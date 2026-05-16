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Video zeigt das verunfallte Auto in der Kiesgrube
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Einsatzkräfte auch vor Ort:Video zeigt das verunfallte Auto in der Kiesgrube

Schwerer Unfall
Auto stürzt in Lützelflüh BE in Kiesgrube

Am Freitagabend kam es in Lützelflüh im Kanton Bern zu einem schweren Selbstunfall. Ein Fahrzeug stürzte aus noch ungeklärten Gründen in eine Kiesgrube. Das Auto erlitt Totalschaden.
Publiziert: vor 33 Minuten
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Aktualisiert: vor 28 Minuten
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Am Freitag stürzte ein Fahrzeug über eine Böschung in eine Kiesgrube.
Foto: BRK-News
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Angela RosserJournalistin News

Die Bilder, die sich den eintreffenden Einsatzkräften am Freitagabend bot, sind dramatisch. Ein Auto stürzte kurz nach 19.30 Uhr aus noch ungeklärten Gründen unterhalb des Waldhauses in Lützelflüh im Kanton Bern im Bereich der Kiesgrube mehrere Meter eine Steile Böschung hinab.

Im Grubenbereich kam es massiv beschädigt zum Stillstand, schreibt BRK-News. Wie massiv der Schaden ist, zeigen Foto- und Videoaufnahmen.

Wie der Nachrichtendienst berichtet, war ein Grossaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. Notarzt, Schutz und Rettung, Feuerwehr Rega und Spezialkräfte der Polizei – alle waren vor Ort. «Aufnahmen vom Ereignisort zeigen zudem ein Sichtschutz-Zelt», schreibt BRK-News.

Wie viele Personen in dem Fahrzeug sassen, ob und wie schwer sie verletzt wurden, ist unklar. Die Polizei kündigte gegenüber BRK eine Medienmitteilung an. 

+++Update folgt+++

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