Ein rund 70-jähriger Mann ist am Freitagabend im Rhein bei Stein am Rhein ertrunken. Seine Identität konnte noch nicht geklärt werden.

Angela Rosser Journalistin News

Die Schaffhauser Polizei schreibt in einer Mitteilung, dass es am Freitag im Rhein zu einem Todesfall gekommen ist. Ein rund 70-jähriger Mann ertrank am Abend des 14. August bei Stein am Rhein im Fluss. Seine Identität ist noch ungeklärt.

Die Schaffhauser Polizei sucht dringend nach Hinweisen. Gegen 17.40 Uhr bemerkte eine Schwimmerin etwa 200 Meter unterhalb der Schifflände einen Mann im Wasser. Zuerst schwamm er noch. Kurz darauf trieb er regungslos im Wasser Helfer zogen ihn in ein Boot und brachten ihn an Land, wie die Polizei schreibt.

Trotz sofortiger Reanimation verstarb er wenig später. Der Mann ist ungefähr 170 cm gross, von normaler Statur und hat braun-rötliche, teils grau melierte Haare. Auffällig sind Operationsnarben an der linken Hüfte, beiden Schultern und dem rechten Knie. Er trug eine blaue Badehose, grün-gelbe Badeschuhe und eine goldene Halskette ohne Anhänger. Bei sich hatte er einen roten Drybag und einen Wasserball in Rot, Weiss, Gelb und Blau. Hinweise bitte an die Schaffhauser Polizei: +41 52 624 24 24.