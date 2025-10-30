Die malerischen und lebhaften Städte Polens sind einige der unterschätzten und zugleich bezauberndsten Ziele in Europa. Diese sieben Citys sind perfekt für eine Herbstreise.

Breslaus wichtigste Sehenswürdigkeit ist der Marktplatz mit den Häusern der ehemaligen Händler.

Christian Bauer Reise-Journalist

1 Stettin

Der Bade- und Erholungsort Stettin (Sczezin) liegt am Lauf der Oder und unweit der Ostseeküste. Die Hafenstadt bietet eine vielseitige Mischung von Architekturstilen. Hier findet man alte Jugendstilvillen und Renaissancebauten neben modern verglasten Einkaufszentren. Stettin wurde im Krieg stark zerstört, die historische Bausubstanz allerdings wieder aufgebaut, so dass man gemütlich durch die Altstadt schlendern kann. Ein Highlight ist die Hakenstrasse, ein Prachtboulevard vom Anfang des 19. Jahrhunderts. Wer hier eintauchen möchte, findet immer ein malerisches Plätzchen direkt am Wasser.

Museums-Tipp: Stettin war das Ferienziel der Pommerschen Herzöge und ihrer Familien. Noch heute kann man ihre Spuren am Stettiner Schloss verfolgen.

2 Warschau

Auch die Hauptstadt Polens verfügt über eine einzigartige Mischung aus Baustilen, gotischen Kirchen, fantastischen Museen und modernen Gebäuden. Warschau hat einige schöne Parks und sehenswerte Stadtviertel. Zum Beispiel die Altstadt, die im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört und danach sorgfältig restauriert wurde. Die polnische Hauptstadt ist ein unterhaltsames und interessantes Ferienziel mit vielen guten, günstigen Restaurants, Bars und Clubs.

Tipp: Der Königsweg in Warschau ist eine Prachtstrasse südlich der Altstadt, die mit ihren Schlössern, Palästen und Kirchen beeindruckt. Einen grossartigen Blick auf Warschau hat man vom Palast der Kultur und Wissenschaft, der die winzigen Gebäude der Stadt überragt.

3 Krakau

Eine der lebenswertesten Städte Polens ist Krakau, auch das polnische Florenz genannt. Die eleganten Bauwerke bezeugen, dass die Stadt vor allem im Mittelalter Zentrum des politischen Geschehens im Land war. Sie gilt als die schönste Stadt Polens und deren «heimliches» Zentrum. Das Herz des öffentlichen Lebens ist der Hauptmarkt von Krakau mit seinen Bars und Cafés. Von hier aus kann man durch die umliegenden Gassen der Altstadt streunen. Wer noch nicht genug gesehen hat, kann sich im Künstlerbezirk Kazimierz am Ufer der Weichsel inspirieren lassen.

Geschichts-Tipp: Etwa 50 Kilometer westlich von Krakau befindet sich eine der zugleich bedeutungsvollsten und grauenhaftesten Gedenkstätten der Welt. Ein Mahnmal des Holocaust und ehemaliges Vernichtungslager der Nazis, das Staatliche Museum Auschwitz-Birkenau. Hier wurde im Verlauf der grössten Verbrechen des 20. Jahrhunderts ein Grossteil der ehemals grossen jüdisch-polnischen Bevölkerung hingerichtet.

4 Zakopane

Am Fuss des malerischen Tatra-Gebirges liegt die Stadt Zakopane, Polens berühmtes Bergresort und Ziel für Naturliebhaber. Weil man hier fantastisch Wandern und Skifahren kann, wird es in der sommerlichen und winterlichen Hochsaison normalerweise voll. Dieses Jahr sieht das zum Glück anders aus. In der gesamten Stadt finden sich schöne Holzvillen für die Ferien, die mitsamt der malerischen Umgebung zum Charme von Zakopane beitragen. Die landschaftliche Schönheit der Tatra zieht unter anderem Künstler, Schriftsteller und Maler an, die sich inspirieren lassen.

Gourmet-Tipp: Die Küche von Zakopane wartet mit vielen Leckereien auf. Bei einem Besuch sollte man an einem der Strassenstände den geräucherten Käse Oscypek probieren.

5 Danzig

Die Stadt Danzig (Gdansk) ist eine der polnischen Ostseeschönheiten. Ihre turbulente Geschichte hat für eine einzigartigen Identität und ein besonderes Aussehen gesorgt. Wohlhabende Kaufleute, die zum Handeln in den grossen Hafen kamen, haben ihre Spuren hinterlassen. Die strategische Lage sorgte dafür, dass sie Stadt in ihrer Geschichte von Deutschen und Polen immer wieder umkämpft war und beide Kulturen widerspiegelt. Die historischen Pflasterstrassen sind gesäumt von reizvollen alten Kirchen und eleganten Gebäuden wie Museen, Restaurants und Cafés.

Tipp: Der beliebteste Platz in Danzig ist der Lange Markt. Umgeben von eleganten Gebäuden kann man hier die authentische Atmosphäre geniessen.

6 Breslau

Da Österreich, Böhmen und Preussen Einfluss auf die Entwicklung der Stadt hatten, spiegeln Orte wie der spektakuläre Rynek-Marktplatz die Vergangenheit von Breslau (Wroclaw) wider. Die Stadt an der Oder verfügt über eine Vielzahl von Brücken und schönen Parks an ihren Ufern, die ideal zum Entspannen sind. Hier finden auch viele Veranstaltungen der lebendigen Kunst- und Kulturszene statt. Zugleich ist Breslau eine Studentenstadt mit pulsierenden Nachtleben und bietet damit alles, was man sich von einem Citytrip wünschen kann.

Tipp: Ein Muss in Breslau ist die Dominsel mit der Kathedrale aus dem Zeitalter der Gotik – einer der eindrücklichsten Kirchenbauten Polens.

7 Bromberg

Das auch unter seinem deutschen Namen noch wenig bekannte Bromberg (Bydgoszcz) ist eine idyllische Stadt mit etwa 350'000 Einwohnern, deren Charme an Venedig oder Amsterdam erinnert. Die Stadt wird vom Fluss Brda in zwei Seiten jenseits des Kanals geteilt. Vor allem die Altstadt verzaubert mit ihren schönen Brücken und historischen Speicherhäusern. Auch der Marktplatz mit seinen farbenfrohen Häusern bietet eine tolle Fotokulisse. Wer genug geknipst hat, kann die Sankt-Vinzent-Basilika oder das Opernhaus besichtigen. Besonders schön ist das Viertel «Bromberger Venedig.»

Kleiner Geheimtipp für Romantiker: Auf dem historischen Wasserturm, der Teil eines spannenden Wasser-Pfades ist, hat man besonders in der Stunde vor Sonnenuntergang einen wunderbaren Blick über die Stadt und den Fluss.