atlantik ist grundsätzlich kühler als das Mittelmeer. Zu den Kanarischen Inseln zählen Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma, La Gomera und El Hierro. Gemäss Expertin eignen sie sich aufgrund der angenehmen Temperaturen für sportliche Ferien. Es gibt zahlreiche Wanderwege, wie zum Beispiel im Teide Nationalpark auf Teneriffa, wo sich der gleichnamige Berg befindet. Er ist mit 3715 Metern über Meer der höchste Berg in Spanien. «Ein beliebtes Ziel für Wanderer ist auch der Roque Nublo auf Gran Canaria, da man eine spektakuläre Aussicht über die ganze Insel hat», sagt Markwalder.

So findest du die richtige Kanaren-Insel für deine Ferien

Mondlandschaften, schwarze und weisse Strände, grünes Wasser, riesige Vulkane, Schluchten, erneuerbare Energien, Wasserfälle oder lieber steile Brecher? Die sieben Hauptinseln der Kanaren haben alle ihren eigenen Charakter – genauso wie ihre Besucher. 

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