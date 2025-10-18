DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Leben
Reisen
Das sind die beliebtesten Reiseziele 2026
Dschungel oder Strand?
Das sind die beliebtesten Reiseziele 2026
Booking.com hat die angesagtesten Reiseziele für 2026 vorgestellt. Analysen und Umfragen zeigen, welche Orte im kommenden Jahr besonders grossen Zulauf erleben dürften.
Publiziert: 16:31 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Ferien und Reisen
1:02
Instagram-Hotspot in Südkorea
Auf diesen Inseln ist alles lila
0:48
Er fährt ab Zürich
Dieser Nachtbus lässt keine Wünsche offen
1:50
Die Schweiz ist nicht dabei
Das sind die beliebtesten Städte der Gen Z
1:19
Bussen oder Aufenthaltsverbot
Diese Verhaltensregeln gelten in Venedig
1:01
Kritik für Hotel in Miami
Gäste müssen bei Callcenter einchecken
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen