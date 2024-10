An der Schweizer Grenze Defektes Fass sorgt für Aufregung

Ein Gefahrgutunfall auf einem Lkw-Parkplatz an der Grenzzollanlage in Weil am Rhein (D) bei Basel sorgte am Dienstag für Aufregung. Aus einem defekten Fass liefen 6 bis 7 Liter Gefahrgut aus. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.