Im Dunklen Schlitteln macht fast noch mehr Spass als am Tag. Wir haben unsere Leserinnen und Leser nach ihren Lieblings-Nachtschlittenwegen gefragt. Das sind eure Geheimtipps.

Darum gehts Schlitteln ist eine beliebte Aktivität abseits der Piste

Auch nachts gibt es atemberaubende Schlittenwege

Die Blick-Community stellt ihre zehn Lieblings-Nachtschlittenwege vor Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Fabienne Amez-Droz

Lust auf ein nächtliches Abenteuer mit Schlitteln, Schnee und Stirnlampe? Wir haben die Blick-Community nach den besten Nachtschlittelwegen der Schweiz gefragt. Hier findest du die am häufigsten genannten Schlittenwege.

1 Tschentenalp, Adelboden BE

Empfohlen von Blick-Leserin Daniela Hoch

Diese Nachtschlittelbahn eignet sich besonders gut für abenteuerlustige Familien. Zweimal pro Woche kann man den drei Kilometer langen, beleuchteten Weg nachts mit dem Schlitten befahren.

Start: Talstation Adelboden

Ziel: Tschentenalp

Länge: 2,5 bis 3 Kilometer

Kosten: 15 Franken für die Schlittenmiete und ein Bergbahnticket. Die Preise sind dynamisch und kosten zwischen 30 und 40 Franken.

Saison: Bis zum 18. März 2026

Gut zu wissen: Jeden Samstag und Mittwochabend findet das Nachtschlitteln von 18:00 – 21:00 Uhr auf der beleuchteten Schlittelpiste. Der Anbieter empfiehlt gutes Schuhwerk, warme Winterkleidung und idealerweise einen Helm.

Mehr Informationen

2 Fideriser Heuberge, Fideris GR

Empfohlen von Blick-Leserin Ursula Zinsli

Der Schlittelweg der Fideriser Heuberge ist eine der längsten Abfahrten der Schweiz. Ein Bus bringt dich zum Start der Bahn. Danach gehts 12 Kilometer den Berg hinunter. Der Schlittelweg ist nicht beleuchtet, darum braucht man eine Stirnlampe. Wer will, kann den Schlitteltag anschliessend mit einem Fondueplausch im Restaurant abschliessen.

Start: Berghäuser Arflina und Heuberge

Ziel: Sägerei Areal in Fideris

Länge: 12 Kilometer

Kosten: Eine Busfahrt für 26 Franken pro Person, 16 Franken für die Schlittenmiete und 18 für eine Stirnlampenmiete

Saison: Die Wintersaison 20925/26 dauert vom 20. Dezember 2025 bis zum 15. März 2026.

Gut zu wissen: Nachtschlitteln ist täglich möglich ab einer Teilnehmerzahl von mindestens 6 Personen. Für die Bergfahrt ist jedoch eine Voranmeldung erforderlich. Am besten früh genug planen. Ab 16.15 Uhr bis 20.15 Uhr

Mehr Informationen

Welches sind die schönsten Skigebiete? Jetzt voten und Preise gewinnen Blick sucht die schönsten Skigebiete der Schweiz. Wo gibt es die besten Pisten und welches Gebiet bietet abseits der Piste am meisten? Stimme jetzt auf winterawards.ch in fünf Kategorien für deine Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise. Schau vorbei und mach jetzt bei den Blick Winter Awards mit. Blick sucht die schönsten Skigebiete der Schweiz. Wo gibt es die besten Pisten und welches Gebiet bietet abseits der Piste am meisten? Stimme jetzt auf winterawards.ch in fünf Kategorien für deine Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise. Schau vorbei und mach jetzt bei den Blick Winter Awards mit. Jetzt abstimmen

3 Flumserberg SG

Empfohlen von Blick-Leserin Judith Riegler

Beim Night Ride am Flumserberg ist Spass programmiert. Zweimal pro Woche kannst du unter dem Sternenhimmel schlitteln. Das Nacht-Angebot gibts übrigens auch für Ski- und Snowboardfahrer: An zwei Abenden pro Woche stehen die beleuchteten Pisten Nachteulen zur Verfügung. Für hungrige und durstige Wintersportlerinnen und -sportler sind in diesen Nächten auch die Bars und Restaurants geöffnet.

Start: Prodalp

Ziel: Tannenheim

Länge: 3 Kilometer

Kosten: 29 Franken für die Bergfahrten und 17 Franken für die Schlittenmiete

Saison: Vom 27.12.2025 bis 07.03.2026

Gut zu wissen: Das Nachtschlitteln findet jeweils donnerstags und samstags von 18:30 bis 21:30 Uhr statt

Mehr Informationen

4 Foppa nach Flims GR

Empfohlen über Instagram von User Tim Derooij

Die Schlittelroute beginnt beim Berghaus Foppa und führt einem durch den schneebedeckten Wald. Das Ende der Bahn befindet sich bei der Talstation in Flims.

Kosten: 22 Franken für die Bergfahrten und 12 Franken für die Schlittenmiete

Saison: voraussichtlich Ende Dezember 2022 bis Ende März 2023

Gut zu wissen: Das Nachtschlitteln beginnt jeweils um 18 Uhr. Die letzte Bahn fährt um 20.30 Uhr. Das Nachtschlitteln findet vom 10. Januar bis 14. März 2026 jeweils dienstags und samstags statt.

Mehr Informationen

Getty Images Diese Sicherheitsregeln gelten beim Schlitteln Laut der Schweizer Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) verletzten sich 6500 Menschen pro Jahr beim Schlitteln. Die meisten Verletzungen entstehen bei Selbstunfällen, aber auch durch Zusammenstösse mit Menschen, Bäumen, Pfosten oder Absperrungen. Mit der richtigen Bekleidung und mit Einhalten einiger Verhaltensregeln kann man das Risiko für einen Unfall verringern. Getty Images Laut der Schweizer Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) verletzten sich 6500 Menschen pro Jahr beim Schlitteln. Die meisten Verletzungen entstehen bei Selbstunfällen, aber auch durch Zusammenstösse mit Menschen, Bäumen, Pfosten oder Absperrungen. Mit der richtigen Bekleidung und mit Einhalten einiger Verhaltensregeln kann man das Risiko für einen Unfall verringern. Zum Artikel

5 Nachtschlitteln Grindelwald BE

Empfohlen von Blickheimat Instagram-User Hane Schmutz

Das Nachtschlitteln ist ein Highlight in Grindelwald. Die gelben Busse bringen die Gäste von Grindelwald zur Bussalp, die auf 1800 Metern über Meer liegt. Die sogenannte «City Run»-Route ist nicht beleuchtet. Darum sollte man eine Stirnlampe tragen.

Start: Bussalp

Ziel: Weidli oder Grindelwald Dorf

Länge: 4 Kilometer bis zu Weidli und 8 Kilometer bis nach Grindelwald Dorf (Je nach Schneeverhältnis)

Kosten: 30 Franken pro Person für die Busfahrt und 17 Franken für die Schlittenmiete

Saison: 26. Dezember 2025 bis 7. März 2026

Gut zu wissen: Reservation ist Pflicht und wird vom 26.12.2025 bis 3.01.2026 täglich angeboten. Vom 19.12.2025 bis 7.03.2026 ist die Busreservation jeweils donnerstags bis und mit samstags buchbar.

Mehr Informationen

Welches sind die schönsten Skigebiete? Jetzt voten und Preise gewinnen Blick sucht die schönsten Skigebiete der Schweiz. Wo gibt es die besten Pisten und welches Gebiet bietet abseits der Piste am meisten? Stimme jetzt auf winterawards.ch in fünf Kategorien für deine Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise. Schau vorbei und mach jetzt bei den Blick Winter Awards mit. Blick sucht die schönsten Skigebiete der Schweiz. Wo gibt es die besten Pisten und welches Gebiet bietet abseits der Piste am meisten? Stimme jetzt auf winterawards.ch in fünf Kategorien für deine Favoriten ab und gewinne mit etwas Glück tolle Preise. Schau vorbei und mach jetzt bei den Blick Winter Awards mit. Jetzt abstimmen

6 Light Ride Lenzerheide GR

Empfohlen von Blick-Leserin Judith Riegler

Mario Kart im echten Leben! Wer hat noch nie davon geträumt. Auf der «Light Ride» Schlittelbahn in der Lenzerheide ist das Rennen möglich. Es erwarten dich Lichtinstallationen, Musik und ein spannendes Wettrennen gegen deine Freunde, bei dem ihr euch in Geschicklichkeit und Geschwindigkeit messen könnt.

Start: Scharmoin

Ziel: Canols

Kosten: 24 bis 29 Franken für die Bergbahn (je nach Alter) und 15 Franken für die Schlittenmiete

Saison: 27. Dezember 2025 bis 14. März 2026

Gut zu Wissen: Die Light Ride Schlittenbahn ist in der Hochsaison jeden Mittwoch und Samstag von 18 bis 22 Uhr geöffnet.

Mehr Informationen

7 Melchsee-Frutt OW

Empfohlen von Blick-Leser Robert Schwarzenbach

In Melchsee-Frutt befindet sich der längste, beleuchtete Nachtschlittelweg der Schweiz. Die LED-Lichter sind solarbetrieben. Von Melchsee-Frutt schlittelt man 8 Kilometer runter bis zur Stöckalp.

Start: Melchsee-Frutt

Ziel: Stöcklisalp

Länge: 8 Kilometer

Kosten: 43 Franken für die Bergfahrten und 18 Franken für die Schlittenmiete

Saison: 2. Januar 2026 bis 7. März 2026

Gut zu wissen: Der Schlittelweg ist freitags und samstags von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr geöffnet.

Mehr Informationen

8 Saas-Grund VS

Empfohlen von Blick-Leserin Lisa Eggenberger

In der Ferienregion Saastal gibt es mehrere Möglichkeiten zum Nachtschlitteln. Ob Saas-Grund, Saas-Fee oder Saas-Almagell – alle machen Spass. Die Schlittelpisten sind nicht beleuchtet. Im Ticketpreis ist die Miete einer Stirnlampe inklusive.

Start: Kreuzboden

Ziel: Saas-Grund

Länge: 11 Kilometer

Kosten: 22 Franken für die Bergfahrten inklusive Stirnlampe, 10 Franken für die Schlittenmiete

Saison: 28. Dezember 2022 bis 1. März 2023

Gut zu wissen: An folgenden Daten kann man Nachtschlitteln: 30.12.25, 28.1.26, 4.2.23, 15.2.26, 11.2.26, 18.2.26, 25.2.26, 4.3.26, jeweils von 18.45 Uhr bis 21.45 Uhr.

Mehr Informationen

9 Sparenmoos, Zweisimmen BE

Empfohlen von Blick-Leserin Anne-Lise Würsten

Sparenmoos befindet sich auf einem Hochplateau über Zweisimmen auf 1440 Metern über Meer. Das Schlitteln auf der beleuchteten Route macht richtig Spass. Zum Kombi-Package ist ausserdem ein gemütliches Fondue-Znacht dabei.

Start: Sparenmoos

Ziel: Heimchuehweid

Länge: 4 Kilometer

Kosten: 45 Franken für die Nachtschlittel-Kombi (inklusive Busfahrten, Schlittenmiete und Fondue in Beiz nach Wahl)

Saison: 27. Dezember 25. bis 28. Februar 2026

Gut zu wissen: Das Nachtschlitteln findet an folgenden Daten statt: 27. Dezember 2025, 3., 10., 17., 24. und 31. Januar 2026 und 7., 14., 21., 28. Februar 2026.

Mehr Informationen

10 Weissenberge GL

Empfohlen von Blick-Leser Tomy Kögl

Hier gibts Schlittelplausch für Gross und Klein. Die Route entlang der Chrauchtalschlucht wird in der Wintersaison täglich mit einem Pistenfahrzeug präpariert und sorgt in jeder Altersklasse für eine Menge Spass.

Start: Weissenberge

Ziel: Matt

Länge: 3 Kilometer

Kosten: 12 Franken für eine Bergfahrt und 19 Franken für die Schlittenmiete.

Saison: Voraussichtlich Ende Dezember 2025 bis Anfangs März 2026

Gut zu wissen: Jeweils am Freitag- und Samstagabend ab Eindunkeln bis 22.00 Uhr bei guten Verhältnissen. Am besten nimmt man eine Stirnlampe mit

Mehr Informationen