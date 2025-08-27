Die Schweiz ist voller wunderbarer Altstädte. Deshalb fragten wir bei unseren Leserinnen und Leser nach, welche sie empfehlen zu besuchen. Und die Community hat geliefert!

Das sind die liebsten Altstädte der Leser

1/8 «Wil ist wunderschön und erhielt auch schon den Wakkerpreis», schreibt Leserin Karin.

Die Redaktion hat bereits sieben schöne Altstädte der Schweiz vorgestellt, die eine Reise wert sind. Wir haben vor einigen Zeit bei unserer Community nachgefragt, welche Altstadt man ihrer Meinung nach auch gesehen haben muss. Wir stellen nun die meist genannten Favoriten der Leserinnen und Leser vor:

1 Stein am Rhein, SH

Hier gibt es «alte, schöne Fachwerkhäuser, einmalige Fassadenmalereien, tolle Gewerbeschilder und feine, gepflegte Restaurants im Städtchen und an den Gestaden des Rheins und Untersees», schreibt Leser Markus Hübscher. Leser Roland Althaus empfiehlt einen Besuch «wegen der filmreifen Altstadt-Kulisse, der Burg Hohenklingen und der wunderbaren Lage am Rhein».

2 Aarberg, BE

Für die Leser Christoph Müller und Stefan Boss gehört dieses kleine historische Städtchen zu den Favoriten. Beim Stadtplatz befinden sich alte Bürgerhäuser und eine über 400 Jahre alte Holzbrücke. Die Umgebung rund um Aarberg eignet sich auch gut zum Wandern oder Radfahren.

3 Murten, FR

«Das Städtchen mit Seeanstoss ist sehenswert! Besonders im Sommer bei schönem Wetter», schreibt Leserin Isabelle Schmutz. Die mittelalterliche Stadt liegt am gleichnamigen See und ist von einer Ringmauer umgeben.

4 Solothurn

Ein Besuch der «schönsten Barockstadt» empfehlen die Leser Jean-Claude Arn und Heinz von Gunten. Das Wahrzeichen der Stadt, die St. Ursen-Kathedrale, ist sicher einen Besuch wert. Von Bedeutung ist in Solothurn die Zahl elf; so gibt es z. B. elf Brunnen, Museen, Kirchen und Kapellen oder eine Uhr, die nur elf Stunden zeigt.

5 Wil, SG

«Wil ist wunderschön und erhielt auch schon den Wakkerpreis», schreibt Leserin Karin. Mit diesem Preis wurde die Gemeinde für den Erhalt historischer Bauten ausgezeichnet. In der Altstadt befinden sich zahlreiche markante Bauten, wie etwa das Baronenhaus oder die spätgotische Pfarrkirche St. Nikolaus.

6 Zofingen, AG

Leserin Deborah Hediger und Leser Max Morgenthaler zählen Zofingen, die grösste erhaltene Altstadt im Aargau, zu ihren Favoriten. Die Stadt ist bekannt für die Grabengärten sowie für den Heiternplatz auf dem Hausberg, auf dem das grosse Heitere Open Air stattfindet. In der Altstadt finden sich 22 Brunnen und das Wahrzeichen; die Stadtkirche St. Mauritius.

7 Chur, GR

Leser J. Schall schreibt uns, dass man «die älteste Stadt der Schweiz» unbedingt gesehen haben muss. Vor über 5000 Jahren wurde sie besiedelt. Zu den Sehenswürdigkeiten zählen z. B. der Bischöfliche Hof mit der Kathedrale oder die Kirche St. Martin. Die autofreie Altstadt ist der ideale Startpunkt für Ausflüge in die Berge.

Dieser Artikel wurde erstmals 2020 veröffentlicht.