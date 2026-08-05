Angela RosserJournalistin News
Kurz vor 5 Uhr am Mittwochmorgen wurde der Polizei das Verschwinden eines 25-jährigen Mannes gemeldet, heisst es in einer Medienmitteilung. Der Mann sei schwimmen gewesen und auf der Höhe der Ponte del Diavolo im Luganersee veschwunden.
Zur Suche rückten Kantonspoliei und Stadtpolizei sowie weitere Rettungskräfte von Lugano vor Ort aus. Die Leiche des 25-jährigen Italileners mit Wohnsitz im Raum Lugano konnte später etwa vier Meter vom Ufer entfernt aus einer Teife von rund drei Metern geborgen weden. Die polizeilichen Ermittlungen zum Hergang des Vorfalls laufen.
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