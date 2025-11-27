Der Dom ist Mailands ganzer Stolz – und umso schöner während der besinnlichen Weihnachtszeit. Von der Dom-Terasse aus gibt es eine fabelhafte Aussicht auf das weihnachtliche Mailand. Es besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit, an der Mitternachtsmesse im Dom teilzunehmen. Die Messe mit dem Erzbischof am 24. Dezember beginnt um 22.30 Uhr. Um einen Sitzplatz zu ergattern, empfiehlt es sich, mindestens zwei Stunden vorher dort zu sein.
Das «Villaggio delle Meraviglie» in Mailand ist eine besondere Veranstaltung. Die süss verzierte Weihnachts-Chilbi ist ein Highlight für Familien. Verkleidete Weihnachts-Elfen huschen durch das Dörfchen und treiben Schabernack, der Weihnachtsmann macht seine Runden und nimmt die Kinder auf den Schoss. Gross und Klein können sich auf Karussells und Achterbahnen im Weihnachtslook vergnügen. Die Weihnachtswunderwelt ist vom 15. November 2025 bis 6. Januar 2026 offen.
Habt ihr euch schon immer gewundert, wie es ist, über die Dächer einer Stadt zu spazieren? Mailand machts möglich! Von der Highline Galleria aus erstreckt sich ein einmaliges Panorama auf Mailand. (Via Silvio Pellico, 2, Mailand)
Schlittschuhfahren gehört einfach zu Weihnachten dazu. Mailand hat ein vielfältiges Angebot an Eisbahnen. Auf der Eisbahn an Villaggio delle Meraviglie können Gross und Klein zwischen edlen Wolkenkratzern und künstlerischer Weihnachtsdeko Schlittschuh fahren.
Im Sommer wird an den Bagni Misteriosi (Via Carlo Botta, 18) geplanscht, im Winter verwandelt sich der Pool zur Eisbahn. Kombiniert mit dem festlichen Ambiente vom naheliegenden Weihnachtsmarkt ist dies ein einmaliges Erlebnis.
Die Eisbahn ist ab 7. Dezember 2025 offen.
- Weihnachtsmarkt am Piazza Duomo: Wenn man in Mailand ist, führt nichts an einem Besuch des Piazza Duomos vorbei. Über Weihnachten ziert ein 30 Meter hoher Weihnachtsbaum den Domplatz, rings herum stehen die Stände des Mercantino Natale, voll mit regionalen Spezialitäten und weihnachtlichen Souvenirs. Unter den Glaskuppeln der Galleria Vittorio Emanuele II, verleiht ein Weihnachtsbaum-Baum der edlen Einrichtung im Jugendstil einen magischen Touch. Vom 1. Dezember. 2025 bis 6. Januar 2026.
- Mailand ist ein wahres Shoppingparadies: Die entlang des Umkreises von Schloss Sforzesco (Castello Sforzesco) breitet seine Stände über Piazza Castello, über Gadio, und Piazza del Cannone. Das Quadrilatero della Moda ist praktisch ein Viereck, das durch die Strassen Via Montenapoleone, Via Manzoni, Via della Spiga und Corso Venezia begrenzt wird. Hier haben die Modedesigner wie Armani, Gucci, Dolce & Gabbana, Prada, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo, Versace u.a. ihre Showrooms. Am Domplatz beginnt die Galleria Vittorio Emanuele II, die die überdachte Verbindung zur Piazza della Scala ist. Hier findenden sich neben Restaurants und Bars einige tolle Modeboutiquen.
- Weihnachtsmarkt «Oh Bej! Oh Bej!»: Ab 5. Dezember feiert Mailand seinen Schutzpatron in der St. Ambrose mit einem kleinen Weihnachtsmarkt «Oh Bej! Oh Bej!» (übersetzt so schön! So schön!), auch bekannt als Fiera di Sant'Ambrogio. Es ist eine der am meisten erwarteten Veranstaltungen für Einheimische und eine echte Entdeckung für Touristen.
Hier gibt es typische weihnachtliche Winter Delikatessen, Süssigkeiten, Handwerksstände mit Weihnachtsdekorationen, Souvenirs, Antiquitäten, Spielzeug und viele andere schöne Dinge. (Von 5. bis 8. Dezember 2025, Piazza Castello - Via Gadio - Piazza del Cannone. )
- Gaumenkitzel im Seta: Italienische Küche mit einem besonderen Dreh – das Trendrestaurant mit zwei Michelin-Sternen verführt auch über Weihnachten Gäste mit den besten Zutaten.
Mehr Info hier.
- Edelweihnachten im Terrazza Gallia: Das Terrazza Gallia verwöhnt Gäste mit einem besinnlichen Ambiente und überrascht mit einer fantastischen Aussicht.
Mehr Info hier.
- Unkompliziert in der Osteria Brunello: Die Osteria Brunello steht für klassisch milanesiche Küche mit trendigem Flair. Die Einrichtung ist modisch, die Atmosphäre ist locker und belebt.
Mehr Info hier.
- L’Osteria Grand Hotel: Wer klassische, unkomplizierte, aber hochwertige Küche schätzt, ist an bei der L’Osteria Grand Hotel an der richtigen Adresse.
Mehr Info hier.
- Chinesische Köstlichkeiten: Über Weihnachten werden die Mehrheit der Restaurants und Geschäfte geschlossen sein. Falls einem das Glück nicht hold war, muss man trotzdem nicht an Weihnachten auf Fastfood ausweichen: Die Via Paolo Sarpi ist gespickt mit authentischen und erschwinglichen chinesischen Lokalen, welche an Heiligabend und an Weihnachten normal offen sind. Zum Beispiel bietet Jin Yong an der Via Paolo Sarpi eine exzellente, chinesische Küche zu einem günstigen Preis an.
- Die beste Panettone in Mailand: Die Herkunft des Panettone, eines traditionellen italienischen Weihnachtsgebäcks, ist nicht ganz klar, und es gibt verschiedene Legenden und Geschichten darüber. Eine gängige Legende besagt, dass der Panettone im 15. Jahrhundert in Mailand erfunden wurde. Trotz der Unsicherheiten in Bezug auf die genaue Herkunft des Panettone kann man heute in Mailand den Weihnachtskuchen bei jedem Bäcker geniessen.
- Leonardo Da Vincis Letztes Abendmahl: Das Fresco des italienschen Malers wurde im Auftrag des Mailänder Herzogs Ludovico Sforza zwischen 1494-1498 geschaffen und gilt als das Highlight seines künstlerischen Schaffens. Das Letzte Abendmahl wurde in der delikaten Stuccotechnik erschaffen. Um es vor Umwelteinflüssen zu schützen, dürfen täglich nur eine begrenzte Anzahl Personen das Werk bewundern. Das Letzte Abendmahl befindet sich im Museum Cenacolo Vinciano. Tickets müssen im Voraus bestellt werden.
- Museo del Novecento: Das Museum für neuzeitliche Kunst zeigt die Vielfalt an Stilen und Künstlerbewegungen in Italien im Dialog mit anderen europäischen Künstlern des 21. Jahrhunderts. Früher war das Gebäude als Palazzo dell’Arengario bekannt und der faschistischen Kunst gewidmet. Heute setzt sich das Museum kritisch mit der Rolle der Kunst im faschistischen Italien auseinander und beleuchtet den Widerstand von anderen, insbesonderen sozialistischen, Kunstströmungen. Höhepunkt der Ausstellung sind die Avantgarde-Werke von Lucio Fontana, der mit seinen Schnittbildern für Furore gesorgt hat.
- Castello Sforzesco: Im Jahr 1450 beauftragte Francesco Sforza I. die besten Architekten Italiens, darunter Da Vinci, den Bau eines Kastells über die Ruinen der alten Burg der Familie Visconti. Seither ist das Schloss eines der Wahrzeichen Mailands. Im sorgfältig restaurierten Schloss mit Turm befindet sich auch ein Museum. Nebst Gemälden aus dem 15. bis 18. Jahrhundert, gibt es eine Spezialsammlung von Kunsthandwerken und Musikinstrumenten.
- La Triennale di Milano: Das Design- und Kunstmuseum im Parco Sempione reflektiert die architektonische Identität Mailands im Zyklus von Zerstörung und Wiederaufbau und befasst sich mit der Bedeutung von Kunst im Alltag.
- Palazzo di Brera: Das beeindruckende Barockschloss gilt als wichtiges Zentrum für Geschichte, Wissenschaft, Kunst und Kultur. Nebst der üppigen und prächtigen Architektur findet man in der Pinacoteca di Brera einer der wichtigsten Renaissance-Sammlungen in Italien.
- Palazzo Reale: Der königliche Palast fasziniert mit seiner Geschichte: Einst regierten von hier aus die Habsburger. Der Palazzo ist nur einen Sprung vom Dom und dem Museo del Novecento entfernt. Nebst der klassizistischen, von Kaiserin Maria Theresia beauftragten, Innenarchitektur wird moderne und zeitgenössische Kunst gezeigt.
- Teatro alla Scala: Als Geburtsort der Oper hat Italien eine unfassbare Anziehungskraft auf Musiker und Musikbegeisterte weltweit. Mailands Opernhaus im klassizistischen Stil, wie es die Kaiserin Maria Theresia bevorzugt hatte, ist eines der bekanntesten Opernhäuser der Welt. Um diese einmalige Gelegenheit nicht zu verpassen, muss man früh im Voraus buchen.
- Nachtbesuch in der Gruft der Chiesa San Sepolcro: Unter der Chiesa San Sepolcro liegt die älteste unterirdische Kirche Mailands. Die Gruft wurde von Leonardo da Vinci als das ursprüngliche Zentrum der Stadt bezeichnet. Nach einer langen Pause von 50 Jahren ist die Cripta San Sapolcro wieder öffentlich – und ist die einzige Sehenswürdigkeit von Mailand, die nur nachts offen ist. Neben der mittelalterlichen Architektur aus dem Jahr 1030 werden zeitgenössische Künstler ausgestellt.