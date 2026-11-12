Die Weihnachtsstimmung hält Einzug in der Limmatstadt, die sich für Weihnachten wieder mal ganz schön herausputzt. Hier gehts zu Zürichs schönsten Weihnachtsmärkten, zu singenden Weihnachtsbäumen, einem Weihnachtszirkus und dem Märlitram.

Darum gehts Die schönsten Weihnachtsmärkte in Zürich für die Adventszeit

Der Singing Christmas Tree bietet festliche Chorkonzerte in der City

Der Christkindlimarkt im Hauptbahnhof mit über 100 Markthäuschen

Christian Bauer Reise-Journalist

1. Christkindlimarkt im Hauptbahnhof

Schnell noch einen Glühwein auf dem Nachhauseweg oder ein Geschenk für die Liebsten: Der Polarzauber im Hauptbahnhof ist besonders bei Pendlern beliebt. Der Weihnachtsmarkt verzaubert jedes Jahr den Hauptbahnhof aufs Neue. Mit über 100 Markthäuschen ist er tatsächlich einer der grössten in Europa. Funkelnde Lichter und geschmückte Läden wecken die Vorfreude auf Weihnachten! Praktisch: Der Markt ist überdacht, somit bist du hier auch bei Huddelwettter warm und trocken aufgehoben.

Infos und Öffnungszeiten hier.

19. November bis 24. Dezember 2026

2 Weihnachtsmarkt Dörfli

Zürichs romantischster Weihnachtsmarkt ist zugleich der älteste: Die geschmückten Buden zwischen den historischen Gebäuden im Niederdorf vermitteln gemütliche Adventsstimmung. Zusätzlich verzaubert wird die weihnachtliche Atmosphäre durch ein Rahmenprogramm mit feurigen und herzerwärmenden Darbietungen. Besonders herzig ist der Bereich der Pink Noël im Rosenhof.

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19. November bis 23. Dezember 2026

3 Zürcher Wienachtsdorf am Bellevue

Premiere: Vor der Kulisse des Opernhauses lädt zum ersten mal der «Bellevue Noël» zum Weihnachtsbummel auf dem Sechseläutenplatz ein. Rund 100 Marktstände, ein grosses Fonduechalet und ein begehbarer Adventskranz und sorgen für festliche Stimmung. In rund fünf Metern Höhe können Besuchende das weihnachtliche Markttreiben bestaunen. Der Zugang zum Kranz ist kostenlos, aber ticketpflichtig; die Tickets sind vorab online oder vor Ort erhältlich.

Infos und Öffnungszeiten hier.

19. November bis 23. Dezember 2026

4 Weihnachtsallee beim Hauptbahnhof Zürich

Beim Flanieren durch die Weihnachtsallee an der Europaallee winken 80 wechselnde und sorgfältig ausgesuchte Food-Stände mit abwechslungsreichen kulinarischem Angebot. An den vielen Marktständen findet man Süsses, Schmuck oder Souvenirs, der Fokus wird hier auf (lokale) Design-Produkte und Handwerkskunst gelegt. Die weihnächtliche Beleuchtung und ein Fondue-Chalet runden das Erlebnis ab.

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19. November bis 23. Dezember 2026

Die schönsten Weihnachtsmärkte der Schweiz Der Advent ist die Zeit der Vorbereitung aufs Fest. Aber auch die Zeit der Christkindlimärkte. Umglänzt von feierlicher Beleuchtung, gibt es regionale Spezialitäten, Handwerkskunst – und würzigen Glühwein. Feiert mit! Das sind die beliebtesten Weihnachtsmärkte der Schweiz. RMS Der Advent ist die Zeit der Vorbereitung aufs Fest. Aber auch die Zeit der Christkindlimärkte. Umglänzt von feierlicher Beleuchtung, gibt es regionale Spezialitäten, Handwerkskunst – und würzigen Glühwein. Feiert mit! Zur Übersicht Mehr

5 The Singing Christmas Tree am Werdmühleplatz

Kurios geht es auf dem Wiehnachtsmärt am Werdmühleplatz zu: Kleine und grosse Kinder mit roten Zipfelmützen singen auf einem überdimensionalen Weihnachtsbaum weihnachtliche Lieder. Auch dieses Jahr geben über 40 lokale Chöre Weihnachtslieder zum Besten und verstrahlen eine gehörige Portion Weihnachtsstimmung in der City. Die Konzerte sind von Montag-Donnerstag um 17.30 und 18.30, freitags und an den Wochenenden finden zusätzliche Aufführungen statt. Jede Aufführung dauert 30 Minuten.

Infos und Konzertzeiten hier.

19. November bis 23. Dezember 2026

6 Heiliger Bimbam in Oerlikon

Keine Lust auf das immer gleiche Advents-Allerlei? Der Weihnachtsmarkt Heiliger Bimbam fokussiert mit 150 Ständen auf unabhängige Labels, Künstler, Nachwuchsdesigner und Concept Stores. Auch findest du Street Food, DJ-Sound und viel urbanes Ambiente.

10. November bis 13. November und 17. bis 20. Dezember 2026, NOE (ehemalige Halle 550D) an der Birchstrasse 150 in Oerlikon.

Mehr Infos und Öffnungszeiten findest du hier.

7 Illuminarium – Weihnachtsbeleuchtung Landesmuseum

Weihnachten ist das Fest des Lichts. Das hat sich auch die Zürcher Künstler-Gruppe Projektil gedacht und den Innenhof des Landesmuseums in eine magische Lichter-Zauber-Welt verwandelt. Bei der 3D-Show «Yukis arktische Weihnachten» entführen dich Fabelwesen auf eine wundersame Weihnachtsreise, die mit passender Musik rundum an die Fassaden des Landesmuseums projiziert wird. Im Innenhof ist festliche Weihnachtsstimmung, hier kannst du auch essen und trinken und die Zeit im Lichtermeer und an Feuerstellen verbringen.

Mehr Infos, Tickets und Öffnungszeiten hier.

5. November bis 30. Dezember 2026

8 Weihnachtszirkus Circus Conelli

Akrobaten, Zauberer und Clowns: Die Traumwelt eines Zirkus passt besonders gut zur Vorweihnachtszeit. Das beweist auch der Circus Conelli, denn seit über 35 Jahren ist der Schweizer Familienzirkus fester Bestandteil der Zürcher Weihnachten und ist vom Bauschänzli, der kleinen Insel auf dem Wasser, nahe dem Bellevue, nicht mehr wegzudenken.

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21. November bis 31. Dezember 2026

9 Winterzauber auf dem Uetliberg

Der wohl am längsten anhaltende Winterzauber findet auf dem Uetliberg statt, hier kannst du dich bis im Februar dem Kerzenziehen, Eisstockschiessen oder Glühwein-trinken hingeben. Dazu gibts feinsten Winter-Streetfood und eine schöne Aussicht auf die Stadt Zürich. Sehr herzig: An bestimmten Tagen findet der kleine, aber sehr feine Markt statt, an dem ausschliesslich Dinge verkauft werden dürfen, die rein hobbymässig kreiert wurden.

Mehr Infos hier.

Winterdorf: 6. November 2026 bis 31. Januar 2027

Kleiner Weihnachtsmarkt und Kerzenziehen: 15. November bis 20. Dezember 2026, immer Samstag und Sonntag

10 Glückliche Kinder im Märlitram

Für den Samichlaus, der das Oldtimer-Tram durch die Zürcher Innenstadt steuert, und die zwei Engel, die mit ihren Geschichten Kinderaugen zum Leuchten bringen, gehts dieses Jahr erneut auf die Schienen. Mitfahren dürfen jedoch nur Kinder zwischen vier und zehn Jahren. Tickets sind ausschliesslich online erhältlich. Der Vorverkauf startet jeweils 1 Woche im Voraus.

Infos und Tickets gibts hier.

Vom 20. November bis 23. Dezember 2026