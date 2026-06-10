Der längste Gletscher der Alpen wartet mit atemberaubenden View Points, abenteuerlichen Bike-Touren und einzigartigen Wanderungen auf Outdoor-Fans. Hier sind sechs Gründe, warum ein Ausflug in die Aletsch Arena diesen Sommer definitiv auf deine Bucket List gehört.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von der Aletsch Arena

1 Ein Gigant aus Eis

Man muss nicht um die halbe Welt reisen, um monumentale Naturwunder zu bestaunen. Direkt vor unserer Haustür erstreckt sich ein gefrorenes Eismeer von gigantischem Ausmass: der Grosse Aletschgletscher. Mit zehn Milliarden Tonnen Eis auf über 20 Kilometern ist er der flächenmässig grösste und längste Gletscher der Alpen. Ein gigantisches, gefrorenes weisses Meer, das Abenteuerlustige auch von nahem erobern können.

Ausgehend von den Ferienorten Riederalp, Bettmeralp und Fiesch-Fiescheralp werden geführte Gletschertouren angeboten. Den Eisgiganten an einem Bergseil gesichert zu erleben ist ein unvergessliches Abenteuer. Lokale Bergführer/-innen zeigen dir faszinierende Phänomene des ewigen Eises und berichten Spannendes über den Aletschgletscher und seine Geschichte.

2 Perspektiven der Superlative

In der Aletsch Arena muss man keine Extrembergsteigerin sein, um die beste Aussicht zu geniessen. Die Bergbahnen führen direkt zu den View Points Moosfluh, Bettmerhorn und Eggishorn. Von den Aussichtsplattformen geniesst du den schönsten Blick auf den längsten Gletscher der Alpen jeweils aus einer anderen Perspektive.

Auf dem Aussichtspunkt Eggishorn bekommst du das volle Programm: Von hier aus siehst du nämlich nicht nur die kompletten 20 Kilometer des Grossen Aletschgletschers, sondern auch den Konkordiaplatz sowie Eiger, Mönch und Jungfrau. Zudem findest du auf dem höchsten der vier View Points (2869 m ü. M.) das Zeichen der «Grand Tour of Switzerland» von Schweiz Tourismus, das sich hervorragend als Foto-Spot eignet. Erreichbar ist das Eggishorn bequem mit der Seilbahn ab Fiesch-Fiescheralp.

Nur gerade 200 Meter von der Bergstation Bettmerhorn entfernt, liegt der barrierefrei zugängliche View Point Bettmerhorn. Vom Aussichtspunkt auf 2647 m ü. M. aus geniesst du einen freien Blick auf die imposante Gerade und die eindrückliche grosse Kurve des Grossen Aletschgletschers. Neu und nicht verpassen diesen Sommer: Bettmerhorn Sounds - Musik am Gipfel.

Der View Point Moosfluh liegt auf 2333 m ü. M. oberhalb der Riederalp und ist bequem per Gondelbahn erreichbar. Entdecke im Sommer den Geologiesteg Moosfluh. Der Rundweg thematisiert die Auswirkungen der Erderwärmung und der Gletscherschmelze am Aletschgletscher. Kinder können sich den Themen spielerisch mit dem Gletscherfloh «Gletschi» annähern.

Aletsch Entdeckerpass – Ein Ticket. Volle Freiheit. Der Aletsch Entdeckerpass ist dein Tagesticket fürs Wandern, Staunen und Erleben. Ob sommerliche Höhenwege, winterliche Zauberpfade oder ein Ausflug zum majestätischen Aletschgletscher – mit dem Aletsch Entdeckerpass bist du frei unterwegs in der gesamten Aletsch Arena. Mit diesem Ticket erreichst du mit den Bergbahnen bequem die schönsten Aussichtspunkte: Hohfluh, Moosfluh, Bettmerhorn und Eggishorn. Das Kombiticket Bergbahnen ist erhältlich als Tages- oder Mehrtagesticket (bis 21 Tage). Der Aletsch Entdeckerpass ist dein Tagesticket fürs Wandern, Staunen und Erleben. Ob sommerliche Höhenwege, winterliche Zauberpfade oder ein Ausflug zum majestätischen Aletschgletscher – mit dem Aletsch Entdeckerpass bist du frei unterwegs in der gesamten Aletsch Arena. Mit diesem Ticket erreichst du mit den Bergbahnen bequem die schönsten Aussichtspunkte: Hohfluh, Moosfluh, Bettmerhorn und Eggishorn. Das Kombiticket Bergbahnen ist erhältlich als Tages- oder Mehrtagesticket (bis 21 Tage). Jetzt entdecken

3 Über Stock und Stein

Nirgends kommt man der Natur näher, als wenn man sie mit seinen zwei Beinen erkundet. In der Aletsch Arena warten 300 Kilometer Wanderwege darauf, entdeckt zu werden. Hier findest du die aktuell geöffneten Wanderwege.

Ob ein gemütlicher Spaziergang mit dem Kinderwagen, eine aussichtsreiche Höhenwanderung oder eine sportliche Tour: In der Aletsch Arena findest du Wanderungen für jedes Niveau und jeden Geschmack.

4 Biken mit atemberaubender Aussicht

Über 100 Kilometer gilt es mit dem Mountainbike zu entdecken. Dies mit Dauerblick auf das Bergpanorama der Walliser und Berner Alpen. Die Aletsch Arena ist ein wahres Paradies für Mountainbike-Fans. Hier findest du die aktuell geöffneten Bikewege.

Und wer es sportlich mag, kann die Aletsch Enduro Welt entdecken. Aletsch Enduro steht für technische Trails am Grossen Aletschgletscher. Enge Kurven, Wurzelpassagen, ausgesetzte Stellen – die Trails fordern dich, ohne zu überfordern. Naturbelassen, technisch, mit Panorama on top.

Tipp: Am 12. Juli ist die Eröffnung des neuen Biketrails Blausee und der UCI Mountainbike Enduro Weltcup findet vom 17. bis 19. Juli statt.

5 Nachhaltig und bequem zum Gipfelglück

Das Abenteuer in der Aletsch Arena beginnt bereits bei der Anreise – ganz ohne Stress und Stau. Dank der direkten Anbindung an den öffentlichen Verkehr und den nachhaltig betriebenen Bergbahnen gelangst du ökologisch und komfortabel aus dem Tal direkt in die hochalpine Bergwelt. In kürzester Zeit schwebst du von den autofreien Plateau-Dörfern Riederalp, Bettmeralp und Fiescheralp hinauf zu den View Points. Mit dem Aletsch Entdeckerpass hast du freie Fahrt und erreichst mit den Bergbahnen bequem die schönsten Aussichtspunkte.

Aletsch Arena im Überblick

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6 Pioniere des Naturschutzes

Was sich ebenfalls lohnt, ist ein Besuch beim Pro Natura Zentrum Aletsch. Dort kannst du nach einer Wanderung im Aletschwald entspannen. Das Zentrum in der Villa Cassel auf der Riederfurka feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen und ist das erste Naturschutzzentrum der Schweiz.

Zu verdanken haben wir es einem adeligen Engländer. Sir Ernest Cassel hatte die Villa zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichten lassen und nutzte sie als Sommerresidenz. Nach seinem Tod diente das imposante Gebäude als Hotel. Auch heute noch können Gäste dort übernachten und erfahren Wissenswertes zum Schutz der vielfältigen Flora und Fauna der Aletsch Arena.