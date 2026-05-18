Nach Schnee bis auf 600 Meter wird diese Woche endlich sommerlich. Ab Donnerstag klettert das Thermometer auf bis zu 27 Grad – pünktlich zu Pfingsten sogar auf bis zu 30 Grad!

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nach Kälte und Schnee bis 600 m folgt nun milderes Wetter

Ab Donnerstag Temperaturen bis 26 Grad, im Süden lokal 27 Grad

Pfingstwochenende: Sonne und Temperaturen nahe 30 Grad erwartet

Gina Grace Zurbrügg Redaktorin News

Nach den Eisheiligen, die der Schweiz in den vergangenen Wochen lokal sogar winterliche Bedingungen bescherten mit Schnee bis auf 600 Meter, schaltet das Wetter jetzt endlich auf Sommerkurs.

Die kommenden Tage werden spürbar milder und freundlicher. Zwar fällt der Wochenstart vielerorts zunächst noch wechselhaft aus. Das Pfingstwochenende verspricht mit Spitzenwerten bis zu 30 Grad schon Hochsommer.

Regnerischer Montag zum Wochenstart

Der Himmel am Montag ist in weiten Teilen der Schweiz wolkenverhangen. Besonders im Westen und später auch in der Deutschschweiz ziehen von Westen her immer wieder Regengüsse auf, lokal sind kurze Gewitter möglich. Im Osten breiten sie sich später ebenfalls aus.

Vor allem in Bern muss mit einem eher grauen und regnerischen Tag gerechnet werden, wie das aktuelle Regenradar von Meteo News zeigt. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 17 Grad, oft ist es windig.

Zur Wochenmitte deutlich wärmer

Bereits am Dienstag feiert die Sonne dann ihr Comeback. Nach einem freundlichen Vormittag ziehen von Westen her zwar dichtere Wolken auf. Die Temperaturen steigen im Norden auf 16 bis 18 Grad. Im Süden bleibt es erneut freundlicher mit viel Sonne und angenehmen 20 bis 21 Grad.

Am Mittwoch halten sich besonders Richtung Osten zunächst noch einige Wolkenfelder und die Temperaturen erreichen etwa 20 Grad, vereinzelt fällt dort auch etwas Regen.

Sonniges Wetter bis Pfingsten

Ab Donnerstag schaltet das Wetter schweizweit auf Sommer-Modus. Während am Donnerstag bereits 23 Grad drin sind, wird es bis Samstag um die 26 Grad – im Süden klettert das Thermometer zur Wochenmitte sogar schon auf hochsommerliche 27 Grad. Das Pfingstwochenende liefert Sonne und treibt die Werte ab Sonntag verbreitet auf bis zu 30 Grad.