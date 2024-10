Kurz zusammengefasst Junger Mann (24) mit grosser Menge Kokain an Grenze gestoppt

Verhaftung dank Drogenspürhund

Der Mann wurde verhaftet. (Symbolbild) Foto: Kantonspolizei Graubünden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die italienische Polizei hat am Dienstag einen Mann verhaftet, der mit über einem halben Kilogramm Kokain die Grenze in Richtung Schweiz überqueren wollte. Der Mann ist laut einem Bericht der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos mehrfach vorbestraft.

Die 548,75 Gramm Kokain und 350 Euro in bar habe der Mann unter dem Fahrersitz versteckt, schreibt Adnkronos. Dank eines Drogenspürhundes sei das Kokain sichergestellt worden. Eine weitere Verpackung mit einer geringen Menge Kokain sei in der Wohnung des 24-Jährigen gefunden worden.

Drogenschmuggler war mit Luxusautos unterwegs

Die Verhaftung möglich gemacht habe die Observation des Mannes, heisst es in der Meldung weiter. Demnach verliess der Mann am Dienstag sein Haus in Lipomo in der Region Como in einem grossen Geländewagen mit Tessiner Kennzeichen, welcher auf eine Autovermietung in Balerna TI zugelassen war. Kurz vor dem unbewachten Grenzübergang Drezzo konnte der Mann gestoppt werden.

Die italienische Polizei war dem mehrfach wegen Drogenhandels, Eigentumsdelikten und Waffenbesitzes vorbestraften Mann schon seit einiger Zeit auf den Fersen, da dieser trotz seines geringen Einkommens regelmässig mit neuen Luxusautos zwischen Italien und der Schweiz hin- und herpendelte.