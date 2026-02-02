Darum gehts
- Schlitteln ist eine beliebte Aktivität abseits der Piste
- Auch nachts gibt es atemberaubende Schlittenwege
- Die Blick-Community stellt ihre zehn Lieblings-Nachtschlittenwege vor
Lust auf ein nächtliches Abenteuer mit Schlitteln, Schnee und Stirnlampe? Wir haben die Blick-Community nach den besten Nachtschlittelwegen der Schweiz gefragt. Hier findest du die am häufigsten genannten Schlittenwege.
Tschentenalp, Adelboden BE
Empfohlen von Blick-Leserin Daniela Hoch
Diese Nachtschlittelbahn eignet sich besonders gut für abenteuerlustige Familien. Zweimal pro Woche kann man den drei Kilometer langen, beleuchteten Weg nachts mit dem Schlitten befahren.
Start: Talstation Adelboden
Ziel: Tschentenalp
Länge: 2,5 bis 3 Kilometer
Kosten: 15 Franken für die Schlittenmiete und ein Bergbahnticket. Die Preise sind dynamisch und kosten zwischen 30 und 40 Franken.
Saison: Bis zum 18. März 2026
Gut zu wissen: Jeden Samstag und Mittwochabend findet das Nachtschlitteln von 18:00 – 21:00 Uhr auf der beleuchteten Schlittelpiste. Der Anbieter empfiehlt gutes Schuhwerk, warme Winterkleidung und idealerweise einen Helm.
Fideriser Heuberge, Fideris GR
Empfohlen von Blick-Leserin Ursula Zinsli
Der Schlittelweg der Fideriser Heuberge ist eine der längsten Abfahrten der Schweiz. Ein Bus bringt dich zum Start der Bahn. Danach gehts 12 Kilometer den Berg hinunter. Der Schlittelweg ist nicht beleuchtet, darum braucht man eine Stirnlampe. Wer will, kann den Schlitteltag anschliessend mit einem Fondueplausch im Restaurant abschliessen.
Start: Berghäuser Arflina und Heuberge
Ziel: Sägerei Areal in Fideris
Länge: 12 Kilometer
Kosten: Eine Busfahrt für 26 Franken pro Person, 16 Franken für die Schlittenmiete und 18 für eine Stirnlampenmiete
Saison: Die Wintersaison 20925/26 dauert vom 20. Dezember 2025 bis zum 15. März 2026.
Gut zu wissen: Nachtschlitteln ist täglich möglich ab einer Teilnehmerzahl von mindestens 6 Personen. Für die Bergfahrt ist jedoch eine Voranmeldung erforderlich. Am besten früh genug planen. Ab 16.15 Uhr bis 20.15 Uhr
Blick sucht die schönsten Skigebiete der Schweiz. Wo gibt es die besten Pisten und welches Gebiet bietet abseits der Piste am meisten? Stimme jetzt auf winterawards.ch in fünf Kategorien für deine Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise. Schau vorbei und mach jetzt bei den Blick Winter Awards mit.
Flumserberg SG
Empfohlen von Blick-Leserin Judith Riegler
Beim Night Ride am Flumserberg ist Spass programmiert. Zweimal pro Woche kannst du unter dem Sternenhimmel schlitteln. Das Nacht-Angebot gibts übrigens auch für Ski- und Snowboardfahrer: An zwei Abenden pro Woche stehen die beleuchteten Pisten Nachteulen zur Verfügung. Für hungrige und durstige Wintersportlerinnen und -sportler sind in diesen Nächten auch die Bars und Restaurants geöffnet.
Start: Prodalp
Ziel: Tannenheim
Länge: 3 Kilometer
Kosten: 29 Franken für die Bergfahrten und 17 Franken für die Schlittenmiete
Saison: Vom 27.12.2025 bis 07.03.2026
Gut zu wissen: Das Nachtschlitteln findet jeweils donnerstags und samstags von 18:30 bis 21:30 Uhr statt
Foppa nach Flims GR
Empfohlen über Instagram von User Tim Derooij
Die Schlittelroute beginnt beim Berghaus Foppa und führt einem durch den schneebedeckten Wald. Das Ende der Bahn befindet sich bei der Talstation in Flims.
Kosten: 22 Franken für die Bergfahrten und 12 Franken für die Schlittenmiete
Saison: voraussichtlich Ende Dezember 2022 bis Ende März 2023
Gut zu wissen: Das Nachtschlitteln beginnt jeweils um 18 Uhr. Die letzte Bahn fährt um 20.30 Uhr. Das Nachtschlitteln findet vom 10. Januar bis 14. März 2026 jeweils dienstags und samstags statt.
Laut der Schweizer Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) verletzten sich 6500 Menschen pro Jahr beim Schlitteln. Die meisten Verletzungen entstehen bei Selbstunfällen, aber auch durch Zusammenstösse mit Menschen, Bäumen, Pfosten oder Absperrungen. Mit der richtigen Bekleidung und mit Einhalten einiger Verhaltensregeln kann man das Risiko für einen Unfall verringern.
Nachtschlitteln Grindelwald BE
Empfohlen von Blickheimat Instagram-User Hane Schmutz
Das Nachtschlitteln ist ein Highlight in Grindelwald. Die gelben Busse bringen die Gäste von Grindelwald zur Bussalp, die auf 1800 Metern über Meer liegt. Die sogenannte «City Run»-Route ist nicht beleuchtet. Darum sollte man eine Stirnlampe tragen.
Start: Bussalp
Ziel: Weidli oder Grindelwald Dorf
Länge: 4 Kilometer bis zu Weidli und 8 Kilometer bis nach Grindelwald Dorf (Je nach Schneeverhältnis)
Kosten: 30 Franken pro Person für die Busfahrt und 17 Franken für die Schlittenmiete
Saison: 26. Dezember 2025 bis 7. März 2026
Gut zu wissen: Reservation ist Pflicht und wird vom 26.12.2025 bis 3.01.2026 täglich angeboten. Vom 19.12.2025 bis 7.03.2026 ist die Busreservation jeweils donnerstags bis und mit samstags buchbar.
Light Ride Lenzerheide GR
Empfohlen von Blick-Leserin Judith Riegler
Mario Kart im echten Leben! Wer hat noch nie davon geträumt. Auf der «Light Ride» Schlittelbahn in der Lenzerheide ist das Rennen möglich. Es erwarten dich Lichtinstallationen, Musik und ein spannendes Wettrennen gegen deine Freunde, bei dem ihr euch in Geschicklichkeit und Geschwindigkeit messen könnt.
Start: Scharmoin
Ziel: Canols
Kosten: 24 bis 29 Franken für die Bergbahn (je nach Alter) und 15 Franken für die Schlittenmiete
Saison: 27. Dezember 2025 bis 14. März 2026
Gut zu Wissen: Die Light Ride Schlittenbahn ist in der Hochsaison jeden Mittwoch und Samstag von 18 bis 22 Uhr geöffnet.
Melchsee-Frutt OW
Empfohlen von Blick-Leser Robert Schwarzenbach
In Melchsee-Frutt befindet sich der längste, beleuchtete Nachtschlittelweg der Schweiz. Die LED-Lichter sind solarbetrieben. Von Melchsee-Frutt schlittelt man 8 Kilometer runter bis zur Stöckalp.
Start: Melchsee-Frutt
Ziel: Stöcklisalp
Länge: 8 Kilometer
Kosten: 43 Franken für die Bergfahrten und 18 Franken für die Schlittenmiete
Saison: 2. Januar 2026 bis 7. März 2026
Gut zu wissen: Der Schlittelweg ist freitags und samstags von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet.
Saas-Grund VS
Empfohlen von Blick-Leserin Lisa Eggenberger
In der Ferienregion Saastal gibt es mehrere Möglichkeiten zum Nachtschlitteln. Ob Saas-Grund, Saas-Fee oder Saas-Almagell – alle machen Spass. Die Schlittelpisten sind nicht beleuchtet. Im Ticketpreis ist die Miete einer Stirnlampe inklusive.
Start: Kreuzboden
Ziel: Saas-Grund
Länge: 11 Kilometer
Kosten: 22 Franken für die Bergfahrten inklusive Stirnlampe, 10 Franken für die Schlittenmiete
Saison: 28. Dezember 2022 bis 1. März 2023
Gut zu wissen: An folgenden Daten kann man Nachtschlitteln: 30.12.25, 28.1.26, 4.2.23, 15.2.26, 11.2.26, 18.2.26, 25.2.26, 4.3.26, jeweils von 18.45 Uhr bis 21.45 Uhr.
Sparenmoos, Zweisimmen BE
Empfohlen von Blick-Leserin Anne-Lise Würsten
Sparenmoos befindet sich auf einem Hochplateau über Zweisimmen auf 1440 Metern über Meer. Das Schlitteln auf der beleuchteten Route macht richtig Spass. Zum Kombi-Package ist ausserdem ein gemütliches Fondue-Znacht dabei.
Start: Sparenmoos
Ziel: Heimchuehweid
Länge: 4 Kilometer
Kosten: 45 Franken für die Nachtschlittel-Kombi (inklusive Busfahrten, Schlittenmiete und Fondue in Beiz nach Wahl)
Saison: 27. Dezember 25. bis 28. Februar 2026
Gut zu wissen: Das Nachtschlitteln findet an folgenden Daten statt: 27. Dezember 2025, 3., 10., 17., 24. und 31. Januar 2026 und 7., 14., 21., 28. Februar 2026.
Weissenberge GL
Empfohlen von Blick-Leser Tomy Kögl
Hier gibts Schlittelplausch für Gross und Klein. Die Route entlang der Chrauchtalschlucht wird in der Wintersaison täglich mit einem Pistenfahrzeug präpariert und sorgt in jeder Altersklasse für eine Menge Spass.
Start: Weissenberge
Ziel: Matt
Länge: 3 Kilometer
Kosten: 12 Franken für eine Bergfahrt und 19 Franken für die Schlittenmiete.
Saison: Voraussichtlich Ende Dezember 2025 bis Anfangs März 2026
Gut zu wissen: Jeweils am Freitag- und Samstagabend ab Eindunkeln bis 22.00 Uhr bei guten Verhältnissen. Am besten nimmt man eine Stirnlampe mit