In Mailand ist das ganze Jahr etwas los - aber die beste Zeit die trendigste Stadt Italiens zu entdecken, ist über Weihnachten. Wir nennen euch acht Gründe, wieso sich ein Besuch zur besinnlichen Jahreszeit in der Modestadt lohnt.

Jemeima Christen

1 Duomo di Milano

Der Dom ist Mailands ganzer Stolz – und umso schöner während der besinnlichen Weihnachtszeit. Von der Dom-Terasse aus gibt es eine fabelhafte Aussicht auf das weihnachtliche Mailand. Es besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit, an der Mitternachtsmesse im Dom teilzunehmen. Die Messe mit dem Erzbischof am 24. Dezember beginnt um 22.30 Uhr. Um einen Sitzplatz zu ergattern, empfiehlt es sich, mindestens zwei Stunden vorher dort zu sein.

2 Weihnachts-Chilbi «Villaggio delle Meraviglie»

Das «Villaggio delle Meraviglie» in Mailand ist eine besondere Veranstaltung. Die süss verzierte Weihnachts-Chilbi ist ein Highlight für Familien. Verkleidete Weihnachts-Elfen huschen durch das Dörfchen und treiben Schabernack, der Weihnachtsmann macht seine Runden und nimmt die Kinder auf den Schoss. Gross und Klein können sich auf Karussells und Achterbahnen im Weihnachtslook vergnügen. Die Weihnachtswunderwelt ist vom 15. November 2025 bis 6. Januar 2026 offen.

3 Weihnachtliches Panorama von der Highline Galleria

Habt ihr euch schon immer gewundert, wie es ist, über die Dächer einer Stadt zu spazieren? Mailand machts möglich! Von der Highline Galleria aus erstreckt sich ein einmaliges Panorama auf Mailand. (Via Silvio Pellico, 2, Mailand)

4 Schlittschuhfahren

Schlittschuhfahren gehört einfach zu Weihnachten dazu. Mailand hat ein vielfältiges Angebot an Eisbahnen. Auf der Eisbahn an Villaggio delle Meraviglie können Gross und Klein zwischen edlen Wolkenkratzern und künstlerischer Weihnachtsdeko Schlittschuh fahren.



5 Schlittschuhfahren Bagni Misteriosi

Im Sommer wird an den Bagni Misteriosi (Via Carlo Botta, 18) geplanscht, im Winter verwandelt sich der Pool zur Eisbahn. Kombiniert mit dem festlichen Ambiente vom naheliegenden Weihnachtsmarkt ist dies ein einmaliges Erlebnis.

Die Eisbahn ist ab 7. Dezember 2025 offen.

6 Shopping in Mailand

Weihnachtsmarkt am Piazza Duomo: Wenn man in Mailand ist, führt nichts an einem Besuch des Piazza Duomos vorbei. Über Weihnachten ziert ein 30 Meter hoher Weihnachtsbaum den Domplatz, rings herum stehen die Stände des Mercantino Natale, voll mit regionalen Spezialitäten und weihnachtlichen Souvenirs. Unter den Glaskuppeln der Galleria Vittorio Emanuele II, verleiht ein Weihnachtsbaum-Baum der edlen Einrichtung im Jugendstil einen magischen Touch. Vom 1. Dezember. 2025 bis 6. Januar 2026.

Mailand ist ein wahres Shoppingparadies: D ie entlang des Umkreises von Schloss Sforzesco (Castello Sforzesco) breitet seine Stände über Piazza Castello, über Gadio, und Piazza del Cannone. Das Quadrilatero della Moda ist praktisch ein Viereck, das durch die Strassen Via Montenapoleone, Via Manzoni, Via della Spiga und Corso Venezia begrenzt wird. Hier haben die Modedesigner wie Armani, Gucci, Dolce & Gabbana, Prada, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo, Versace u.a. ihre Showrooms. Am Domplatz beginnt die Galleria Vittorio Emanuele II, die die überdachte Verbindung zur Piazza della Scala ist. Hier findenden sich neben Restaurants und Bars einige tolle Modeboutiquen.





Hier gibt es typische weihnachtliche Winter Delikatessen, Süssigkeiten, Handwerksstände mit Weihnachtsdekorationen, Souvenirs, Antiquitäten, Spielzeug und viele andere schöne Dinge. (Von 5. bis 8. Dezember 2025, Piazza Castello - Via Gadio - Piazza del Cannone. )

7 Essen und Trinken

Gaumenkitzel im Seta: Italienische Küche mit einem besonderen Dreh – das Trendrestaurant mit zwei Michelin-Sternen verführt auch über Weihnachten Gäste mit den besten Zutaten.

Mehr Info hier.





Mehr Info hier.

Unkompliziert in der Osteria Brunello: Die Osteria Brunello steht für klassisch milanesiche Küche mit trendigem Flair. Die Einrichtung ist modisch, die Atmosphäre ist locker und belebt.

Mehr Info hier.





Mehr Info hier.

Chinesische Köstlichkeiten: Über Weihnachten werden die Mehrheit der Restaurants und Geschäfte geschlossen sein. Falls einem das Glück nicht hold war, muss man trotzdem nicht an Weihnachten auf Fastfood ausweichen: Die Via Paolo Sarpi ist gespickt mit authentischen und erschwinglichen chinesischen Lokalen, welche an Heiligabend und an Weihnachten normal offen sind. Zum Beispiel bietet Jin Yong an der Via Paolo Sarpi eine exzellente, chinesische Küche zu einem günstigen Preis an.

Die beste Panettone in Mailand: Die Herkunft des Panettone, eines traditionellen italienischen Weihnachtsgebäcks, ist nicht ganz klar, und es gibt verschiedene Legenden und Geschichten darüber. Eine gängige Legende besagt, dass der Panettone im 15. Jahrhundert in Mailand erfunden wurde. Trotz der Unsicherheiten in Bezug auf die genaue Herkunft des Panettone kann man heute in Mailand den Weihnachtskuchen bei jedem Bäcker geniessen.

8 Museen und Sehenswürdigkeiten