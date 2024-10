Anstiftung und Beihilfe Tessinerin (67) wegen siebenfacher Suizidhilfe vor Gericht

Vor dem Tessiner Kantonsstrafgericht in Lugano hat am Mittwoch ein Prozess gegen eine 67-jährige Frau begonnen. Ihr werden Anstiftung und Beihilfe zum Suizid vorgeworfen. Sie soll in Chiasso sieben Personen in den freiwilligen Tod begleitet haben.