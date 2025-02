Paris trägt stolz den Titel «Stadt der Liebe». Foto: Getty Images

Wenn man von der Stadt der Liebe spricht, bezweifelt niemand, dass damit Paris gemeint ist.

Der heilige Valentin muss ein Romantiker gewesen sein, denn an seinem Todestag, dem 14. Februar, feiert die Welt das Fest der Verliebten. Der christliche Priester vermählte im 3. Jahrhundert zum Höhepunkt der Christenverfolgungen in Rom junge Paare und schenkte ihnen Blumen aus seinem Garten – und wurde dafür am 14. Februar 296 von der Obrigkeit hingerichtet. So wurde der Valentinstag geboren.

Doch so einfach ist die Sachlage nicht. Denn am 14. Februar feierte man im alten Rom auch das Fest der Göttin Juno, Beschützerin von Ehe und Familie. Das Geschenk an die Frauen damals: Blumen! Ein Umstand, der der Blumenindustrie noch heute massive Umsätze beschert.

Mittlerweile ist der Valentinstag ein weltweites Phänomen geworden. Rote Rosen, Schokolade, Liebesgedichte, Massenhochzeiten: Es haben sich die unterschiedlichsten Traditionen entwickelt. Doch der schönste Liebesbeweis ist eine gemeinsame Kurzreise, bei der man mal wieder so richtig schön Zeit füreinander hat – wie beispielsweise in der Stadt Verona.

Verona, wahre Hauptstadt der Liebe

Auch wenn Paris den Titel «Stadt der Liebe» eingeheimst hat, gebührt dieser Übername der norditalienischen Stadt Verona. Hier soll nämlich die schönste Liebesgeschichte der Milchstrasse stattgefunden haben: die Romanze von Romeo und Julia.

Allerdings ist auch in Verona nicht alles Gold, was glänzt. Der berühmte Balkon, unter welchem Romeo seine Julia anschmachtete, ist in Wirklichkeit ein alter römischer Sarkophag, in die Wand eingelassen für den Romeo-und-Julia-Tourismus.

Egal: Verona mit seinem schönen historischen Zentrum ist den noch die perfekte Stadt für eine kleine romantische Auszeit. Unter dem Motto «Verona in Love» wird hier die Liebe gefeiert. Man kann auf dem Balkon heiraten, seine Liebesschwüre erneuern, auf Julias Spuren wandern und Pizzen in Herzform essen. Unter dem Motto «Restaurants in Love» bieten Lokale während der Tage besondere Liebesmenüs an. Ausserdem ist die ganze Innenstadt getreu nach dem Motto der Liebe mit roten Herzen dekoriert.

Paris am Valentinstag erleben

Natürlich ist auch Paris am Valentinstag eine Reise wert. Zwischen Eiffelturm, der Liebesbrücke Pont Neuf (Liebesschlösseranbringen verboten!) und den verwinkelten Gassen von Montmartre sind romantische Turteleien schon fast garantiert.

Und viele Hotels und Restaurants locken mit Romantik-Specials. So auch das Cabaret Paradis Latin, das mit einer besonderen Valentinstags-Dinner-Show aufwartet. Das Theater wurde von Gustave Eiffel (Eiffelturm!) entworfen und ist ein wichtiges Zeugnis der Architekturgeschichte. Typisch für Pariser Cabaret wird nebst Gesang und Akrobatik viel Haut gezeigt – das heizt das Liebesleben an.

Stiff upper lip in London

Auf der anderen Seite des Ärmelkanals ist London zwar für seine Kultur, nicht aber für seinen Romantik-Faktor bekannt. Dabei steht auf der Säule am Piccadilly Circus doch der griechische Liebesgott Eros.

Wenn du einen ganz besonderen Moment kreieren möchtest, aber nicht viel Zeit für die Vorbereitung hast, miete einfach eine Amor-Kapsel – deine ganz persönliche London-Eye-Kapsel, begleitet von Champagner und Trüffeln. Die 30-minütige Fahrt im Riesen-Riesenrad hat zwar ihren Preis, wird aber bestimmt unvergesslich.

Als romantischstes Restaurant Londons gilt das Clos Maggiore im Covent Garden, wo man sich unter einem Dach aus weissen Blüten wie Dornröschen fühlt.

Kuschel-Marathon im Voralberg

Doch für ein paar romantische Stunden muss man gar nicht weit fahren. Das Kuschelhotel Gams in Bezau im österreichischen Vorarlberg hat sich ganz der Liebe und Erotik verschrieben. Die unterschiedlich langen Arrangements beinhalten Dinnermenüs, Wellnessbehandlungen und Champager auf den Zimmern. Diese sind mit offenem Feuer, Himmelbett und grosser Badewanne ganz auf Erotik ausgerichtet.

Oder warum auch nicht einfach eine Flasche Champagner in den Rucksack packen und mit der Herzdame oder dem «Mister Perfect» zu einer verschneiten Schweizer Bergbank wandern und das Glitzern der Sterne beobachten? Liebesflash!