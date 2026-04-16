Bei den Offenen Walliser Weinkellern läufts rund

Die Offenen Weinkeller sind die perfekte Gelegenheit, um sich durch das grosse Angebot an Walliser Weinen zu probieren. Dabei gehts aber nicht ausschliesslich um die guten Tropfen, wie die besten Anekdoten aus den letzten 20 Jahren zeigen.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Swiss Wine Valais

Man sagt, dieses spezielle Gefühl gebe es nur im Wallis: Wenn die Sonne über den steilen Terrassen von Visperterminen bis Monthey scheint und in guter Gesellschaft ein Glas Petite Arvine oder Cornalin auf dem Tisch steht, ist es Zeit für die legendäre «Convivialité» – für den Moment der Geselligkeit, der im zweisprachigen Kanton so grossgeschrieben wird. «Zum Apéro kommen alle zusammen», sagt Alexandra Pivovarova, Digitalleiterin von Swiss Wine Valais, dazu. «Es geht um Genuss und gute Laune. Da stösst ein CEO mit einem Mechaniker an – und der Winzer erzählt derweil seine persönlichen Geschichten rund um den entkorkten Wein.»

Die «Convivialité» lasse sich speziell während der Tage der Offenen Weinkeller erleben, wie die Expertin anfügt. Die Tradition, jeweils zum Auffahrtswochenende die Türen zu den Weingütern zu öffnen, existiert im Wallis bereits seit 20 Jahren. Und das Probierwochenende im grössten Rebberg der Schweiz locke immer mehr Genussfreunde aus der «Üsserschwiiz» und sogar aus dem Ausland an, wie Pivovarova weiss. «Einige Besucherinnen und Besucher waren schon bei der ersten Austragung dabei und kommen seither jedes Jahr. Für viele ist im Lauf der Zeit ein liebgewonnenes Ritual daraus geworden. Und manchmal entstehen zwischen Winzern und Gästen sogar Freundschaften.»

Zum Durchklicken: Auswahl Offene Weinkeller im Wallis

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Viele Möglichkeiten im grössten Schweizer Rebberg

An Inspiration für einen genussreichen und abwechslungsreichen Ausflug mangelt es nicht: Entdecken lassen sich Erzeugnisse von insgesamt 4600 Hektar Rebfläche in mehr als 230 Weinkellern. Darunter befinden sich auch herausragende Betriebe wie die Cave du Rhodan, das Weingut Seewer oder die Cave La Romaine, die in den letzten Jahren die Wahl zum Schweizer Weingut des Jahres dominiert haben.

Und auch der Nachwuchs ist im Wallis stark: Clement Luisier, Pierre-Elie Carron und Alex Stauffer holten drei der letzten vier Auszeichnungen zum «Rookie of the Year», also zum Neuling des Jahres. «Am besten reserviert man sich ein Wochenende mitsamt Übernachtung, um die grosse Vielfalt in Ruhe degustieren zu können», empfiehlt Insiderin Pivovarova. «Manche Weinkeller bieten auch Übernachtungsmöglichkeiten an.»

Die besten Anekdoten aus 20 Jahren

Vieles laufe bei den Offenen Weinkellern spontan ab, wie auch Anekdoten aus den letzten 20 Jahren zeigen. «Ein Winzer hat mal erzählt, dass ein abrupter Wetterumschwung alles durcheinanderwirbelte», sagt Pivovarova. «Auf dem Grat, auf dem sein Weinkeller liegt, kam plötzlich ein starker Wind auf. Alles flog davon oder wurde vom Wind zerlegt. Die Anwesenden haben dann alle mitangepackt und in Nullkommanichts die gesamte Infrastruktur abgebaut.» Anschliessend hat sich der Winzer bei der ganzen Truppe mit einem feinen Raclette revanchiert.

Grosses Probierwochenende in 238 Weinkellern Entdecke die Vielfalt der Walliser Weinkeller anlässlich der Offenen Weinkeller! Mehr als 230 Betriebe öffnen vom 14. bis 16. Mai ihre Türen, um sich mit den Besucherinnen und Besuchern auszutauschen, ihre Weine verkosten zu lassen und ihre Anlagen zu zeigen. Es ist ein geselliger Event voller guter Laune, bei dem du im idyllischen Rahmen unkompliziert eine grosse Auswahl an Weinen entdecken und neue Leute kennenlernen kannst. Entdecke die Vielfalt der Walliser Weinkeller anlässlich der Offenen Weinkeller! Mehr als 230 Betriebe öffnen vom 14. bis 16. Mai ihre Türen, um sich mit den Besucherinnen und Besuchern auszutauschen, ihre Weine verkosten zu lassen und ihre Anlagen zu zeigen. Es ist ein geselliger Event voller guter Laune, bei dem du im idyllischen Rahmen unkompliziert eine grosse Auswahl an Weinen entdecken und neue Leute kennenlernen kannst. Zu den Weinkellern

Ein anderer Winzer habe den Weinkeller für einen sehr guten Kunden liebevoll für einen Heiratsantrag hergerichtet, erzählt die Expertin weiter. Doch der feierliche Moment lief nicht nach Plan. «Als das Paar ankam, wurde der Mann plötzlich nervös und machte den Antrag mitten in der Menge, im Verkaufsladen», so Pivovarova dazu. «Das Ja der Frau kam dann aber trotzdem.» Heute sei das Paar glücklich verheiratet und müsse bei jedem Besuch im Weingut in Salgesch schmunzeln, wenn es an den Heiratsantrag zurückdenke.

Fazit: Geselligkeit, beste Stimmung und ein gutes Glas Walliser Wein sind bei den Offenen Weinkellern also garantiert. Die gesamte Übersicht über alle 238 Weinkeller findest du via Box!