Mit Tausenden bemalten Fliesen verzierte Fassaden, buttrig-süsse Pastéis de Nata und malerische Viertel am Douro: Porto ist eine Stadt für alle Sinne – und ist wie gemacht für einen Weekend-Getaway.

Christian Bauer Reise-Journalist

Freitagnachmittag

Ankommen zwischen 20 000 Azulejos

Die beste Art, nach Porto zu reisen, ist der Zug – auch wenn die Anreise über Paris, Barcelona und Madrid fast 24 Stunden dauern würde. Denn Porto empfängt Bahnreisende mit einem der schönsten Bahnhöfe der Welt: dem historischen Bahnhof São Bento.

Schon die Eingangshalle von São Bento raubt einem den Atem. Rund 20 000 blau-weisse Azulejos, jene portugiesischen Kacheln, die den Städten ihre Farbe verleihen, zeigen Schlachten, königliche Hochzeiten und Szenen aus dem portugiesischen Alltag. Ein schönerer Auftakt für ein Wochenende in Porto lässt sich kaum erfinden.

Den Kopf voller Farben und Eindrücke ziehen wir los zu einem ersten Bummel durch die Stadt am Douro. Erster Stopp ist der Platz vor Portos Kathedrale, der Sé do Porto. Von hier schweift der Blick über die Stadt, die sich an die steilen Hänge am Fluss Douro schmiegt – mancher behauptet gar, es handle sich um sieben Hügel wie in Rom. Daran kann man zweifeln. Eines ist dennoch klar: Wer durch Porto flaniert, braucht Kondition.

Über den Douro spazieren

Nach einem Blick in die Kathedrale – Teil des Unesco-Welterbes im historischen Zentrum Portos und geprägt von Romanik und Gotik – schlendern wir zu Portos Wahrzeichen: der Ponte Luís I. Ihr gewaltiger Eisenbogen erinnert ein wenig an einen horizontal gelegten Eiffelturm. Kein Wunder: Entworfen wurde sie von Théophile Seyrig, einem früheren Geschäftspartner Gustave Eiffels.

Wir nehmen die obere Ebene, rund 45 Meter über dem Douro – nichts für schwache Nerven. Links kleben die bunten Häuser des verwinkelten Viertels Ribeira am Hang, rechts erstreckt sich Vila Nova de Gaia mit den grossen Portweinkellereien.

Auf der anderen Seite angekommen, lohnt sich der kurze Aufstieg zum Jardim do Morro, einem der schönsten Orte für den Sonnenuntergang. Wenn die Sonne sinkt, legt sie Gold über den Douro, die Brücke und das Dächermeer Portos.

Freitagabend

Ein Glas Geschichte in Gaia

Portugals berühmtester Kulinarikexport ist der Portwein. Er wird aus Trauben der Douro-Region hergestellt, die Weine reifen traditionell in den Kellern von Vila Nova de Gaia. Viele der grossen Häuser wie Sandeman bieten Führungen mit Degustationen an. Wir lernen, dass nur bestimmte Traubensorten für die Herstellung erlaubt sind, dass die Gärung durch die Zugabe von Weindestillat gestoppt wird, und versuchen bei der Probe, die Unterschiede zwischen Ruby, Tawny und Vintage kennenzulernen.

Leicht erheitert schlendern wir über die untere Ebene der Luís-I-Brücke zurück zur Ribeira. Fürs Znacht suchen wir uns eine kleine Tasca, ein typisches, urchiges Restaurant. Direkt hinter der touristischen Ufermeile der Ribeira versteckt sich das Escondidinho do Barredo, das völlig schmucklos daherkommt, aber leckeres, authentisches Essen auftischt. Unbedingt die Iscas de Bacalhau probieren.

Samstagmorgen

Zmörgele auf dem Mercado do Bolhão

Das Hotelfrühstück lassen wir links liegen und gehen stattdessen zum Mercado do Bolhão, Portos traditionellem Lebensmittelmarkt. Mehr als 70 Händler verkaufen Fisch, Fleisch, Gemüse, Käse, Gebäck und andere portugiesische Glücklichmacher. Der Markt wurde in den vergangenen Jahren modernisiert und hat dadurch etwas von seinem lebendigen Durcheinander eingebüsst – eine sinnliche Reise durch Portugals Leckereien ist der Besuch allemal.

Und unser Zmorge ist typisch portugiesisch: ein Espresso, etwas Gebäck und bereits ein Pastel de Nata, eines jener berühmten portugiesischen Puddingküchlein, von denen man nicht genug bekommen kann.

Danach bummeln wir durch die Einkaufs- und Flaniermeile Rua de Santa Catarina. Unbedingt bei der Capela das Almas, der Kapelle der Seelen, stehen bleiben: Ihre Fassade ist vollständig mit blau-weissen Azulejos überzogen. Und wer noch einen Koffeinschub braucht, kann im schönen Jugendstilcafé Café Majestic vorbeischauen.

Die berühmteste Buchhandlung der Stadt

Weiter geht es zur Livraria Lello. Ein Geheimtipp ist die Buchhandlung nun wirklich nicht – mittlerweile braucht man eine termingebundene Eintrittskarte. Ein Besuch lohnt sich trotz des Hypes: Mit ihrer geschwungenen zentralen Treppe, den Buntglasfenstern und den Jugendstilelementen ist die Livraria Lello zweifelsohne eine der schönsten Buchhandlungen der Welt. Die Eintrittskarte ist gleichzeitig ein Gutschein, der auf einen Einkauf angerechnet werden kann.

Das Ersatzteillager Portos

Nur wenige Gehminuten entfernt wartet eine Kuriosität: der Banco de Materiais, die «Materialienbank», eine Mischung aus Museum und Baustofflager.

Die Stadt sammelt hier historische Azulejos, Gipsornamente, Eisenteile und andere Bauelemente aus Häusern, die renoviert oder abgerissen werden. Die Teile können später wieder für die Restaurierung historischer Fassaden eingesetzt werden. In der kleinen Ausstellung erfährt man viel über die Designelemente, die Porto sein unverwechselbares Aussehen verleihen.

Samstagmittag

Hotdog auf Portugiesisch

Mittlerweile meldet sich der Magen. Da wir uns die Kalorienbombe für den Abend aufheben, gibt es zum Zmittag etwas Schnelles: einen Cachorrinho, Portos eigene Variante des Hotdogs. Erfunden wurde die Variante mit knusprigem Brot, Würstchen und geschmolzenem Käse 1962 in der Cervejaria Gazela. Dazu ein kleines Bier – fertig ist das perfekte schnelle Zmittag.

Samstagnachmittag

Wo Porto seinen Reichtum zeigt

Nach so viel Bodenständigkeit vertragen wir wieder etwas Prunk. Genau genommen: überbordenden Pomp. Der Palácio da Bolsa, der ehemalige Börsenpalast, wurde im 19. Jahrhundert im neoklassizistischen Stil erbaut. Bis 1999 befand sich hier die Börse Portos. Höhepunkt ist der üppig dekorierte, goldene Arabische Saal, der von der maurischen Alhambra inspiriert wurde.

Wie reich Porto einst war, sieht man auch nebenan in der Igreja de São Francisco. Das Innere wurde im 17. und 18. Jahrhundert mit vergoldeten Holzschnitzereien überzogen. Altäre, Säulen, Engel und Pflanzenranken verschwimmen zu einem goldenen Gesamtkunstwerk. Das ist so viel, dass uns fast schwindlig wird.

Portos kreative Ader

Nach so viel Gold, Barock und Kaufmannspracht schauen wir beim kreativen Porto von heute vorbei: Die Rua de Miguel Bombarda und ihre Seitengassen haben sich in den vergangenen Jahren zu einem kleinen Kunstviertel gemausert. Auf gerade einmal 650 Metern reihen sich Galerien, Designläden, Buchhandlungen und kleine Shops aneinander, dazwischen Cafés und Restaurants.

Mittlerweile ist die Strasse eine der wichtigsten Adressen für zeitgenössische Kunst in Porto. Wenn Galerien ihre neuen Ausstellungen eröffnen, gibt es schon mal ein kleines Strassenfest. Ein Highlight ist das alternative Einkaufszentrum CC Bombarda. Dort befindet sich unter anderem die Cava Bombarda, die sich auf natürliche Weine aus Portugal spezialisiert hat. Vielleicht ein Mitbringsel?

Samstagabend

Das vielleicht mächtigste Sandwich Europas

In Porto wurde so manche Leckerei erfunden – und viele davon sind Kalorienbomben. So auch die Francesinha: Zwischen zwei Scheiben Toast stapeln sich je nach Variante Steak, Wurst und Ei. Das Ganze wird mit Käse überbacken und schwimmt in einer kräftigen dunklen Sosse. Und Pommes gibt es noch dazu. Diätküche sieht anders aus. Dazu bestellt man ein «Fino», wie ein kleines gezapftes Bier in Porto heisst.

Tipp: Eine gute Adresse ist das Café Santiago, das sich auf die monströsen Sandwiches spezialisiert hat.

Wein trinken in einer ehemaligen Kapelle

Für den Absacker geht es in die Capela Incomum – eine kleine Weinbar in einer ehemaligen Kapelle aus dem 19. Jahrhundert, inklusive kleinem Altar. Im Glas landen vor allem portugiesische Weine, dazu gibt es Petiscos, portugiesische Tapas zum Teilen. An manchen Abenden wird sogar Fado gespielt, der melancholische Gesang Portugals.

Sonntagvormittag

Mit der Tram ans Meer

Vom Stadtzentrum Portos bis ans Meer sind es gerade einmal wenige Kilometer. Nach all dem Trubel verspüren wir Lust auf salzigen Wind und Meeresrauschen. Also steigen wir in einen der historischen Tramwagen und fahren hinaus in Richtung Foz do Douro am Atlantik.

Wenn es warm genug ist, kann man an mehreren Stränden in die Fluten springen oder an der Promenade entlangspazieren, während die Wellen gegen die Felsen schlagen. Ein mögliches Ziel ist der kleine Leuchtturm Farolim de Felgueiras am Ende der Mole, wo man die Weite des Atlantiks in sich aufsaugen kann.

Zum Abschluss suchen wir uns ein Café mit Blick aufs Wasser, bestellen Kaffee und ein letztes Pastel de Nata, von denen wir längst nicht genug genossen haben – ein Grund, bald wieder vorbeizukommen.