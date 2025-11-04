Zum sechsten Mal hat Blick zur grossen Wanderkampagne 26 Summits eingeladen – und damit eine Tradition fortgesetzt, die weiterhin bewegt. Die Teilnehmenden legten gemeinsam 112'302 Kilometer zurück, manche davon erklommen sogar alle 32 Gipfel.

Wandern begeistert hierzulande. Tatsächlich wandern in der Schweiz gemäss dem Verband Schweizer Wanderwege über 57 % der Bevölkerung ab 15 Jahren. Diese Begeisterung teilten über 9800 Teilnehmende bei 26 Summits, der Wanderkampagne von Blick. Seit Beginn der Ausgabe haben sich über 45'000 Personen bei der Wanderkampagne registriert.

Bereits zum sechsten Mal hat die Wanderkampagne entlang 26 Wanderungen und einer zusätzlichen Triathlon-Challenge den Wanderfans die Schweiz von ihrer schönsten Seite gezeigt. Über 84 Personen haben von Mai bis Oktober 2025 alle 26 Gipfel erklommen und 74 brachten sogar alle sechs zusätzlichen Routen der Triathlon-Challenge hinter sich – eine Leistung, die bewundernswert ist. Auch Neueinsteiger sind begeistert: «Ich habe das erste Mal mitgemacht und bin begeistert von der tollen Idee», schreibt eine Userin in der Facebook-Gruppe der Kampagne.

Wenn das Wandern nicht nur mit Ausblicken belohnt

Klar ist: Alle Teilnehmenden, von Neulingen bis zu langjährigen und passionierten Fans, haben eine bemerkenswerte sportliche Leistung erbracht. Insgesamt 112’302 Kilometer legten die Teilnehmenden zurück.

Damit die Gipfelerfolge nicht nur mit schönen Ausblicken belohnt werden, warten auf fleissige Wanderfans attraktive Sachpreise. Wer alle 26 Gipfel der regulären 26-Summits-Challenge oder die sechs zusätzlichen Triathlon-Routen absolviert, hat zudem die Chance auf den Hauptpreis – ein e-FRAMER All-Mountain Fully E-Mountainbike im Wert von 5290 Franken.

Punkten beim Wandern

26 Summits hat den Naturliebhabenden auch diese Wandersaison, mit einem spielerischen Twist, die Schweiz abseits von bekannten Pfaden gezeigt. Für jeden Gipfel sammeln die Teilnehmenden, je nach Schwierigkeitsgrad, Punkte und klettern die Rangliste hoch.

Ziel der Wanderkampagne ist es, die Vielfalt des Landes auf spielerische Weise erlebbar zu machen – am besten dort, wo die Schweiz sich am liebsten bewegt.