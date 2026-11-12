Valeska Jansen

Romantik ist zuerst eine Frage der Temperatur. Ist es zu kalt, verkriecht man sich in Wollpullover und Schweigen. Ist es zu heiss, wird jede Umarmung zur Kreislauffrage. Dazwischen liegt eine Zone, in der Herzen weich und Schultern locker werden. Im Hotel Belvedere hat man diese Zone vermessen, beheizt und mit Seeblick versehen. Lasst die Liste mit den Sehenswürdigkeiten also für einmal zu Hause. Die Piazza Grande liegt zwar nur wenige Gehminuten den Hang hinunter, und die Standseilbahn zur Madonna del Sasso hält fast vor der Tür. Wer hier zu zweit eincheckt, darf das alles ignorieren, und zwar ohne schlechtes Gewissen.

Erst abtauchen, dann auftauchen

Das Herz des Hauses heisst Oasi Belvedere und erstreckt sich über zwei Etagen. Im unteren Geschoss wartet ein Pool, der sich nicht entscheiden mag: Er beginnt drinnen und endet draussen. Ihr schwimmt hinaus ins Freie, über dem Wasser kräuselt sich Dampf, und gegenüber zeichnen die Berge ihre Silhouette über den Lago Maggiore. Auf der zweiten Ebene bleiben Erwachsene unter sich. Hier gibt es zwei Saunen, ein Dampfbad, einen Kneippweg, Ruheräume und ein Frigidarium. Das Frigidarium ist der Ort, an dem ihr nach dem Saunagang kurz aufkreischt und euch danach umso inniger aneinander wärmt. Physik kann erstaunlich charmant sein. Wer sich lieber in professionelle Hände begibt, kann Massagen für den ganzen Körper oder einzelne Partien buchen, dazu Beauty-Behandlungen. Ein kleiner Trick: Reserviert die Termine nacheinander statt gleichzeitig. So liegt immer jemand sehnsüchtig wartend auf der Liege. Vorfreude ist schliesslich auch eine Form von Wellness.

Bademantel statt Abendgarderobe

Jedes der 90 Zimmer blickt auf See, Stadt oder Berge. Bademantel und Pantoffeln liegen bereit, die Nespresso-Maschine steht. Der erste Espresso des Tages gehört deshalb ins Bett, mit Blick auf eine Wasserfläche, die morgens silbern und abends kupfern schimmert. Die Suiten haben alle einen Balkon. Wer Zärtlichkeit ernst nimmt, investiert hier.

Fresken, Feuer, Fontana

Irgendwann meldet sich der Hunger, und das Belvedere antwortet mit 14 Gault&Millau-Punkten. Im Restaurant La Fontana schaut ihr der Brigade in der Showküche über die Schulter. Auf den Teller kommt Regionales mit mediterranem Akzent, und auf der Terrasse plätschert ein historischer Brunnen die Begleitmusik. Für die grossen Momente gibt es die Sala Affresco. Der Saal ist über 125 Jahre alt, hat bemalte Decken und einen Kamin. Wer eine Frage stellen möchte, die mit einem Ring beantwortet wird, findet kaum eine stimmigere Kulisse. Das Hotel richtet hier Feste aus. Fragt nach, ob es auch ein Dinner für zwei sein darf.

Aperitivo mit himmlischem Beistand

Im Garten liegt nordseitig eine Ecke mit Blick auf die Wallfahrtskirche Madonna del Sasso. Dazu gehören ein Glas Tessiner Merlot, Mauern im Abendlicht und irgendwo Glockengeläut. Selbst eingefleischte Zyniker werden hier sentimental, und ihr habt es ja nicht nötig, so zu tun.

Das Kleingedruckte der Liebe

Das Belvedere ist das ganze Jahr geöffnet. Herbst und Winter sind die heimlichen Favoriten. Wenn euer Atem in der Luft sichtbar wird, während ihr draussen im Wasser treibt, ist das romantischer als jeder Sonnenuntergang im August.

Und falls euch danach jemand fragt, was ihr in Locarno gesehen habt, lautet die korrekte Antwort: einander.